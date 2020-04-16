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В Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей
С завтрашнего дня (с 12:00) до конца режима чрезвычайного положения, 21 апреля, в Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомобилей. Об этом объявил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах, - объявил Чиковани.
В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Другие новости дня
Абхазский оперштаб: все три пациента с коронавирусом продолжают лечение
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 16 апреля.
В сообщении говорится, что все три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» продолжают получать необходимое медикаментозное лечение. Двое из них находятся в Гудаутской центральной районной больнице, их состояние с положительной динамикой. Пациент 1925 года рождения продолжает оставаться на самоизоляции, состояние без отрицательной динамики.
За прошедшие сутки тестирование прошли 5 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. При этом оперативный штаб в очередной раз обратился к гражданам с просьбой соблюдать режим чрезвычайного положения и без острой необходимости не покидать свои дома.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля, третий - 11 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
Амиран Гамкрелидзе: Скачки в графике инфицированных - повод для тревоги
«За последние три дня в Грузии два раза были зафиксированы по 30 новых случаев инфицирования за сутки, что очень тревожно», - заявил сегодня, 16 апреля, на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
К этому времени в Грузии зафиксировано 340 случаев заражения новым коронавирусом. Первый скачок в графике заражения коронавирусной инфекцией – 30 случаев за сутки - был зафиксирован 13 апреля. На следующий день, 14 апреля, не было зафиксировано ни одного случая. Однако сегодня, 16 апреля, скачок в 30 зафиксированных случаев повторился, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«К сожалению, в последние три дня у нас уже два раза были скачки, когда было по 30 случаев. Это уже наводит на размышления и вызывает тревогу, указывает на то, что внутреннее распространение в стране уже серьезно укрепляется и мы стоим перед началом широкомасштабной эпидемии», - сказал Гамкрелидзе.
Тем не менее, инфекционист отметил, что в стране пока что низкий показатель смертности – всего 0,9%. В Грузии от коронавируса скончалось три человека. «Мы очень хотим сохранить такую тенденцию роста новых случаев, чтобы у нас не было скачков», - подчеркнул Гамкрелидзе.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 340
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 340. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
В режиме карантина находятся 5000 человек, а в стационаре под наблюдением врачей – 494 лица. 76 из 340 инфицированных уже выздоровели, трое скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены трое гражданин Грузии.
Между тем, грузинские медики заявляют, что если люди не будут следовать рекомендации о социальном дистанцировании, система здравоохранения просто не справится с наплывом пациентов, и далее все может пойти по «итальянскому сценарию».
Владимир Путин отложил проведение парада Победы
Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал во время совещания Совета безопасности России. Президент не озвучил новую возможную дату мероприятия.
Путин объяснил решение тем, что для проведения парада подготовку к нему нужно начинать уже сейчас, но «чрезвычайно высокие риски», связанные с эпидемией, пик которой, по словам президента, не пройден, не дают ему права это сделать.
«Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна», – сказал Путин, поручив министру обороны и руководителям других силовых ведомств изменить график подготовки как к военному параду, так и к другим массовым мероприятиям, запланированным по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ранее представители трех ветеранских организаций обратились к Путину с просьбой перенести празднование Дня Победы с 9 мая на более поздний срок, когда – цитата из обращения – «парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников».
В этом году российские власти планировали задействовать в параде 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества были приглашены лидеры мировых государств, участие в них подтвердили главы Франции, Индии, Кубы, Венесуэлы и Чехии.
Изначально российские власти отрицали возможность переноса мероприятия. Министерство обороны рассматривало возможность провести военный парад без зрителей.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 48, скончался еще один пациент
Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 48, составив 1159. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 18 пациентов с этим диагнозом.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 сегодняшнего дня, 16 апреля, число выздоровевших пациентов увеличилось на 61 и сейчас составляет 358.
Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 783, а из проведенных тестов на коронавирус 9632 дали отрицательный результат, передает Радио Азатутюн.
Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, скончавшийся пациент – 73-летний мужчина, у которого вследствие коронавирусной инфекции развилась двусторонняя пневмония. «Мужчина также страдал сопутствующим хроническим заболеванием - ишемической болезнью сердца, имел высокое артериальное давление. В ходе его лечения произошло обострение хронических заболеваний – нарушение ритма сердца в персистентной форме, ишемический инсульт головного мозга», - написала Алина Никогосян на своей странице в Facebook.
Дональд Трамп предупредил, что может прервать работу Конгресса
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что может прервать работу Конгресса из-за неутвержденных кандидатур на высокие посты.
По словам Трампа, он разочарован тем, что законодатели не торопятся одобрить внесенные им предложения, включая кандидатуру на должность руководителя федерального агентства, которое курирует в том числе такие медиа, как «Голос Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Обе корпорации получают средства от налогоплательщиков США.
Заявление Трампа прозвучало на фоне недавних обвинений в адрес «Голоса Америки» со стороны Белого дома. Президентская администрация утверждает, что компания распространяет китайскую пропаганду, связанную с пандемией коронавируса.
«Сенату следует либо исполнить свои обязанности и проголосовать по внесенным мною кандидатурам, либо его работа официально будет приостановлена, чтобы я смог сделать межсессионные назначения», –сказал Трамп. Речь идет о применении конституционного механизма, который позволяет президенту объявить перерыв в заседаниях Конгресса и самому сделать назначения, минуя одобрение большинством членов Сената, который сейчас контролируют республиканцы – однопартийцы Трампа.
Ни один глава Белого дома до сих пор этот механизм не использовал. Президент наделен этим правом в соответствии с разделом 3 статьи 2 Конституции США.
В заявлении лидера сенатского большинства Митча Макконнелла говорится, что в то время, как сам он пообещал найти способ одобрить кандидатуры, критически важные для борьбы с коронавирусом, правила Сената обязывают получить согласие от лидера демократического меньшинства Чака Шумера.
Дональд Трамп особо выделил промедление в назначении Сенатом режиссера-документалиста Майкла Пэка на пост главы Американского агентства по глобальным медиа. «Его кандидатура застряла в комитете на два года, не позволяя нам управлять «Голосом Америки», а это важно», – заявил президент США, назвав «отвратительным» то, что он слышит от «Голоса Америки».
Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет отвергла ранее прозвучавшую критику из Белого дома, подчеркнув, что финансируемое обществом независимое медиа свободно в том, чтобы рассказывать о всех сторонах проблемы, и уполномочено делать это по закону.
Иностранное телерадиовещание и международные медиакорпорации США, согласно закону, не имеют права распространять и рекламировать свою продукцию и материалы аудитории внутри самих Соединенных Штатов.
Граждане Армении вернутся на родину из ОАЭ с помощью Грузии
Граждане Армении, которые остались в Объединенных Арабских Эмиратах, вернутся на родину с помощью Грузии. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на посольство Армении в Грузии.
Армянские СМИ пишут, что компания «Fly Dubai» планирует осуществить рейс Дубай-Тбилиси для перевозки граждан Грузии. При посредничестве посольства Армении тем же рейсом будут эвакуированы и граждане Армении.
Рейс намечен на 21 апреля. Граждан Армении доставят из тбилисского аэропорта на родину автобусами.
В Японии ввели режим ЧС и будут выплачивать 1 тысячу долларов каждому человеку
Власти Японии в связи с пандемией коронавируса расширили режим чрезвычайной ситуации на всю территорию страны.
В специальном телеобращении премьер-министр Синдзо Абэ объявил, что режим будет действовать как минимум до 7 мая. Решение он объяснил тем, что случаи заражения коронавирусом были выявлены за пределами префектур, в которых чрезвычайная ситуация была введена ранее.
По словам премьера, для прекращения роста числа заражений Япония должна добиться 80-процентного сокращения социальных контактов. На время режима ЧС правительство будет выплачивать каждому гражданину страны около тысячи долларов в месяц.
На сегодняшний день, 16 апреля, в Японии – более 8 с половиной тысяч заразившихся коронавирусом, 178 человек скончались.
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире составило 2 миллиона 72 тысячи человек. Умерли почти 134 тысячи. Наибольший прирост новых выявленных случаев за сутки зафиксирован в США, Великобритании и Франции.
Россия занимает по этому показателю 5-е место. Число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло почти 27 тысяч случаев, из них почти три с половиной тысячи зарегистрированы за последние 24 часа. Суточный прирост держится пятый день подряд. Скончались, по официальным данным, 232 человека, из них 34 – за последние сутки.
Международные организации осуществили третью поставку медпомощи в Абхазию
Программа развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Европейским Союзом осуществила третью поставку защитного снаряжения и расходных материалов в самопровозглашенную республику Абхазия.
На этот раз поставка включала 4300 респираторных масок KN95, 1000 костюмов биозащиты (спецодежда, защитные очки), 11 000 пар нитриловых перчаток, 110 защитных щитков, 1 300 литров антисептика для рук и дезинфекторов, предназначенных для использования в медицинских целях, а также 188 литров жидкого мыла. Общая стоимость данной поставки составляет 40 тысяч евро. Сумма была выделена Европейским Союзом.
Общая сумма помощи, включая две предыдущие поставки, составляет около 100 тысяч долларов, включая средства, поступившие от Агентства США по международному развитию (USAID) и из основных фондов ПРООН. Все три поставки были осуществлены при содействии совместного координационного механизма ЕС-ПРООН, созданного в 2010 году при финансировании ЕС.
«К счастью, до сих пор в Абхазии было обнаружено лишь несколько случаев заболевания COVID19. Но распространение болезни в других местах говорит о том, что у нас нет оснований для самоуспокоенности. Мы благодарны ЕС за то, что он позволил обеспечить поставки, необходимые для сдерживания вспышки эпидемии», – сказала глава ПРООН Луиза Винтон.
ПРООН также поддерживает информационно-просветительскую кампанию, направленную на осведомление широкой общественности Абхазии о рисках, связанных с пандемией, и о надлежащих профилактических мерах и практиках, а также на оказание дополнительной поддержки в форме обучения и инструктажа соответствующего медицинского персонала.
- Ранее МИД Грузии МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
Бывший пресс-секретарь МВД Грузии вышел на свободу
Бывший руководитель службы по связям с общественностью МВД Грузии Гурам Донадзе, осужденный за злоупотребление служебными обязанностями по делу об убийстве Буты Робакидзе, освобожден из пенитенциарного учреждения.
Как сообщил «Интерпрессньюс» один из членов «Победившей Грузии» Гурам Чалагашвили, Донадзе был выпушен на свободу вчера на основании процессуального соглашения.
- 19-летний Бута Робакидзе был застрелен полицейским в ноябре 2004 года. Согласно первоначальной официальной версии, это произошло в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у Дидубийского пантеона. Впрочем, члены семьи Робакидзе и молодые люди, которые находились вместе с ним в ту ночь, с самого начала утверждали, что полицейский выстрелил в безоружного Буту Робакидзе, когда он стоял с поднятыми руками, а затем подкинули огнестрельное оружие им в машину. Повторное расследование этого дела началось после смены власти.
- Тбилисский городской суд признал Гурама Донадзе, Зуру Микадзе, Давида Иашвили, Зазу Бакрадзе и Ираклия Пирцхалава виновными по упомянутому делу. В частности, Донадзе был приговорен к лишению свободы на срок 5 лет и 3 месяца.
В Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и сепаратистами
На востоке Украины 16 апреля состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
О начале очередного этапа взаимного освобождения задержанных лиц сообщил и офис президента Украины. В сообщении в фейсбуке отмечается, что в Киев должны вернуться 19 украинцев, которые удерживались сепаратистами "ДНР" и "ЛНР". С учётом карантинных мер из-за пандемии коронавируса все они будут отправлены под обязательное медицинское наблюдение, говорится в сообщении.
Утром в четверг на пропускном пункте "Майорск" под Горловкой произошёл обмен пленными между Украиной и "ДНР". Киеву отдали девять украинцев в обмен на 11 жителей "ДНР".
Позже в четверг власти "ЛНР" передали Киеву 11 человек. На территорию, подконтрольную сепаратистам, вернулись четверо из семи, которых передавала Украина. Трое решили остаться на украинской территории, сообщила представитель "ЛНР" в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева, передаёт "Интерфакс".
Предыдущий обмен пленными между Украиной и "ДНР", "ЛНР" прошёл в декабре 2019 года. Тогда Киев передал сепаратистам 124 человека, а на Украину вернулись 76 пленных.
В начале марта на встрече ТКГ Украина передала список лиц для будущего обмена пленными, в нём значатся более двухсот человек. Тогда же сообщалось, что это будет последний обмен в формате "всех на всех".
Доклад Amnesty International: разгон акции, закрытие пропускных пунктов, безнаказанность
Международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала годовой доклад. Ситуация в Грузии описана в документе под названием «Права человека в бывшем СССР – 2019. Рост активизма даёт надежду для прав человека».
Разгон акции 20 июня
В Amnesty International указывают, что полиция несоразмерно и неизбирательно применила силу при разгоне многотысячного антиправительственного протеста в Тбилиси.
«Полицейские начали стрелять резиновыми пулями и применили слезоточивый газ, после того как некоторые из протестующих пошли на штурм здания парламента. Согласно видеозаписям и свидетельствам очевидцев, сотрудники полиции вели неизбирательную стрельбу по толпе, не делая различий между немногочисленными агрессивно настроенными демонстрантами и мирным большинством участников. В результате разгона около 240 человек получили травмы, в том числе до 40 журналистов. Свыше 100 участников акции были задержаны за оказание сопротивления полиции и нарушение общественного порядка», - говорится в докладе.
Закрытие пропускных пунктов в Южной Осетии
Amnesty International осуждает закрытие югоосетинскими властями пропускных пунктов.
«В сентябре фактическое руководство Южной Осетии/Цхинвальского региона полностью закрыло движение через два последних пропускных пункта, тем самым усугубив тяжёлую экономическую ситуацию и лишив многих жителей неподконтрольной территории возможности получать медицинскую помощь, образование и навещать родственников в остальных частях Грузии», - сказано в документе.
Дела Мачаликашвили и Мухтарлы
Расследования в рамках уголовных дел о предполагаемых злоупотреблениях должностными полномочиями в прошлом не принесли ощутимых результатов, - сказано в докладе.
«Следствие по делу о гибели 18-летнего Темирлана Мачаликашвили, который был убит в 2017 году сорудниками Службы государственной безопасности во время контртеррористической операции в Панкисском ущелье, так и не завершилось. Его родственники не получили статуса потерпевших, изза чего не могли ознакомиться с материалами дела. Их возражения против официальной версии, согласно которой Темирлан Мачаликашвили попытался взорвать гранату при задержании у себя дома, были отклонены.
Продолжалось следствие по делу о похищении в 2017 году, предположительно, сотрудниками грузинских правоохранительных органов азербайджанского журналиста-расследователя Афгана Мухтарлы и о его принудительном возвращении в Азербайджан. Следствие не пришло к каким-либо определённым выводам. Афган Мухтарлы, осуждённый по сфабрикованному делу о незаконном пересечении границы и контрабанде валюты, оставался в азербайджанской тюрьме», - говорится в документе.
- Свобода СМИ, права ЛГБТИ, безопасность труда – полный доклад доступен на сайте Amnesty International.
На Северном Кавказе пять человек умерли от COVID-19 и 206 заразились
За минувшие сутки на Северном Кавказе число умерших от коронавирусной инфекции выросло на пять человек. В Дагестане зафиксировано три новых смертельных случая, в Адыгее и Ингушетии – по одному.
По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, за последние сутки в регионах Северного Кавказа выявлено 206 новых случаев заражения COVID-19.
Больше всего заражённых выявлено в Ингушетии – 63 человека, Дагестане – 49, Ставропольском крае – 28, Краснодарском крае – 21, Кабардино-Балкарии – 19, Адыгее – 16, Карачаево-Черкессии – семь, Чечне – три.
Fox News назвал сотрудника вирусологической лаборатории Уханя нулевым пациентом COVID-19
Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда началось распространение болезни по всему миру. Об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая на ранних этапах эпидемии. В Ухане расположен один из крупнейших вирусологических центров страны, сертифицированный для работы с самыми опасными вирусами.
Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть "растущая уверенность", что вирус не был передан человеку из природы. При этом издание не пишет, что он может иметь искусственное происхождение.
По официальной версии, вспышка началась на рынке в Ухане. В одном из первых исследований болезни в авторитетном медицинском журнале Lancet ровно половина пациентов оказалась связаны с уханьским рынком. Однако в другом исследовании в том же журнале другая группа китайских учёных настаивает на том, что болезнь была впервые диагностирована у человека, не имевшего к рынку никакого отношения.
Источник Fox News настаивает, что переместить начало вспышки на рынок было стратегией Китая по защите от обвинений в лабораторном происхождении. По утверждению канала, на этом рынке никогда не продавались летучие мыши.
Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Её сторонники в основном базируются на том, что эпидемия началась в городе, в котором расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В Ухане, в частности, изучали вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19.
После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий, инциденты связанные с несоблюдением правил работы происходят и в других странах, что даёт возможность предположить, что содержащийся в лаборатории вирус теоретически мог покинуть её пределы.
В 2018 году американские чиновники предупреждали о неадекватных опасности мерах предосторожности в Уханьской лаборатории и приводящихся там опасных экспериментах с летучими мышами, — сообщила во вторник газета The Washington Post.
Учёные проверяли гипотезу о лабораторном проихождении вируса. Но не нашли ей подтверждений. В начале недели стало известно, что власти Китая наложили ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса. По данным CNN, исследования не могут быть опубликованы, пока их не одобрит научно-технический отдел министерства образования и рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы. Однако исследования по теме уже публикуются западными учёными.
В феврале в авторитетном научном журнале Nature была опубликована статья, в которой отмечается, что вирус выглядит логично для развитого эволюционно, но нелогично — для созданного искусственно. Там же утверждается, что в вирусе не обнаружено компонентов, из которых учёные могли бы "собрать" его в лаборатории (подробнее об этом можно прочитать в Science News).
Ряд учёных обращает внимание на то, что коронавирус плохо пригоден для военного использования. Fox News настаивают, что в институте вирусологии вирус изучался не для использования в качестве биологического оружия, а чтобы доказать, что научный потенциал Пекина в вирусологии не ниже американского.
О предварительном отказе от версии о том, что вирус возник не из природы сообщил ранее на пресс-конференции в Пентагоне и глава Комитета начальника штабов США Марк Майли.
"Я бы сказал, что версия о лабораторном происхождении вируса выглядит неубедительно. Но пока что мы не можем сказать об этом с полной уверенностью", — цитирует его журнал Newsweek.
СГБ Грузии: на руинах грузинского села при поддержке России строят свалку
Россия ведет против Грузии «гибридную войну», - говорится в докладе Службы государственной безопасности Грузии за 2019 год.
В ведомстве считают, что «главными инструментами «гибридной войны» являются вооружённые силы и спецслужбы, которые незаконно находятся на оккупированных территориях, а также местные де-факто режимы».
В докладе также говорится о строительстве мусорной свалки на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«С целью стереть след грузинского населения и исключить возвращение временно перемещённых лиц, в оккупированном селе Эредви, на руинах домов грузинского населения, при финансовой поддержке России продолжается строительство мусорной свалки», - сказано в документе.
СГБ Грузии отмечает продолжение процесса «бордеризации» и факты задержаний более чем 100 человек за пересечение разделительных линий.
STOP COVID: В Грузии запустили приложение для мониторинга распространения коронавируса
С сегодняшнего дня в Грузии запущено мобильное приложение STOP COVID для мониторинга распространения коронавируса.
«Это очень важная аппликация, которая была успешно использована в Южной Корее, Японии», - заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Приложение позволяет пользователям узнать, вступали ли они в контакт с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19. Bluetooth, GPS и другие технологии позволяют определить пользователей смартфонов, находившихся в непосредственной близости друг от друга, которых система распознает в качестве "контактов". При приближении двух устройств друг к другу они сохраняют идентификационные номера, а также дату, время и место такого взаимодействия. Если у пользователя диагностирован коронавирус, система предупреждает все свои "контакты" о риске заражения и распространения вируса.
Приложение доступно для устройств под управлением iOS - https://apple.co/2V92MXw и Android https://bit.ly/3bkYphX .
Рауль Хаджимба призвал жителей Абхазии оставаться дома на Пасху
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился к жителям Абхазии накануне праздника Пасхи и призвал их оставаться дома.
«Оставаясь дома и отмечая этот Великий праздник в кругу семьи, мы все можем сберечь данную нам Богом человеческую жизнь, а, возможно, и не одну. Обращаюсь к вам с просьбой не воспринимать мой призыв к самоизоляции, как попытку ограничения прав верующих. Никто не может запретить нам возносить молитвы Всевышнему и возрадоваться Великому Воскресению Иисуса Христа, отдавшему свою жизнь во имя человечества», - говорится в обращении, которое публикует «Нужная газета».
Хаджимба заявил, что в Абхазии уже предприняты меры, направленные на защиту населения от коронавирусной инфекции. Он надеется, что этот курс будет продолжен «после инаугурации нового президента 23 апреля».
Лавров рассказал о помощи «странам СНГ, Абхазии и Южной Осетии»
В условиях пандемии коронавируса Россия оказывает помощь всем странам СНГ и не только им, - заявил в интервью «Коммерсанту» глава МИД России Сергей Лавров.
«Всем странам СНГ оказывается помощь в поставках тест-систем, респираторов и многого другого. Абхазии и Южной Осетии тоже оказывается содействие. Сейчас поступили дополнительные обращения от некоторых из этих стран — все они рассматриваются. Ни одно из обращений, будь то от стран СНГ или от Абхазии и Южной Осетии, не остается без внимания»,— отметил министр.
При этом Лавров подчеркнул, что принимаемые решения о выделении соответствующих средств и оборудования в качестве помощи соотносятся с потребностями, существующими в России.
«Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования. Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь. Я здесь все-таки не руководствовался бы логикой самому не хватает — это искушение. По этой логике нужно перехватывать летящие транзитом через Россию гуманитарные грузы, как это сделали некоторые страны. Не думаю, что это добавляет авторитета»,— сказал Сергей Лавров.
- В самопровозглашенной республике Абхазия сообщается о трёх подтверждённых случаях заражения коронавирусом. Проведенные в Южной Осетии тесты случаев инфицирования не выявили.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Среди них - жительница Гальского района, у которой выявили коронавирус.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Число больных коронавирусной инфекцией в России превысило 25 тысяч
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 27938. Из них выздоровели 2304 человека. Таким образом, прямо сейчас в стране, по официальным данным, 25634 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19.
По состоянию на утро 16 апреля в России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения инфекцией в 78 регионах, включая аннексированный Крым. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. После того как первый случай подтверждён на Чукотке, Республика Алтай осталась последним регионом, где не выявлено ни одного заболевшего.
Рекордный суточный прирост держится пятый день подряд. Впервые за месяц менее половины новых случаев зафиксировано в Москве — 1 370 заразившихся. Выздоровели за последние сутки 318 человек.
Дональд Трамп: США преодолели пик заражений коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что данные свидетельствуют о том, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден,и пообещал уже в четверг представить "новые основные принципы" возобновления экономической деятельности. "Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает", - сказал Трамп на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.
12 апреля Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.
Президент США также сообщил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником распространения коронавируса одна из китайских лабораторий в Ухане. Так глава Белого дома ответил на вопрос журналистов вопрос о том, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус был буквально "выпущен из бутылки" в результате случайного инцидента, передаёт Reuters.
Днем ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли заявил, что, по данным американских разведслужб, происхождение коронавируса, скорее всего, природное, хотя стопроцентно быть уверенными в этом нельзя.
В мире число инфицированных коронавирусом превышает два миллиона. Первое место по быстроте распространения инфекции занимают США. Там уже больше 610 тысяч зараженных. За последние сутки умерли 2569 человек. Общее число летальных исходов превысило 31 тысячу.
Кампанию против лаборатории Лугара назвали классическим примером дезинформации
Действия, направленные против Исследовательского центра общественного здоровья имени Ричарда Лугара в Тбилиси – классический пример дезинформации. Об этом говорится в докладе Службы государственной безопасности Грузии за 2019 год. Документ опубликован на сайте парламента Грузии.
«Центр, который представляет основу биологической безопасности страны, на протяжении многих лет является одной из главных мишеней информационных атак. Кампания приняла масштабный характер в начале 2019 года – при попытке связать с деятельностью центра сезонное распространение т.н. свиного гриппа (H1N1)», - говорится в документе.
В службе госбезопасности считают, что кампания была направлена против стратегического партнёра Грузии – США; ставила целью «демонизировать» Западный мир; снизить доверие к властям Грузии; посеять страх среди граждан Грузии к прогрессу, научному и технологическому развитию.
- Именно в лаборатории Лугара проводятся тесты на выявление в Грузии коронавируса. Со дня открытия в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
Во Владикавказе на оппозиционного общественника завели дело за ложную информацию о коронавирусе
Во Владикавказе возбудили уголовное дело на оппозиционного общественного деятеля Вадима Чельдиева за неоднократные факты распространения ложной информации о коронавирусной инфекции. Дело по ст. 207.1 ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") ведет управление СКР по Северной Осетии.
"6 апреля в социальной сети подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Призывая население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, он формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении управления СКР.
В ближайшие дни бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, который постоянно проживает в Санкт-Петербурге, следователи ждут для дачи показания. Как сообщили в ведомстве, у него возьмут подписку о невыезде.
"Максимальная мера наказания по этой статье предполагает ограничение свободы сроком на 3 года. Но учитывая, что ранее он не судим, ему, судя по всему, назначат крупный штраф (от 300 до 700 тыс – прим. ред.), если, конечно, докажут его вину", - рассказали "Кавказ.Реалии" в следственных органах.
Ранее Чельдиев в своем телеграм-канале также призывал жителей республики 20 апреля выйти на митинг к дому правительства, чтобы потребовать отставки республиканских властей и смены руководства высшего совета осетин "Стыр ныхас".
В Северной Осетии выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной информацией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Теперь в Северной Осетии заболевшими COVID-19 числятся 65 человек, - сообщает "Кавказ.Реалии".
В Грузии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
По данным правительственного портала StopCov.ge, в Грузии выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 336.
Выздоровели 74 человека. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 5000 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 494.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в Марнеульском, Болнисском, Лентехском муниципалитетах, четырёх сёлах Кобулетского и одном селе Хашурского муниципалитета. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
Жительница Гальского района остаётся в клинике – нужен еще один тест
50-летняя жительница села Саберио Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия остаётся в инфекционной клинике Зугдиди.
Как сообщили в больнице, один тест на наличие коронавируса был отрицательным, второй – слабоположительным. Согласно протоколу, через три дня необходимо провести еще один тест. Женщину выпишут из больницы, если окончательный тест покажет отсутствие вируса.
Женщина 29 марта прибыла из Москвы в Сочи, после чего пересекла де-факто границу по реке Псоу. Из-за плохого самочувствия она перешла на территорию, подконтрольную властям Грузии, где было подтверждено заражение коронавирусом.
- В Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Два пациента находятся в Гудаутской центральной больнице, один - на самоизоляции.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
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