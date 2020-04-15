Грузия закрывает крупнейшие города

В рамках борьбы с распространением вируса Грузия решила ограничить въезд и выезд в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми. Ограничения не коснутся лишь журналистов, медработников, дипломатов, участников международных и внутренних грузоперевозок, граждан, которые направляются домой по месту жительства.