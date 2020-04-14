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Абхазская Общественная палата призвала граждан отпраздновать Пасху дома
Общественная палата самопровозглашенной республики Абхазия призвала граждан отпраздновать Пасху дома, руководствуясь рамками строгого карантина, что позволит соблюсти предосторожности, необходимые для борьбы с коронавирусом.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии.
Несколько дней назад в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Печальная история, случившаяся в Киевско-Печерской лавре, где не приняли вовремя необходимых мер предосторожности, подтверждает необходимость строгих карантинных мер. На сегодня на территории монастыря зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом, что составляет одну шестую от общего количества зараженных в Киеве. С этим же диагнозом госпитализирован и сам наместник Лавры, митрополит Павел. Сотрудники украинской полиции и Национальной гвардии заблокировали все входы и выходы из Киево-Печерской лавры.
«В условиях Абхазии тоже можно организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника. Вспомним, как тысячелетия назад верующие праздновали его в катакомбах, и это лишь возвышало их молитвы. Наши дома и квартиры будут освящены нашими переживаниями, и это поможет нам выстоять в борьбе с пандемией», - говорится в обращении к гражданам Общественной палаты.
Другие новости дня
Георгий Гахария: Церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь
«Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь», - заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, закон не должен нарушаться, и таким будет призыв как государства, так и церкви.
«Я лично надеюсь на разумность и мудрость наших граждан. А почему? Потому, что исполнение закона и защита здоровья – это прямая обязанность государства, которую государство должно исполнять. Однако и незакрытие церкви, и ее функционирование для многих наших граждан является экзистенциальным вопросом.
В этом случае, я убежден, что разумный, мудрый гражданин поймет и не станет перекладывать ответственность на Церковь, и не будет ждать ее призыва не приходить в храмы, и не ждать призыва государства не нарушать закон. В этом выход и золотая середина, и я убежден, что каждый из наших граждан найдет правильный выход.
Разумеется, правительство, и я лично призываем наших граждан оставаться дома, защитить нашу церковь и не ставить ее в такой кризисной ситуации перед выбором. Убежден, что мы должны прийти именно к этому. Ни в коем случае закон не должен нарушаться, и таким будет призыв как государства, так и церкви. Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь», - заявил Георгий Гахария.
Оперштаб: несмотря на относительно стабильную ситуацию в Абхазии, просим соблюдать режим ЧП
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 14 апреля.
В сообщении говорится, что все три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией продолжают получать необходимое медикаментозное лечение - двое из них находятся в Гудаутской центральной больнице и один - на самоизоляции. Состояние всех троих с незначительной положительной динамикой.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех результаты отрицательные. При этом оперштаб предупреждает: «Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости».
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В церкви Иоанна Богослова в Тбилиси проводят дезинфекцию и отменили пасхальную службу
Закрылась церковь Иоанна Богослова, которая находится на улице Киачели в центре Тбилиси. В храме проводятся работы по дезинфекции, а священники переходят в самоизоляцию до 20 апреля.
Как сообщил Общественному вещателю служка церкви Паата Геловани, церковь будет закрыта и на Пасху. «Сейчас в церкви проводят дезинфекционные работы. До 20 апреля все священнослужители уходят на самоизоляцию. Соответственно, храм будет закрыт и на Пасху», – заявил он.
Сегодня, 14 апреля, выяснилось, что один из священников церкви Георгий Папава, заразился коронавирусом. Кроме того, вирус выявлен у его сестры, которая работает в больнице, и у его племянника. Все они помещены на лечение в тбилисскую клинику имени Бочоришвили. Еще шестеро духовных лиц, которые служат в церкви Иоанна Богослова, после сообщения о болезни Папава перешли в карантин.
Сам Георгий Папава в телефонном интервью Общественному вещателю сообщил, что во время праздничной службы 7 апреля священники старались соблюдать социальную дистанцию, когда контактировали между собой и с прихожанами. Что касается исповеди, то, по словам отца Георгия, этот ритуал в последнее время проводят в письменном виде.
Как выясняется, уже чувствовавший себя нехорошо священник 8 апреля все-таки пришел в церковь проводить службу. «Был день моего дежурства», - объяснил отец Георгий. При этом, по его словам, на этой службе в церкви присутствовал только один прихожанин.
Священник не знает, где он мог заразиться, однако предполагает, что это произошло в больнице. По его словам, в медучреждение он обратился из-за бронхита 6 апреля. Чтобы сделать рентген, пришлось дожидаться очереди в коридоре. «6 апреля я находился в больнице вместе с моей сестрой. Она медсестра в одной из тбилисских клиник. Мне пришлось долго ждать своей очереди, а в коридоре было много людей. Мне нужно было сделать рентген», - сказал отец Георгий.
МВФ: ВВП Грузии в текущем году сократится на 4%
Грузинская экономика из-за пандемии коронавируса в текущем году сократится на 4 процента, в 2021-м вырастет на 3 процента. Прогноз опубликован на сайте Международного валютного фонда (МВФ).
В международной финансовой организации считают, что уровень инфляции в стране составит 3.5 процента в текущем году, в 2021-м – 4 процента.
- Грузия в рамках программы сотрудничества получит от МВФ 447 миллионов долларов. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
- По прогнозу МВФ, российская экономика сократится в 2020 году на пять с половиной процентов.
На Пасху в Тбилиси и других крупных городах могут закрыть кладбища
Из-за угрозы распространения коронавируса, на Пасху в Тбилиси и других крупных городах могут закрыть кладбища, - заявил премьер-министр Георгий Гахария.
«С большой вероятностью, нам придётся это сделать», - отметил премьер.
Сегодня стало известно, что правительство запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней. Кроме того, режим чрезвычайного положения в стране будет продлён до 10 мая.
Прогноз МВФ: Россия потеряет 5,5 процентов ВВП из-за COVID-19
Российская экономика из-за пандемии коронавируса сократится на пять с половиной процентов. Однако роста безработицы это не повлечёт. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). В 2021 году, согласно прогнозам, рост российской экономики возобновится и составит три с половиной процента.
Прогноз МВФ по России близок к оценкам ведущих российских экономистов. Однако в пессимистичном сценарии они допускали падение российского ВВП до девяти процентов. Центробанк и Минэкономразвития ранее подтвердили неизбежный спад экономики, но конкретных цифр пока не привели. Экономисты призвали российские власти оказать прямую финансовую поддержку гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса.
Мировой ВВП из-за пандемии коронавируса сократится на три процента. Ранее предполагалось, что этот показатель вырастет более чем на три процента. Однако в 2021 году мировой ВВП составит 5,8 процента, говорится в прогнозе.
В МВФ отмечают, что мировая экономика во время COVID-19 переживёт худшую рецессию со времен Великой депрессии. Сильнее всего последствия пандемии затронут Италию. ВВП там сократится более чем на девять процентов. Экономика Испании сократится, по прогнозу МВФ, на восемь процентов. В ль США этот показатель составит почти шесть процентов, полагают в фонде.
Драйверами глобального роста останутся Китай и Индия, хотя экономика там будет расти медленнее, чем предполагалось ранее. Так, экономика Китая вырастет чуть более чем на один процент вместо шести, а Индии примерно на два процента вместо пяти.
Коронавирус нового типа начал распространяться из Китая в конце прошлого года. Вскоре центр распространения вируса переместился в Италию, а затем в США. Почти во всех странах сейчас введены серьезные ограничения. Сокращены объёмы производства, люди отправлены в отпуска или уволены. Многие предприятия малого и среднего бизнеса прекратили или приостановили свою работу.
Грузия получит от МВФ 447 млн долларов, от других доноров – 1.5 млрд долларов
Грузия в рамках программы сотрудничества получит от Международного валютного фонда (МВФ) 447 миллионов долларов в течение одного года. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Также, по словам главы правительства, достигнуто предварительное соглашение с другими донорами, от которых Тбилиси получит 1.5 млрд долларов до конца года.
Речь идёт о Евросоюзе, Европейском инвестиционном банке, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Германском фонде развития и Французском агентстве развития.
«Это бюджетная и целевая помощь, которая будет направлена и на конкретные проекты», - заявил Гахария.
По информации премьера, доноры дополнительно мобилизовали еще 1.5 млрд долларов - сумма может быть выделена для поддержки частного сектора в Грузии.
Правительство запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней
Правительство Грузии с завтрашнего дня (с 21:00 15 апреля) запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней. Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания межведомственного совета при правительстве.
«Можно сказать, что страна перешла на полноценный этап распространения вируса внутри страны», - заявил Гахария, добавив, что впервые в стране за один день было выявлено 30 случаев инфицирования.
Кроме того, режим чрезвычайного положения в стране будет продлён до 10 мая, - объявил Гахария. Он не исключил, что введенные ограничения будут поэтапно сняты со второй половины мая.
- Чрезвычайное положение в Грузии было введено сроком на месяц – до 21 апреля. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00. При этом строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета.
- В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 296, выздоровели 69 человек.
Власти Москвы аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Власти Москвы аннулируют 900 тысяч цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на транспорте, поскольку жители подали некорректные или недостоверные данные. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Всего за сутки в Москве оформили более трёх миллионов пропусков. Таким образом, это почти каждое третье из выданных разрешений для передвижения по городу, которые станут обязательными с 15 апреля.
С завтрашнего дня у всех водителей и пассажиров, въезжающих в Москву, будут проверять специальные пропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Отсутствие пропуска грозит штрафом до 5 тысяч рублей.
Для усиления контроля на въездах в Москву уже выставлены наряды спецназа ОМОНа московского управления Росгвардии, сообщает ТАСС.
Проверки на всех 160 въездах в город начались накануне и привели к заторам. Несмотря на то что пропуска вводятся только с 15 апреля, сотрудники Госавтоинспекции вчера оставили открытыми для въезда в столицу на большинстве магистралей только две-три полосы, а проехать разрешали только автомобилям, зарегистрированным в Москве и Московской области, при наличии безотлагательной причины.
- Цифровой пропуск представляет собой комбинацию из букв и цифр. Получить его можно после регистрации на портале столичной мэрии. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю). По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.
Граждане Армении вернулись на родину из Судана через Грузию
Восемь граждан Армении вернулись на родину из Судана через Грузию. Об этом сообщили в посольстве Армении в Грузии.
«В результате переговоров с властями Грузии 13 апреля стало возможным перевезти 8 граждан Армении из столицы Судана Хартума в Тбилиси. Затем, благодаря специальному разрешению, полученному посольством, граждане были доставлены в Армению на микроавтобусе», - сказано в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси из США вместе с грузинскими учащимися прилетели и школьники из Армении. Кроме того, из Грузии в Армению выехало несколько групп граждан.
Коронавирус подтвердился у охранника Патриархии Грузии
Среди инфицированных коронавирусом в Грузии – охранник Патриархии. Информацию подтвердили в службе государственной охраны Грузии.
Заражённый – житель села Ховле Хашурского муниципалитета, откуда приезжал на работу. Сейчас устанавливается круг его контактов.
Ранее в клинике имени Бочоришвили подтвердили, что среди новых пациентов с подтверждённым коронавирусом – священнослужитель. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Заражение выявлено также у его сестры – медсестры одной из тбилисских клиник.
В Патриархии Грузии заявили, что инфицированный священнослужитель несколько дней назад участвовал в службе.
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом и реадмиссии. Теперь документ должен одобрить Европейский парламент. Если документ будет ратифицирован, то соглашение может вступить в силу уже в этом году.
Согласно упрощённому визовому режиму, шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро. Эта сумма не включает в себя услуги визовых центров, но они не должны быть дороже 30 евро, отмечает белорусский МИД. Ранее виза обходилась гражданам Беларуси в 60 евро, а с начала года – 80.
Упрощение режима позволит получать многократные визы с более длительным сроком действия.
Для приезжающих в Беларусь европейцев срок пребывания в стране увеличится с 90 дней до 180.
Соглашение между Минском и Брюсселем не касается выдачи виз для учебы или работы.
Реадмиссия между ЕС и Беларусью предусматривает обратный приём в страну собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые утратили легальный статус пребывания на территориях стран соглашения.
Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины
Российская компания привезла из США штамм коронавируса для исследований и создания вакцины. Вирусные частицы задекларировали на Томской таможне. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления. Название компании не раскрывается.
Вирусные частицы, помещённые во флакон, весили 88 грамм. Их доставили в специальном охлаждающем контейнере.
В сообщении отмечается, что инспекторы таможни выпустили товар меньше чем за час, хотя обычно на это уходит около одного рабочего дня.
Это второй случай провоза вирусных частиц через Томскую таможню. До этого их декларировали 30 января.
4 апреля новосибирский центр "Вектор" заявил, что готов в мае перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что список из 60 добровольцев уже сформирован. В их числе оказался и главный разработчик препарата Ильназ Иматдинов.
Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что остановить распространение коронавирусной инфекции в мире возможно только при наличии эффективной вакцины. Разработка вакцины необходима из-за риска повторной активизации COVID-19, добавил он.
Работа над вакциной против коронавирусной инфекции проводится во многих странах. Однако из-за длительности процесса, который включает синтез самого препарата и тщательные клинические испытания, вакцина может появиться не раньше чем через год.
В мире число заболевших СOVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли более 118 тысяч пациентов. В России с начала эпидемии зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом нового типа. Число смертей достигло 170.
В Азербайджане 1148 подтверждённых случаев коронавируса, в Армении – 1067
В Азербайджане число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет 1148. В оперативном штабе при Кабинете министров накануне сообщили о 50 новых случаях заражения.
Всего излечились 289, скончались 12 человек. На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 847 лиц, из них состояние 25 оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 28, составив 1067. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как отмечается в сообщении, за сутки скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 16 пациентов с этим диагнозом.vЧисло выздоровевших пациентов увеличилось на 54 и составляет 265. Количество пациентов на фактическом лечении составляет 786, а из проведенных тестов на коронавирус 8316 дали отрицательный результат.
В грузинских тюрьмах находятся 148 граждан России
В пенитенциарных учреждениях и изоляторах временного содержания на территории Грузии находятся 148 граждан Российской Федерации, среди них 37 подозреваемых, 84 обвиняемых и 27 осуждённых.
Информация опубликована на сайте Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Cтатистику предоставил консульский департамент МИД России.
В информации указано, что четверть российских заключенных за рубежом находятся в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
«Так, в учреждениях пенитенциарной системы США находятся 775 граждан Российской Федерации, в Германии - 654, во Франции - 218, в Испании - 140, в Италии – 56», - говорится в сообщении.
В сводке отдельно указаны данные по гражданам России, которые находятся в пенитенциарных учреждениях самопровозглашенных республик Абхазия (50) и Южная Осетия (5).
Число заболевших COVID-19 в России за сутки превысило 2700
За последние сутки в России выявлено 2774 случаев заражения коронавирусом нового типа в 51 регионе. Умерли 22 человека.
Всего с начала эпидемии зафиксировано 21102 случая COVID-19 в 82 российских регионах. Число смертей достигло 170.
В Москве заболели 1016 человек, в Московской области — 75, в Санкт-Петербурге — 78. Эти три региона по-прежнему лидируют по числу инфицированных, однако за сутки количество заболевших по сравнению с предыдущим днём уменьшилось.
В мире число заболевших СOVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли более 118 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США — почти 580 тысяч. За минувшие сутки там зафиксировано более 19 тысяч новых заражений коронавирусом, более тысячи человек умерли. Общее число погибших в Соединённых Штатах превысило 23 тысячи. Самым пострадавшим от эпидемии является штат Нью-Йорк. Там более 195 тысяч заболевших, умерли более 10 тысяч пациентов. Однако губернатор штата заявил, что распространение инфекции удалось взять под контроль и худший этап эпидемии, по его словам, возможно, позади.
В Нагорном Карабахе проходит второй тур президентских выборов
В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике сегодня проходит второй тур президентских выборов. В нём принимают участие бывший премьер Араик Арутюнян и глава МИД Масис Маилян.
282 избирательных участка открылись в 08:00 часов по местному времени. В списке избирателей - 103 637 граждан.
Действующий карабахский лидер Бако Саакян 12 апреля подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации «с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса».
«В день выборов на всех избирательных участках будут приняты строгие санитарно-гигиенические меры. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить и нейтрализовать все негативные последствия. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти этот важнейший период со всей ответственностью», - заявил он.
В Нагорном Карабахе подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из граждан оценивается как средней тяжести.
Кадыров «перепутал»: заявил, что «Новую газету» финансирует «Газпром» и курирует ФСБ
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на статью «Новой газеты», где утверждается, что больные COVID-19 в республике скорее предпочитают «умирать дома», чем сообщать властям о заражении.
Во время прямого эфира с заседания оперативного штаба по коронавирусу Кадыров заявил, что «Новая газета» пишет ерунду. По его словам, она финансируется «Газпромом» и курируется ФСБ. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
«Эй, господа Федеральная служба безопасности, вы должны обеспечить безопасность. Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, «Газпром», это народные деньги, - которые вы зарабатываете. Не платите врагам нашего народа», - сказал Кадыров в эфире.
Он также обратился к администрации президента с просьбой «обратить на это внимание».
Региональный руководитель отметил, что если кто-то хочет сделать из чеченских властей преступников, то «один возьмет на себя эту ответственность».
«В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет», - заявил Кадыров.
Позже в своем канале в телеграме он извинился и рассказал, что «в горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету».
«Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу - несут одну чушь против моего народа и моей республики!», - написал глава Чечни.
Задержан второй подозреваемый в пожаре в зоне Чернобыльской АЭС
Украинская полиция задержала второго подозреваемого в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.
По данным полицейских, это 37-летний житель местного села, который сжигал мусор около своего дома, а затем погрузил остатки тлеющего костра в тележку и вывез за пределы села, высыпав в сухую траву. Когда там началось возгорание, мужчина не стал звонить спасателям или в полицию, попытавшись самостоятельно потушить огонь. Это не помогло, и пожар перекинулся в лес, а затем в зону отчуждения.
Ранее был задержан 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджег дикорастущую траву около заброшенной фермы.
Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки четвертого энергоблока, разрушенного во время аварии на ЧАЭС в 1986 году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал "Интерфаксу" член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
По его словам, "ситуация критическая. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...". Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов.
В Грузии коронавирусом заразился священнослужитель
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 296. Выявлено 24 новых случаев заражения.
По данным портала StopCov.ge, 69 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4856 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 458.
В клинике имени Бочоришвили сегодня подтвердили, что среди новых пациентов с подтверждённым коронавирусом – священнослужитель. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Заражение выявлено также у его сестры – медсестры одной из тбилисских клиник.
В Патриархии Грузии подтвердили, что инфицированный священнослужитель несколько дней назад участвовал в службе.
Посольство США: приговор Окруашвили «бросает тень на беспристрастное применение правосудия»
Посольство США в Грузии обеспокоено приговором Ираклию Окруашвили. Экс-министра обороны накануне приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в событиях 20-21 июня прошлого года.
«Время и обстоятельства ареста Ираклия Окруашвили вызвали обеспокоенность по поводу возможного политического вмешательства и избирательного применения правосудия. Дело бросает тень на беспристрастное применение правосудия - озабоченность, которую должно было развеять совместное заявление от 8 марта. Мы настоятельно призываем всех подписавшихся поддержать букву и дух соглашения от 8 марта», - говорится в соглашении.
- 8 марта текущего года было достигнуто соглашение по избирательной модели между правящей партией Грузии и оппозицией. Противники власти также заявили о договорённости с «Грузинской мечтой», что несколько т.н. политических заключённых, в том Окруашвили, покинут тюрьму.
- Ираклий Окруашвили – основатель политической партии «Победоносная Грузия», бывший министр обороны и внутренних дел. Он находится в заключении с 25 июля 2019 года.
Губернатор Нью-Йорка: худший этап пандемии позади
Худший этап пандемии коронавируса в Нью-Йорке, возможно, позади, заявил в понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Во время ежедневного пресс-брифинга он сообщил, что удалось "взять под контроль распространение инфекции". Судя по всему "худшее позади нас, если мы будем продолжать действовать умно," сказал губернатор. В то время, как количество скончавшихся в штате от COVID-19 превысило 10 тысяч человек, число смертельных исходов начало снижаться, число пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19 также пошло на убыль. Губернатор считает, что почти полная остановка экономической активности, закрытие школ и университетов, карантинные меры помогли сдержать распространение коронавируса.
Одновременно Эндрю Куомо сообщил о том, что он совместно с губернаторами шести соседних штатов готовит план постепенного возобновления работы фирм и предприятий. Детали плана пока неизвестны, но он начнет осуществляться только после масштабного тестирования жителей штатов с тем, чтобы получить ясное представление об уровне заражений. Не исключено, что первыми к работе смогут вернуться переболевшие COVID-19 и получившие иммунитет к этой инфекции. Ничего не говорится о том, когда этот план начнет осуществляться.
Сотни российских туристов застряли в Саудовской Аравии
Сотни российских туристов, большинство из которых приехали из Чечни и Дагестана, не могут вернуться домой, с марта застряв в Саудовской Аравии. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на одну из россиянок, находящихся на Аравийском полуострове.
По словам Динары Нуримановой-Якуповой, с конца марта в российском консульстве и МВД никак не реагируют на запросы граждан и даже не говорят, будут ли их вообще забирать на родину. При этом США, Великобритания и Франция регулярно вывозят из Саудовской Аравии своих соотечественников специальными рейсами.
В Росавиации подтвердили, что эвакуационных рейсов из Саудовской Аравии в ближайших планах нет, а «проблема упирается в готовность российских регионов принять своих людей» – в частности, «создать им инфраструктуру, способную обеспечить безопасность, медпомощь и необходимые условия изоляции». При этом по словам Нуримановой-Якуповой, среди застрявших в Саудовской Аравии нашлись граждане, готовые забронировать и оплатить частный самолет, и они уже даже договорились с авиакомпанией, которая имеет разрешение на вылет из страны. Однако рейс не согласовывают в российском консульстве.
Вместе с тем в понедельник власти Чечни ввели пропускной режим для выхода жителей региона из своих домов, а по воскресеньям им и вовсе запрещено выходить даже в магазины и аптеки.
Пожары на Чернобыльской АЭС приближаются к промышленной зоне
Крупный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции приближается к территории четвертого энергоблока, разрушенного в конце апреля 1986 года при катастрофе на станции, сообщает «Интерфакс». Движение огня отображается на онлайн-ресурсе NASA - FIRMS,
На вечер 13 апреля пожар достиг территории промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (укрытия), строительство которого было завершено в прошлом году. Огонь движется к станции с запада, новый очаг возник на юге. Об этом рассказал «Интерфаксу» член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
По его словам, «ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории...» Огонь приблизился к выселенному в 1986 году городу Припять и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов. Там находятся наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, сообщает «Интерфакс» оценку положения местным экологом Ярославом Емельяненко.
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