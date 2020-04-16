Во Владикавказе на оппозиционного общественника завели дело за ложную информацию о коронавирусе

Во Владикавказе возбудили уголовное дело на оппозиционного общественного деятеля Вадима Чельдиева за неоднократные факты распространения ложной информации о коронавирусной инфекции. Дело по ст. 207.1 ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") ведет управление СКР по Северной Осетии.

"6 апреля в социальной сети подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Призывая население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, он формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении управления СКР.

В ближайшие дни бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, который постоянно проживает в Санкт-Петербурге, следователи ждут для дачи показания. Как сообщили в ведомстве, у него возьмут подписку о невыезде.

"Максимальная мера наказания по этой статье предполагает ограничение свободы сроком на 3 года. Но учитывая, что ранее он не судим, ему, судя по всему, назначат крупный штраф (от 300 до 700 тыс – прим. ред.), если, конечно, докажут его вину", - рассказали "Кавказ.Реалии" в следственных органах.

Ранее Чельдиев в своем телеграм-канале также призывал жителей республики 20 апреля выйти на митинг к дому правительства, чтобы потребовать отставки республиканских властей и смены руководства высшего совета осетин "Стыр ныхас".

В Северной Осетии выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной информацией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Теперь в Северной Осетии заболевшими COVID-19 числятся 65 человек, - сообщает "Кавказ.Реалии".