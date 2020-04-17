Семейное насилие вытесняет кражи

Как чрезвычайное положение повлияло на криминогенную обстановку в Грузии? В МВД и неправительственном секторе утверждают, что уровень преступности в общем снизился, однако участились случаи определенных правонарушений.

Уровень преступности в Грузии в условиях чрезвычайного положения снижается, неоднократно заявлял в последнее время министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. И пока остается лишь верить словам главы силового ведомства, поскольку информации, опровергающей их, не существует. Статистика по количеству совершенных в стране преступлений не обновлялась с января, а за первый месяц текущего года было зарегистрировано 5334 нарушения по статьям УК Грузии, что на 440 фактов меньше, чем за январь 2019-го.

Уверены в правоте министра и многие независимые специалисты по борьбе с организованной преступностью. В условиях усиленного полицейского контроля улучшение криминогенной ситуации неизбежно, говорит старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти:

«В общем ожидается снижение уровня преступности на 20-30%. Не только в Грузии, но в любой стране мира, когда вводятся определенные ограничения, связанные с передвижением, показатели некоторых преступлений падают, но другие возрастают. Например, совершается меньше уличных хулиганств, краж, преступлений, связанных с потреблением алкоголя в публичных местах. С другой стороны, возрастает число случаев домашнего насилия. Увеличивается уровень компьютерной преступности, мошенничеств в интернете и тому подобное».

Граждане должны быть бдительнее и не идти на сомнительные сделки, которые им предлагают в интернете, говорит Глонти. С семейным же насилием дела обстоят сложнее, считают эксперты. В январе был зафиксирован 481 подобный случай (что на 46 случаев меньше, чем за первый месяц прошлого года). Здесь статистика прерывается, однако предположительную картину описывает председатель НПО «Сапари» Байя Патарая.

«Когда насильник и жертва оказываются запертыми в одном пространстве на протяжении 24 часов и у них нет возможности скрыться друг от друга, естественно, уровень насилия будет расти. В полиции говорят, что обращаемость (по таким случаям) не выросла, но это не значит, что дела обстоят именно так. Например, к нам в «Сапари» стали значительно чаще обращаться в период самоизоляции и карантина. Ситуация в некоторых семьях накалилась, а в тех семьях, где и до сих пор были подобные проблемы, они приняли более агрессивный характер. Жертвы очень растеряны, не знают, как себя вести. Многие не желают обращаться в полицию и консультируются с нами, другие принимают наше предложение вызвать полицию вместо них», – сказала Патарая в интервью грузинской службе Радио Свобода.

Правозащитник несколько раз обращалась к властям с рекомендацией не штрафовать в комендантский час женщин, чтобы жертвы семейного насилия могли покинуть свои дома в случае обострения отношений. Однако пока правительство не прислушалось к этим призывам. Тем временем в третьем секторе делают неутешительные прогнозы, некоторые из них убеждены, что случаи семейного насилия могут увеличиться на 30% в условиях чрезвычайного положения и комендантского часа.

Неизбежен рост и других преступлений, но уже после отмены ЧП, утверждает глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Как будет развиваться ситуация, зависит от многих факторов. В первую очередь, когда люди попадают в тяжелое положение, у них нет денег на продукты питания, естественно, у многих возникнет идея начать грабить других. Соответственно, количество подобных преступлений может вырасти. Ведь многие люди остались без работы, а социальной помощи, которую им предлагают, точно не хватит на удовлетворение всех нужд. Конечно, многие попытаются «выжить», ступив на криминальный путь. Второе – как будет развиваться ситуация в тюрьмах. Из-за тяжелых условий может возникнуть необходимость досрочного освобождения осужденных за легкие преступления, что тоже повышает риск».

Пока об этом речи нет, продолжает Цкитишвили, однако в условиях пандемии многие страны мира приняли подобное решение. Не исключено, что и Грузия пойдет на такой шаг. В таком случае полиции придется усилить контроль в отношении людей, покинувших пенитенциарные учреждения, говорит Цкитишвили. Кроме того, во избежание ухудшения криминогенной ситуации государство обязано использовать все существующие механизмы и остановить дальнейшее обнищание населения, настаивают эксперты.