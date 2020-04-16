«Не доводите до того, чтобы мы все погибли…»

Грузинские врачи меняют тональность общения с населением. Если люди не будут следовать рекомендации о социальном дистанцировании, система здравоохранения не справится с наплывом пациентов, и далее все может пойти по «итальянскому сценарию», заявляют они.

В последние два дня риторика медиков изменилась. Они и раньше призывали максимально соблюдать социальную дистанцию, но сейчас заговорили о том, что нас ждет, если призыв будет игнорироваться. Глава Первой университетской клиники Леван Ратиани, в которой в настоящее время проходят лечение 78 пациентов с COVID-19, впервые публично рассказал о том, что происходит в реанимационном отделении медучреждения:

«Если мы продолжим ерничать, чем, к сожалению, занимается большая часть населения, мы, грузинские врачи, просто не справимся. Я не хотел об этом говорить, но у меня трое детей, и полтора месяца я не видел ни одного члена семьи. Думаете, я не скучаю по ним? Но такая настала жизнь, нам нужно отдалиться друг от друга, чтобы выжить. Люди не представляют, что происходит в нашей реанимации: люди – я не хотел произносить этого слова – задыхаются, из-за того, что сами члены семей друг о друге не позаботились. Молодые смогли сами выкарабкаться, но пожилые люди прикованы к аппаратам ИВЛ, они задыхаются. И смотреть на это нам очень тяжело, не доводите все до того, чтобы все мы погибли».

О том, что ни человеческих, ни технических ресурсов может не хватить, если ситуация выйдет из-под контроля, сегодня говорил и глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе в эфире телекомпании «Рустави 2». Медики – это люди, подвергающие себя особому риску. При этом нужно учитывать, что каждый инфицированный врач – это ресурс, выпадающий из системы минимум на 2-3 недели. В настоящее время, по словам Гамкрелидзе, новый коронавирус был выявлен уже у 16 работников системы здравоохранения.

«От инфекции нам не убежать. Число случаев будет расти. Но все зависит от того, насколько оперативно мы сможем выявлять эти случаи, сможем ли делать это на раннем этапе. Каковы возможности системы здравоохранения? С двумя тысячами пациентов она справится, но пять, восемь, десять тысяч, из которых сами подсчитайте, – 30% будут реанимационными пациентами, – мы не справимся, так и знайте! Мы на войне сегодня. Такой пандемии мир не помнит с 1918 года, «свиной грипп» с ней не сравнится. Смертность намного выше. Если поначалу в Китае она составляла 2-3%, то теперь она колеблется от 5% до 6%, а в некоторых странах с сильной системой здравоохранения, например в Италии, во Франции, в Великобритании, – смертность 10-12%».

Согласно данным Минздрава, человеческий ресурс, которым располагает Грузия на сегодня, – это 256 инфекционистов и 488 реаниматологов. А максимальное количество пациентов, состоянием которых можно будет управлять посредством аппаратов искусственного дыхания, – 1200, заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

«В то же время нужно учитывать, что 1200 пациентов – если они будут нуждаться в аппаратах одновременно – должны будут провести в клинике не менее 14 дней. Это означает, что в течение двух недель появится риск для других пациентов, если они также будут нуждаться в аппарате искусственного дыхания. Это не значит, что у нас нет аппаратов искусственного дыхания, дело в том, что нужно учитывать, что человеческий ресурс ограничен, и его не купить ни за какие деньги», – заявила глава Минздрава.

Ведомство сегодня запустило приложение STOP COVID, которое позволит пользователям отследить, был ли у них контакт с ковидинфицированными, и предупредить других, если коронавирус будет выявлен у них самих. Пользователи смартфонов с операционной системой IOS могут загрузить приложение под названием STOP COVID с App Store, а пользователи Android приложение, которое называется NOVID20, – с Google Play.

«Для того чтобы установить, какие смартфоны находились вблизи друг от друга, используется Bluetooth, GPS и другие технологии. Информация о контактах пользователей приложения – дата контакта, продолжительность (более 15 минут) и случаи соблюдения дистанции – в зашифрованном виде хранятся в приложениях обоих пользователей. Если у человека будет подтвержден COVID-19, те лица, которые контактировали с ним в последние несколько дней, с помощью приложения получат предупреждение с инструкцией: оставаться дома и незамедлительно обратиться в соответствующие органы», – сказано в сообщении Минздрава.

Его глава, Екатерина Тикарадзе, говорит, что аналогичное приложение успешно использовалось в Японии и Южной Корее и создавалось оно с учетом европейского законодательства, направленного на полную защиту личной информации.

И традиционные цифры: за последние сутки было выявлено 30 случаев инфицирования, таким образом, их общее число на вечер сегодняшнего дня составляет – 336. В режиме карантина – пять тысяч человек, под стационарным наблюдением – 494. Летальных случаев – три, а выздоровели 74 пациента.