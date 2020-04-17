Прихожан призвали остаться дома, священников – молиться за Осетию

Правительство Южной Осетии продлило карантин в республике до 26 апреля. Между тем священнослужители и власти призывают людей воздержаться от посещения церкви на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

Правительство Южной Осетии приняло сегодня решение о продлении карантинных мероприятий до 26 апреля. «Мы внимательно следим за ситуацией, – сказал премьер Эрик Пухаев, – и, в случае необходимости, будем принимать другие дополнительные меры». До 30 апреля продлены и внеплановые каникулы для общеобразовательных организаций.

Православные Южной Осетии сегодня отмечают Страстную пятницу. Накануне глава республики призвал их молиться дома. Журналисты сняли Анатолия Бибилова на фоне домашнего иконостаса, возле которого, по его словам, он и его близкие могут помолиться. Кроме того, он продемонстрировал иконостас у себя в рабочем кабинете, где также намерен «молиться за будущее Осетии». У всех верующих, продолжил Анатолий Бибилов, «есть дома иконы, и, я думаю, что за предстоящий светлый праздник все могут молиться по домам. Все хотят в церковь, но должно быть понимание, что мы должны обезопасить себя от той болезни, которая есть сегодня в мире»:

«Церкви призвали к тому, чтобы максимально постарались дома помолиться. Конечно, в церквях священники службы будут нести. Они обязаны, и все священники молятся за нас. Не каждый раз, к сожалению, и не каждый день мы бываем на службе. Но в то же самое время, когда нас не бывает в церкви, эти же священники молятся за нас – за народ, за православных, за Осетию. И я, конечно же, полностью согласен с их призывом, чтобы максимально себя обезопасить. Мы можем эти молитвы читать дома».

8 апреля Епархиальный совет Православной церкви Алании обратился к верующим с призывом соблюдать все правила карантина в республике: «Настоятельно просим всех наших граждан и всех находящихся в зоне риска: пожилых, чувствующих недомогание и недавно приехавших из стран, где зафиксированы очаги поражения коронавирусом, максимально воздержаться от посещения массовых богослужений. Просим соблюдать правила личной гигиены, соблюдать безопасную дистанцию и ограничить непосредственный контакт с окружающими… Просим всех с пониманием отнестись к принимаемым мерам и проявить любовь и сострадание друг к другу!» Иерей Аланской епархии отец Иаков рассказал «Эху Кавказа», что после Вербного воскресенья, когда во взаимодействии с властями удалось проконтролировать меры безопасности, церковь готовится «по тому же принципу и к пасхальной службе»:

«Мы призываем всех к максимальному соблюдению правил карантина и постановлению правительства. Но мы реалисты, и мы знаем, что все равно определенное количество людей придет в церковь. Мы к этому тоже должны быть готовы, церковь максимально должна подготовиться и к этому. Это будет более масштабное действие (чем в Вербное воскресенье). Свечи будут продаваться в трех местах, чтобы люди не скапливались и могли практически без очереди покупать свечи. Подсвечники тоже будут вынесены из храма за ограду, чтобы человек не стоял в очереди, как это обычно в храме бывает. Поставил свечку, помолился. И третий момент, который бывает, когда происходит скопление людей, – это во время освещения куличей и пасхальных яиц. Для этого мы в субботу утром проводим службу, чтобы те, кто, согласно карантину и призыву, не придут ночью на ночную службу, не остались без освященных куличей и яиц, где-то в районе 11 или 11.30 утра придет священник и освятит им их. Эти люди спокойно смогут пойти домой и дома встречать Пасху. Для тех, кто придет ночью, сразу после Крестного хода, священник тоже выйдет и освятит людям куличи и яйца, и они тоже смогут уйти домой и встречать дома Пасху. Этим мы максимально разрядим обстановку и претворим в жизнь меры безопасности. Нам будут также помогать силовые структуры, МВД, которые будут поддерживать порядок на площади возле храма. И еще для удобства нашего населения, чтобы не было скученности, Министерство культуры помогает нам с трансляцией службы. Служба будет транслироваться на Соборную площадь, то есть на площадь перед храмом. Она довольно большая, рядом есть еще переулок. И люди, если хотят, спокойно смогут послушать службу, молитвы, помолиться. Подсвечники тоже будут на улице. Спокойно, как говорится, и помолиться, и встретить Пасху».

Жители Южной Осетии активно готовятся к празднованию Пасхи. Последние дни наблюдается ажиотаж в продуктовых и овощных магазинах. Самый ходовой товар – яйца и ингредиенты для куличей, цены на которые значительно выросли. К примеру, сегодня десяток яиц стоил уже 80 рублей.

Югосетпотребнадзор выдал с утра и статистику на 17 апреля: на самоизоляции в домашних условиях остаются 85 человек, в медицинских организациях – 29 человек. За последние сутки проведено 10 тестов на определение коронавируса. Все они дали отрицательный результат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия