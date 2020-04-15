Власть и оппозиция не поделили неполученные миллиарды

До конца года Грузия может получить до трех миллиардов долларов международной помощи, заявил сегодня премьер-министр Георгий Гахария. Немалые средства также планируется направить на программы борьбы с безработицей. Оппозиционные политики и эксперты просят уточнить параметры и объемы этой помощи.
Свое заявление премьер сделал после завершения первого заседания антикризисной экономической группы правительства. Ее основной задачей станет минимизация ущерба экономике, чтобы как можно быстрее вернуть экономическую жизнь в привычный ритм, сообщил премьер.
«Мы должны поблагодарить Минфин и Нацбанк за проделанную ими работу с донорами и, прежде всего, с МВФ. Расширенный пакет сотрудничества с фондом составит до 450 миллионов долларов, из которых 200 миллионов долларов будут внесены в бюджет до конца апреля. Дополнительно до конца года бюджет и экономика страны получат 1,5 миллиарда долларов. Также доноры выразили готовность выделить такую же сумму нашему коммерческому банковскому сектору. Подводя итог, мы можем сказать, что к концу года у нас будет около трех миллиардов долларов международной помощи», – сказал Георгий Гахария.
В эти же сроки власти планируют выплатить компенсации людям, потерявшим работу в период действия режима ЧП. По словам главы Минфина Иване Мачавариани, помощь различным социальным группам будет различной. Однако министр так и не назвал конкретные цифры:
«У нас есть информация службы доходов, есть соответствующая база данных, реестр сотрудников, и на основе этого анализа будет оказана прямая помощь этим людям. Объем пакета будет зависеть от количества пострадавших и объемов доступных ресурсов. После проведения анализа мы в течение следующих нескольких дней объявим сроки, суммы и конкретные группы работников, которые получат компенсацию».
В оппозиции считают, что программа властей оставляет за бортом самозанятых лиц. По словам главы фракции «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, по всей видимости, незащищенная часть населения, к примеру, таксисты, няни, репетиторы на дому и т.д., останутся без государственных субсидий.
«Правительство фактически оставляет без компенсации 800 тысяч самозанятых, включая работников села. Разумеется, власти обязаны компенсировать ущерб людям, оставшимся без работы из-за чрезвычайного положения. Необходимо срочно подкорректировать бюджет страны. Все, что мы сегодня слышим от властей о миллиардах помощи, – это простые предположения без отражения этих средств в обновленном бюджете», – подытожил политик.
По словам директора Центра анализа и прогнозирования ТГУ Вахтанга Чарая, пока неизвестно, какая часть помощи будет предоставлена международными донорами для преодоления кризиса и какая часть окажется грантами, однако экономист предположил, что большая часть будет все же займом. Чарая рассказал об ограничениях, которые происходят при выдаче финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов:
«Учитывая динамику пандемии коронавируса, важно иметь свободные средства и использовать их в различных направлениях. Однако при выдаче кредитов международные фонды часто накладывают целевые ограничения. Поэтому очень важно, что Грузии, – поскольку эпидемия очень динамична и картина меняется каждый день, – может быть, сегодня придется эти деньги перебросить из системы здравоохранения на другое направление. Насколько мне известно, правительство ведет переговоры с донорами по этим вопросам».
Также Вахтанг Чарая проанализировал приблизительный объем средств, необходимых для выплаты компенсаций временным безработным.
По его словам, при условном объеме компенсации в 200 лари на шесть месяцев государству придется выплатить от 200 до 600 миллионов лари, что без внешней помощи может оказаться неподъемной ношей для бюджета.
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