Дональд Трамп предупредил, что может прервать работу Конгресса

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может прервать работу Конгресса из-за неутвержденных кандидатур на высокие посты.

По словам Трампа, он разочарован тем, что законодатели не торопятся одобрить внесенные им предложения, включая кандидатуру на должность руководителя федерального агентства, которое курирует в том числе такие медиа, как «Голос Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Обе корпорации получают средства от налогоплательщиков США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне недавних обвинений в адрес «Голоса Америки» со стороны Белого дома. Президентская администрация утверждает, что компания распространяет китайскую пропаганду, связанную с пандемией коронавируса.

«Сенату следует либо исполнить свои обязанности и проголосовать по внесенным мною кандидатурам, либо его работа официально будет приостановлена, чтобы я смог сделать межсессионные назначения», –сказал Трамп. Речь идет о применении конституционного механизма, который позволяет президенту объявить перерыв в заседаниях Конгресса и самому сделать назначения, минуя одобрение большинством членов Сената, который сейчас контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа.

Ни один глава Белого дома до сих пор этот механизм не использовал. Президент наделен этим правом в соответствии с разделом 3 статьи 2 Конституции США.

В заявлении лидера сенатского большинства Митча Макконнелла говорится, что в то время, как сам он пообещал найти способ одобрить кандидатуры, критически важные для борьбы с коронавирусом, правила Сената обязывают получить согласие от лидера демократического меньшинства Чака Шумера.

Дональд Трамп особо выделил промедление в назначении Сенатом режиссера-документалиста Майкла Пэка на пост главы Американского агентства по глобальным медиа. «Его кандидатура застряла в комитете на два года, не позволяя нам управлять «Голосом Америки», а это важно», – заявил президент США, назвав «отвратительным» то, что он слышит от «Голоса Америки».

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет отвергла ранее прозвучавшую критику из Белого дома, подчеркнув, что финансируемое обществом независимое медиа свободно в том, чтобы рассказывать о всех сторонах проблемы, и уполномочено делать это по закону.

Иностранное телерадиовещание и международные медиакорпорации США, согласно закону, не имеют права распространять и рекламировать свою продукцию и материалы аудитории внутри самих Соединенных Штатов.