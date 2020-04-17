Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 42, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 42, составив 1201. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается в сообщении, за сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 19 пациентов с этим диагнозом.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 17 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 44 и сейчас составляет 402.

Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 780, а из проведенных тестов на коронавирус 10 793 дали отрицательный результат.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян, скончавшийся в ереванском медцентре «Сурб Григор Лусаворич» - 58-летний мужчина.

«У пациента было коронавирусное заболевание, подтвержденное двустороннее воспаление легких. У него также были хронические заболевания – ишемическая болезнь сердца, гипертония, ожирение. Во время лечения он перенес инфаркт миокарда», – сообщила пресс-секретарь.

По словам Никогосян, 8 апреля мужчине было сделано стентирование коронарной артерии, после чего у него развились симптомы дистресса, острая дыхательная недостаточность, сепсис, септический шок.

«Из-за долгого подключения к аппарату искусственного дыхания у пациента развилась полиорганная недостаточность», - добавила Алина Никогосян.

Пресс-секретарь министра здравоохранения также сообщила, что вчера были зарегистрированы первые роды у женщины, у которой тест на коронавирус был положительным. После родов тест роженицы дал отрицательный результат, ребенок будет протестирован сегодня.

В Нагорном Карабахе сегодня зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции. Это медработник, контактировавший с зараженным пациентом. Таким образом, общее число инфицированных в Карабахе достигло семи, сообщает Радио Азатутюн.