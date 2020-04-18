В Грузии зафиксирована четвертая смерть от коронавирусной инфекции

В Грузии зафиксирована четвертая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Пациент с COVID-19 скончался в батумской клинике «Медальфа». По информации Общественного вещателя, пациент из т.н. «кобулетского кластера» проходил лечение в этой больнице лечение с 8 апреля.

Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще две больных в возрасте 81 года и 86 лет.

В общей сложности с 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был лабораторно подтвержден у 385 человек. Из них 84 выздоровели.