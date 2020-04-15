Города невозврата

Ровно в девять часов вечера в Грузии вступил в силу новый запрет. В течение 10 дней нельзя будет ни въехать, ни выехать из четырех грузинских городов. Это Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми. В связи с этим сегодня наблюдалось интенсивное автомобильное движение на въездах и выездах из столицы.

К середине дня на выезде из Тбилиси образовались пробки. Люди спешили добраться до пункта назначения «до заката» – вернее, до девяти часов вечера, до наступления комендантского часа. Многие – для того, чтобы иметь возможность встретить Пасху дома. Уже завтра в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави начнут жить по принципу «никого не впускать – никого не выпускать». Правда, предусмотрены исключения. Запрет не коснется сотрудников медучреждений, представителей дипломатического корпуса, представителей СМИ, выполняющих профессиональные обязанности, передвижение сотрудников коммунальных служб и почты, грузовых перевозок. И еще:

«В эти муниципалитеты смогут въехать те граждане, которые зарегистрированы там. Но в течение 10 дней выехать оттуда не смогут. Покинуть эти города смогут только те лица, которые зарегистрированы в других муниципалитетах (…) В стране зафиксирован самый высокий рост случаев инфицирования. По данным на сегодня, у нас в стране уже 306 подтвержденных случаев. Ведется изучение новых случаев, устанавливаются контакты. У нас началось внушительное расширение внутренних кластеров в стране, фактически мы готовимся войти в пиковую фазу эпидемии», – заявил сегодня пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.

Сообщается, что среди новых случаев инфицирования – мужчина, который находился в одной из карантинных зон в Цхалтубо. По словам главы цхалтубского отделения Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Марины Ткешелашвили, мужчина, находясь в гостинице, обустроенной под карантинное пространство, не придерживался изоляции и общался с другими людьми, определенными туда:

«Это пространство изначально не подходило для карантина, т.к. там не соблюдаются нормы безопасности. Мы сообщили об этом департаменту туризма, но они не учли это. Молодой человек, у которого выявили вирус, приехал из Сарпи, он общался с другими лицами, находившимися в этой гостинице. Мы взяли анализы у 10 человек».

75 пациентов с ковидинфекцией проходят лечение в Первой университетской клинике Тбилиси. Состояние восьми человек, по словам главы клиники Левана Ратиани, тяжелое. В ходе сегодняшнего брифинга он решил обратиться к населению:

«Настал момент, когда мы должны отдалиться друг от друга. Отдалиться для того, чтобы выжить. Мы (работаем) для вас, но мы не сможем справиться с таким количеством (пациентов), если вы не будете соблюдать физическую дистанцию…»

Еще 39 пациентов находятся под наблюдением врачей инфекционной больницы Тбилиси. Ее медицинский директор – Марина Эзугбая говорит, что двое находятся в тяжелом состоянии:

«Их состояние приближается к критическому. Но оно остается стабильным – со вчерашнего дня не прогрессирует. Достаточно (много) пациентов с тяжелой пневмонией. Но, к счастью, (этими случаями) удается хорошо управлять. Это означает, что на фоне проводимого лечения прогрессирование наблюдается в меньшей степени».

Всего, по данным на семь часов вечера, в Грузии зафиксировано 306 случаев заражения новым коронавирусом. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из-за границы. Число людей, находящихся в карантине, превысило пять тысяч, под стационарным наблюдением – 463 человека. Летальных случаев – три, а 69 пациентов выздоровели.