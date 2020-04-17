В СГБ Грузии сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе

В пресс-службе министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что колонна спецавтомобилей Черноморского флота выдвинулась из Крыма.

«Колонна едет в Абхазию по плану подготовки частей подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Они проводят плановые учебные мероприятия. Но в случае необходимости, в ходе учебных мероприятий может быть оказана помощь в дезинфекции тех или иных объектов в Абхазии по решению нашего правительства», – пояснил начальник пресс-службы ведомства Роланд Джоджуа.

Он добавил, что колонна едет сюда не по запросу абхазского правительства, - сообщает «Нужная газета».

«То есть они не целенаправленно едут что-то тут делать. Они едут по своему плану. Но если их понадобится задействовать у нас, они окажут эту помощь», – подчеркнул Джоджуа.

Подразделения радиационной химической и биологической защиты Черноморского флота перебрасываются в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Подразделения РХБЗ Черноморского флота (ЧФ) помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. В настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия», - заявили в пресс-службе.

Сообщается, что по прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованной в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции.