В Абхазии решили пахать

Ситуация в Абхазии с противодействием распространению коронавирусной пандемии остается относительно благополучной. Напомню, что 29 марта, накануне закрытия границы на Псоу, через территорию Абхазии проехала прилетевшая из Москвы инфицированная уроженка Гальского района, но она в тот же вечер была госпитализирована за Ингуром, в клинике Зугдиди. 7 апреля коронавирусная инфекция была подтверждена и у прибывшего тем же авиарейсом в Сочи 59-летнего жителя Гагры, а затем и у еще двух жильцов поставленной на карантин гагрской девятиэтажки. Двое заболевших госпитализированы в Гудаутской больнице, одна находится под присмотром медиков дома. И вот уже неделю эта цифра – трое инфицированных на территории Абхазии – не увеличивается.

В соседней с Абхазией России число заболевших к сегодняшнему утру достигло почти 28 тысяч (за последние сутки увеличилось на 3,5 тысяч), умерших от коронавируса – 232 (за сутки 34), в соседней Грузии инфицировано 336 (за сутки – 30), скончались там трое. Но в абхазском обществе живет надежда, что при наглухо закрытых границах вспышки инфекции в республике удастся все же избежать. Вчера министр образования Абхазии Адгур Какоба даже высказал предположение, что если ситуация не усугубится и карантинные меры не продлят, 4 мая можно будет возобновить занятия в школах. Дай-то бог, как говорится.

Между тем весь мир озабочен сейчас тем, как в ближайшие недели и месяцы пройти между Сциллой гибели от пандемии масс людей и Харибдой экономического коллапса. Хотя в Абхазии режим чрезвычайного положения (не в полном объеме) введен 28 марта, работа предприятий и организаций не останавливалась, как это сделано в России до 30 апреля. Но, скажем, гендиректор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба сразу приостановил работу этого одного из бюджетообразующих в республике предприятий, сказав: «Я отпустил людей по домам, мы не можем ради каких-то финансовых выгод рисковать здоровьем людей». Ачба пообещал, что заработные платы сотрудников компании сохранятся. Но на месяц или два, а дальше… трудно сказать, что делать.

На днях в разговоре с одним приятелем я пошутил, что пандемия и связанные с ней карантинные меры не могут очень сильно ударить по экономическому производству в Абхазии – ввиду мизерности его объемов. Основная статья доходов значительной части населения у нас в последние годы – это летний туризм, в основном из России, но нынче, даже если учесть, что подавляющее большинство гостей приезжает во второй половине лета и в сентябре, тут все в тумане. Так что ничего удивительного, что уже в конце марта в СМИ и социальных сетях зазвучали призывы пользующихся авторитетом в обществе людей обратиться, как говорится, к земле-матушке: у большинства горожан в Абхазии есть родовые усадьбы в селе, в отдельных случаях в последние годы, к сожалению, заброшенные. А ведь природно-климатические условия в республике вполне благоприятны, чтобы можно было своими силами не оставить голодным население и сел, и городов. По крайней мере, кукурузу и фасоль можно произвести в достаточном количестве.

А в первых числах апреля в парламенте Абхазии состоялась встреча с министром финансов республики Джансухом Нанба и председателем госкомитета по сельскому хозяйству Амираном Какалия, а также рядом других представителей исполнительной власти, где обсуждались проблемы проведения весенне-полевых работ. (В связи с карантинными мерами, кроме съемочной группы Абхазского телевидения, журналисты на встречу не приглашались.) Какалия отметил, что по всей Абхазии семь машинно-тракторных станций, техника к проведению весенних полевых работ готова. Главы сел должны предоставить в местные МТС списки людей, чьи земли нужно вспахать. По прогнозам, в этом году в Абхазии нужно вспахать восемь тысяч гектаров земли. Чтобы вспахать один гектар, крестьянину нужно будет заплатить около шести тысяч рублей. Из этой суммы машинно-тракторные станции покупают горючее, часть средств уходит на зарплату трактористам. Проводить бесплатную вспашку для населения, как это получилось сделать в позапрошлом году, государство не может, не хватает денежных средств. Амиран Какалия подчеркнул, что, учитывая введенный в республике режим чрезвычайного положения, который бьет по экономике страны, особенно важно заниматься сельским хозяйством.

Кстати, хотя подавляющее большинство сельчан давно пашут и боронуют землю при помощи тракторов, встречаются и те, кто использует для этого, как в старину, запряженных быков. Житель села Акуарчапан Беслан Берзения рассказывал недавно в СМИ, что он делает это с братом, который живет неподалеку. Каждый год они пашут на паре быков, как делали отцы и деды. Участок земли у него неровный, пахать трактором неудобно, хотя, в принципе, возможно. На лошадях, как это было принято в старые времена в России и многих других странах, в Абхазии никогда не пахали, только на быках и буйволах. Неслучайно есть абхазская шутка, что когда нет быка, хоть запрягай петуха…

Все дружно отмечают, что весенне-полевые работы в Абхазии нынче начались раньше, чем обычно в прошлые годы. Возможно, это связано с прогнозом синоптиков о том, что в мае ожидается сухая погода и почва будет слишком твердой для пахоты, а возможно, и потому, что подстегивает необходимость обеспечить продовольственную безопасность страны.

В Абхазии уже есть довольно крупные сельхозпредприятия, у которых налажены поставки как внутри страны, так и за ее пределами. Владелец тепличного хозяйства в селе Кындыг Томас Когония рассказывает, что проблем с реализацией помидоров пока не возникало, так как продукцию развозят по торговым точкам республики, поставляется она и в Россию. Самая высокая цена, по которой поставляется товар в Россию, составляет 80 рублей за килограмм, внутри республики – от 30 до 50 рублей. Сотрудники предприятия соблюдают на работе меры безопасности, у них есть маски, перчатки и антисептики.

Сейчас некоторые у нас рассуждают о том, что подобно тому, как экономические санкции западных стран после 2014 года заставили Россию заняться так называемым импортозамещением, так и нынешняя глобальная ситуация с пандемией заставит в Абхазии, расслабленной российской финансовой помощью и доходами от туристической отрасли, повернуться лицом к сельскому хозяйству. Время покажет, что и как будет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия