Дональд Трамп: «Власть президента США – абсолютна»

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во вторник заявил о готовности оспорить в суде любой указ Трампа о возобновлении экономической деятельности во время эпидемии - если это будет угрожать здоровью жителей штата. В интервью CNN Куомо уточнил, что конституционный спор между штатом и федеральным правительством может стать предметом судебного разбирательства. "И это было бы худшим из всего, что мог бы сделать сейчас президент - следовать диктаторским методам", подчеркнул губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Дональд Трамп, выступая в понедельник перед журналистами в Белом доме, заявил, что штаты «не могут ничего сделать без одобрения президента». Он сослался на конституцию США и добавил: "Когда кто-то является президентом США, его власть абсолютна".

Своё несогласие с утверждением Трамп выразили двое видных сенаторов-республиканцев. Сенатор от штата Вайоминг Лиз Чейни написала в Твиттере, что "федеральное правительство не обладает абсолютной властью". Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил в Твиттере: заявил: "Федеральные рекомендации Центров по контролю и предотвращению заболеваний и Белого дома будут иметь больше значение, но Конституция и здравый смысл диктуют, что эти решения должны приниматься на уровне штатов".

В статье на сайте "Голоса Америки", в связи с произошедшим столкновением позиций президента и его однопартийцев-губернаторов, отмечается, что "в соответствии с Конституцией, полномочия, не переданные федеральному правительству, остаются штатам".