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В Грузии зафиксирована четвертая смерть от коронавирусной инфекции
В Грузии зафиксирована четвертая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Пациент с COVID-19 скончался в батумской клинике «Медальфа». По информации Общественного вещателя, пациент из т.н. «кобулетского кластера» проходил лечение в этой больнице лечение с 8 апреля.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще две больных в возрасте 81 года и 86 лет.
В общей сложности с 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был лабораторно подтвержден у 385 человек. Из них 84 выздоровели.
Другие новости дня
Важа Сирадзе: В церквях не наблюдается большое количество прихожан
По заявлению директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе, во всех храмах в масштабе Грузии мобилизована патрульная полиция. По его словам, в церквях не наблюдается большое количество людей и во всех храмах соблюдается социальная дистанция.
«Во всех церквях в масштабе Грузии мобилизованы представители МВД, которые обеспечат соблюдение гражданами социальной дистанции и требований, установленных постановлением правительства и условий чрезвычайного положения.
Что касается нарушений, как вам известно, с 21:00 начался комендантский час, и на этом этапе нарушения не выявлены. Что касается того, как будет в дальнейшем, сообщу позже. На данном этапе положение спокойное, в церквях не наблюдается большое количество прихожан, и я хочу поблагодарить каждого гражданина за то, что с пониманием отнеслись к этой ситуации, и во всех храмах в масштабе Грузии соблюдается социальная дистанция и соответствующие мероприятия проходят в спокойной обстановке», - заявил Сирадзе.
В Грузии выявлены три новых случая коронавирусной инфекции
В Грузии до 388 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge. К вечеру 18 апреля в стране выявлено три новых случаев заболевания. Число выздоровевших пациентов увеличилось с 84 до 86.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 300 пациентов с коронавирусом. Четверо пациентов в возрасте 70, 86, 81 и 76 лет скончались.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении. В карантине остается 4 971 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 519.
Жительница Гальского района полностью излечилась от коронавируса
50-летняя жительница села Саберио Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия полностью излечилась от коронавируса.
В инфекционной клинике Зугдиди сообщили, что её выпишут из больницы завтра. Две недели она должна соблюдать режим самоизоляции.
Женщина 29 марта прибыла из Москвы в Сочи, после чего пересекла де-факто границу по реке Псоу. Из-за плохого самочувствия она перешла на территорию, подконтрольную властям Грузии, где было подтверждено заражение коронавирусом.
- В самой Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Два пациента находятся в Гудаутской центральной больнице, один - на самоизоляции. Состояние пациента 1925 года рождения ухудшается.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Аслан Бжания поздравил народ с Пасхой и призвал воздержаться от посещения храмов
Избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил народ с наступающим праздником Христова Воскресения - Пасхой.
«Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.
Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году, из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса, мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни», - говорится в поздравлении президента.
Аслан Бжания обратился к соотечественникам с убедительной просьбой прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей, сообщает информагентство «Апсныпресс». Он выразил уверенность в том, что это испытание абхазский народ выдержит достойно. Президент пожелал всем здоровья, мира и благополучия.
Заявление Макрона вызвало настороженность пожилых французов
Во Франции, как и в Испании, Италии и многих других странах ЕС, режим карантина сохранится, по меньшей мере, до 11 мая. Это, в частности, означает, что по сокращенному расписанию продолжат работать магазины, ограниченным останется передвижение людей. Обо всем это на днях говорил в своем обращении президент Франции Эммануэль Макрон. После 11 мая, вероятно, может настать черед для возобновления работы по нормальной схеме торговых предприятий и учебных заведений.
Остается однако неясным, как скоро будут сняты ограничения на работу гостиниц, кафе и ресторанов и когда власти намерены отменить меры самоизоляции для жителей разных регионов Франции. Агентство Reuters отмечает волну недовольства, поднявшуюся в последние дни в ответ на слова Макрона, что пожилым людям, входящим в так называемую группу риска, вероятно, придется оставаться дома дольше остальных французов.
Председатель научного совета при правительстве Франции по вопросам эпидемии Жан-Франсуа Дельфресси добавил остроты общественным спорам, заявив, что людям в возрасте более 65 лет следует и далее оставаться в самоизоляции.
Президент Макрон следит за общественной дискуссией режима ограничений после 11 мая, сообщила канцелярия президента Макрона в письме, направленном агентству Reuters в ответ на просьбу о комментариях. «Глава государства не намерен допускать дискриминации между гражданами в период после 11 мая, когда будет ослаблен режим карантина. Президент призовет сограждан к проявлению их индивидуальной ответственности», говорится в ответе канцелярии президента Франции.
Тем не менее, правительство республики, порекомендует некоторым категориям граждан оставаться дома - ради их же собственной безопасности, отмечает агентство.
К настоящему времени во Франции зарегистрировано около 19 тысяч смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Большинство статистических данных указывают на наметившуюся тенденцию к замедлению скорости распространения коронавируса. Агентство Reuters связывает эту тенденцию с общенациональным режимом карантина, продолжающимся во Франции уже месяц.
Каннский кинорынок пройдёт в этом году в формате онлайн
Руководство Каннского фестиваля, одной из важнейших площадок для мировой киноиндустрии, решило провести кинорынок в онлайн-формате. Причиной такого решения стали эпидемия COVID-19 и ограничительные меры, принятые правительством Франции.
Инициатором новой формулы кинофорума стал заместитель директора фестиваля по кинорынку Жером Пайяр, а главным его аргументом была необходимость поддержать международную киноиндустрию и профессиональный кинобизнес.
В этом году в Каннском кинофестивале должны были участвовать более 12 тысяч работников кино из 121 страны.
В совместном заявлении организаторы нескольких фестивальных программ 17 апреля констатировали, что проведение фестиваля невозможно, но одновременно выразили готовность обеспечить поддержку фильмам, отобранным в каннские конкурсы этого года, сообщило RFI. Вопрос о том, когда состоится фестиваль, обсуждается.
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на оперативный штаб кабинета министров страны.
За день в Азербайджане выздоровели 62 человека, трое скончались. По состоянию на сегодняшний день, 18 апреля, в стране зафиксировано 1373 случая заражения коронавирусной инфекцией, 590 человек выздоровели, 18 - умерли. 765 человек проходят лечение в больницах специального режима.
Сегодня вечером оперативный штаб сообщил о продлении карантинного режима в Азербайджане до 4 мая. Таким образом, ограничения, включая запрет на въезд/выезд на территорию страны всеми видами транспорта, кроме грузоперевозок, а также занятия в образовательных учреждениях сохранятся до 00:00 4 мая. До указанного срока продлевается также закрытие границы между Грузией и Азербайджаном, кроме грузоперевозок. Согласно информации оперативного штаба, план поэтапной отмены карантинного режима будет представлен на следующей неделе.
- Особый карантинный режим был введен 24 марта. С 31 марта до 20 апреля было введено ограничение для граждан на выход из дома, за исключением особых случаев. С 5 апреля была введена система выхода из дома посредством SMS-разрешений.
Абхазский оперативный штаб: состояние пациента 1925 года рождения ухудшается
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 18 апреля.
В сообщении говорится, что первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. Состояние же пациента 1925 года рождения ухудшается, но он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение.
За прошедшие сутки в республике тестирование прошли 9 человек. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден. При этом оперштаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Сопредседатели Женевских дискуссий осудили возобновление бордеризации у села Тахтисдзири
Сопредседатели Женевских дискуссий осудили возобновление бордеризации в зоне грузино-осетинского конфликта. Они призывают всех участников дискуссий отложить в сторону расхождения в позициях и воздержаться от действий, которые могут привести к обострению ситуации.
«Необходимо сфокусироваться на сотрудничестве, благополучии живущих в регионе людей во время угроз, связанных с пандемией COVID-19. Сообщения о возведении знаков вдоль оккупационной линии в Южной Осетии способствуют возникновению атмосферы напряженности на местах и мешают доступности людей к средствам существования.
Во время возникшего из-за коронавируса глобального вызова, который требует совместного подхода и сотрудничества, призываем все участвующие стороны избегать провокационных мер и акцентировать внимание на улучшении положения населения, пострадавшего от конфликта», - говорится в распространенном сопредседателями заявлении, которое размещено на сайте ОБСЕ.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также отреагировал на возобновление властями самопровозглашенной республики Южная Осетия процесса незаконной бордеризации вблизи села Тахтисдзири Карельского района. Он подчеркнул, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Россия использует коронавирус в качестве дымовой завесы для продолжения процесса «борберизации». Мы жестко осуждаем процесс милитаризации вдоль оккупационной линии Цхинвальского региона. Литва подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - написал глава литовского внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
- Накануне, 17 апреля, в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе. «Представители российских оккупационных сил 17 апреля осуществляли незаконный процесс так называемой бордеризации у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета», – заявили в ведомстве.
- В СГБ отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, а также сопредседатели международных Женевских дискуссий. Действия российских военных осудили в МИД Грузии и аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.
До 257 увеличилось число зараженных коронавирусом в Дагестане
Общее число инфицированных коронавирусом в Дагестане за сутки увеличилось до 257, а выздоровевших - до 28 человек, девять человек скончались, сообщили сегодня, 18 апреля, в региональном оперативном штабе.
«Всего за период обследования на 11.00 мск 18 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 257 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 9 умерли», - цитирует сообщение оперативного штаба РИА «Новости».
С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 8 апреля стало известно, что из-за риска распространения коронавируса закрылась синагога в Дербенте.
Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось до 114
22 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии за сутки. Всего в республике подтверждены 114 случаев инфицирования. В больницах находятся 52 пациента с коронавирусом. Шесть человек помещены в реанимацию, четверо из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. За период эпидемии всего выздоровели восемь человек, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в оперативном штабе республики.
По данным штаба, 73 зараженных, в том числе восемь детей, переносят болезнь в бессимптомной форме и находятся дома под наблюдением врачей. На обсервации - пять человек, 981 - на карантине. При этом за минувшие сутки 60 человек были сняты с карантина, отметили в оперативном штабе.
Накануне, 17 апреля, в Кабардино-Балкарии впервые был привлечен к ответственности нарушитель карантинного режима. По информации штаба, житель Баксанского района приехал из Москвы и должен был находиться на домашнем карантине в течение 14 дней. Однако 17 апреля он на машине выехал из Баксанского района и поехал в сторону Нальчика. Машину зафиксировали видеокамеры системы «Безопасная республика». Мужчину остановили сотрудники ДПС вместе с участковым. В отношении него составлен административный протокол. Нарушитель направлен на 14 дней в больницу для наблюдения, отметили в штабе.
226 случаев заражения коронавирусом выявлены в Ингушетии
73 новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Ингушетии с 17 апреля, и общее число больных составило 226 человек.
Как сообщает «Кавказский узел», 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Ингушетии. 11 апреля умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус. 16 апреля число зараженных увеличилось до 153, умерших - до четырех.
На 17 апреля в Ингушетии были выявлены 38 случаев заражения, и число заболевших составило 191, сообщил в тот же день Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram. За минувшие сутки к числу зараженных прибавилось еще 35 человек, и общее число инфицированных достигло 226, говорится в сегодняшнем сообщении ведомства.
«Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции - 13 человек, госпитализированы с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 - 55 человек», - сказано в сегодняшнем сообщении республиканского Роспотребнадзора в Instagram.
По данным ведомства, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 человек - на аппарате искусственной вентиляции легких. «Все остальные, с подозрением и подтверждением на COVID-2019, ввиду удовлетворительного состояния, наблюдаются на дому», - отмечено в сообщении Роспотребнадзора.
У грузинского таможенника подтвердился коронавирус
Коронавирус подтвержден у грузинского таможенника, сообщили сегодня, 18 апреля, в Службе доходов Минфина Грузии.
По данным ведомства, таможенный офицер контактировал со своим родственником, у которого заболевание выявили 13 апреля. В службе отмечают, что их встреча произошла 9 апреля, а за день до этого таможенник ушел в отпуск.
«Соответственно, контактов с другими сотрудниками у него не было», - говорится в заявлении ведомства.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», с 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 385 человек. Из них 84 выздоровели и выписаны из больниц. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались.
Даур Кове: Решения о демаркации границы не принимаются в одностороннем порядке
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове сегодня, 18 апреля, прокомментировал информацию о том, что Россия изменила пределы де-факто границы с Абхазией в селе Аибга. «Эта информация была распространена на сайте Росреестра. Сейчас выясняются обстоятельства, каким образом информацию распространили в Росреестре, и я думаю, в самое ближайшее время Росреестр ее удалит», – сказал Кове.
Он подчеркнул, что никаких изменений приграничной линии не было: «Что касается нашей стороны Аибги, никаких изменений там нет. Все договоренности, которые были по границе и по всем существующим линиям, сохраняются. Никаких решений об изменении в одностороннем порядке нет. А вот почему эта информация была размещена, будем выяснять». Сейчас абхазская сторона ожидает ответ от российских служб с разъяснением информации, которая была размещена на сайте Росреестра.
«С МИД не согласовывали ничего, но этот вопрос не может решаться на межведомственном уровне, это вопрос в компетенции руководства страны – президента. Более того, должна проходить ратификация в парламенте. У нас была создана двусторонняя комиссия, которая занималась этим вопросом, на сегодняшний день она приостановила работу. Никаких решений принято не было, и без возобновления работы комиссии, без обсуждения, демаркация не проводится исключительно по решению компетентного органа одной из сторон», – сообщил Кове «Нужной Газете».
В российских СМИ появилась информация об изменении пределов линии разделения между Россией и Абхазией. В соответствии с приказом ФСБ России от 17 января 2020 года № 12 «О пределах пограничной зоны на территории Краснодарского края» изменены пределы действия соответствующих административно-правовых режимов вдоль полосы местности, прилегающей к де-факто границе по реке Псоу. На приграничной территории пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района города-курорта Сочи и уменьшена, с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная поляна».
Китай передал в подарок Грузии наборы реактивы тесты для выявления коронавируса стоимостью 420 тыс. долларов
«Уже три раза была проведена организованная китайской стороной видеоконференция с участием специалистов здравоохранения и контроля заболеваний Грузии. Кроме того, в рамках своих возможностей, Китай оказывает Грузии медицинскую материальную помощь», - заявила в интервью «ИнтерпрессНьюс» посол КНР в Грузии Ли Ян.
По информации посла, для борьбы с эпидемией коронавируса Китай передал в подарок Грузии наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США. По его же словам, это все уже в Грузии и используется по назначению. Кроме того, как сказала Ли Ян, в грузинское посольство в Китае направлены маски, защитная одежда и другое медицинское оснащение, и все это будет доставлено в Грузию.
«Китай, в рамках своих возможностей, оказывает медицинскую материальную помощь Грузии. Переданные в качестве подарка наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США уже в Грузии и используются по назначению. Грузинская сторона подтвердила качество наборов реактивов. Еще одна партия подарков китайской стороны, в которую входят маски, защитная одежда и другие медицинские материалы уже направлены в грузинское посольство в Китае, и мы надеемся, что они вскоре будут транспортированы в Грузию», - завила Ли Ян.
Посол КНР в Грузии сказала и о существующих грузино-китайских отношениях, отметив, что обе страны проявили волю к сотрудничеству в процессе борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.
«Эпидемия является одним большим испытанием. Это «пробный камень» межгосударственных отношений… В процессе борьбы против коронавируса взаимодоверие и взаимная поддержка между Китаем и Грузией усилилось, а дружба между народами двух стран еще более упрочилась, что в будущем станет краеугольным камнем еще большего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах», - заявила Ли Ян.
Королева Великобритании попросила отменить салют в честь ее дня рождения
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить салют в честь ее 94-летия 21 апреля. По мнению королевы, торжества в условиях пандемии коронавируса являются неуместными. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец. Просьба отменить салют на день рождения исходит от Елизаветы II впервые за 68 лет ее нахождения на престоле.
В начале апреля королева выступила с обращением к нации. Она отметила, что Великобритания переживает непростые времена и призвала британцев сохранять бодрость духа и солидарность. Елизавета II выразила надежду, что нация с гордостью перенесет испытания. «Мы встретимся снова», - подчеркнула она.
Это было пятое обращение королевы к нации в истории правления. Последний раз это было в 2012 году по случаю ее 60-летнего пребывания на престоле. А первый раз – в 1940 году во время Второй мировой войны. Елизавете II тогда было 14 лет, она обращалась по радио к британским детям.
Великобритания несколько позже, чем большинство стран Европы, ввела карантин. Всем британцам старше 70 лет – а следовательно и королеве – власти рекомендовали самоизоляцию в течение 12 недель, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Королева вместе с супругом переехала из Лондона в замок Виндзор.
По последним данным, сейчас в королевстве выявлено более 108 случаев заражения коронавирусом нового типа. Умерли от COVID-19 более 14 с половиной тысяч человек. Коронавирус перенес британский премьер Борис Джонсон. Его уже выписали из госпиталя для дальнейшей реабилитации дома.
Умер депутат Мособлдумы Иван Жуков. По ряду сообщений, от COVID-19
Умер депутат Московской областной думы, заместитель главы фракции «Единой России» Иван Жуков. Ему было 63 года.
О смерти депутата сообщается на сайте Думы. В сообщении говорится, что Жуков умер «скоропостижно». Когда именно он скончался - не сказано.
Издание «Вести Подмосковья» и глава Богородского городского округа Игорь Сухин пишут, что у депутата была диагностирована коронавирусная инфекция. Источник «Коммерсанта», близкий к Ивану Жукову, отказался комментировать, был ли у депутата подтвержден коронавирус.
Жуков был депутатом более 20 лет, в нескольких созывах Московской областной думы возглавлял фракцию «Единой России».
По официальным данным, в Московской области от коронавирусной инфекции умерли 40 человек.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме (Иерусалимский храм Воскресения Христова) сошел Благодатный огонь. Из небольшой молельни, кувуклии, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины. Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.
Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 14:50 по тбилисскому времени, сообщает «ИнтерпрессНьюс». В отличие от предыдущих лет, в храме находились лишь несколько человек, представляющих восточные православные церкви.
В Грузию благодатный огонь доставят спецрейсом Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси. По данным МИД Грузии, самолет Georgian Airways также заберет из Израиля грузинских граждан, которые на фоне пандемии долгое время не могли вернуться на родину. В министерстве отметили, что среди пассажиров есть несовершеннолетние, студенты, люди с хроническими заболеваниями, а также граждане, которые возвращаются на родину из США транзитом. Уже известно, что самолет с благодатным огнем и грузинскими мигрантами должен приземлиться в Тбилисском международном аэропорту в 23:15.
Из-за существующих ограничений традиционной встречи огня в столичном аэропорту не будет. Представители патриархии доставят его в тбилисский Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба), где пасхальное богослужение начнется в 23:00. Возглавит там службу Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
До 15 июня иностранцев в РФ можно принимать на работу без разрешений
В России на период до 15 июня станет возможным принимать на работу иностранных граждан без разрешения на работу и патентов - при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
В указе подчеркивается, что речь идет о временных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Документы иностранных граждан, дающие им право пребывания на территории России, если сроки их действия истекают до 15 июня, признаются действительными. Речь идет как о визах, так и о разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.
Также до 15 июня в отношении иностранцев и лиц без гражданства не будут применяться решения об их административном выдворении или депортации.
В связи с эпидемией коронавируса Россия в конце марта приостановила авиасообщение с зарубежными странами и фактически закрыла границы. На территории страны остались сотни тысяч иностранных граждан, прежде всего из государств Центральной Азии.
Минюст США: «Досье на Трампа» могло быть российской дезинформацией
Так называемое досье на Дональда Трампа, составленное перед выборами 2016 года бывшим британским агентом Кристофером Стилом, могло содержать материалы, бывшие плодом российской кампании по дезинформации. Об этом свидетельствуют рассекреченные Белым Домом документы Министерства юстиции США - сообщает агентство Associated Press.
В составленном в декабре прошлого года отчете генерального инспектора Минюста, который изучал материалы расследования ФБР о возможном сговоре членов предвыборного штаба Трампа с Россией, говорится, что ФБР в свое время не приняло во внимание опасения, которые высказывались относительно надежности источников информации, включенной в досье.
ФБР осенью 2016 года запросило ордер на слежку за сотрудником штаба Трампа Картером Пейджем, опираясь в том числе на информацию из досье Стила о том, что Пейдж в Праге встречался с некими российскими представителями. При этом, как утверждается, уже тогда высказывались опасения, что информация в досье не только не верна, но и стала результатом сознательной дезинформации со стороны источников Стила, связанных с российским спецслужбами.
Расследование ФБР о возможном «российском следе» в кампании Трампа опиралось, как утверждается, не на досье Стила, создание которого финансировалось политическими оппонентами Трампа, а на другую информацию. Однако в ходе проверки генерального инспектора Майкла Хоровица выяснилось, что часть информации из досье все же была использована - в частности, для обоснования слежки за Пейджем.
Сторонники Трампа считают это серьезным нарушением, которое ставит под сомнение легитимность всего расследования. Сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон после публикации рассекреченных материалов выпустили совместное заявление, в котором попросили директора ФБР Кристофера Рэя предоставить все разведданные, полученные и проверенные федеральными агентами, занимавшимися российским расследованием.
Генеральный инспектор ранее пришел к выводу, что ФБР допустило значительные нарушения в своем расследовании, однако отверг утверждения, что они были мотивированы политически. Трамп настаивает на том, что само расследование было результатом действий его оппонентов, в том числе членов администрации Барака Обамы.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в расследовании, начатом уже после выборов президента США, не нашел достаточных доказательств сговора между членами команды Трампа и Россией. Картер Пейдж, который утверждает, что не только не встречался в Праге с россиянами, но и никогда туда не ездил, не был ни в чем обвинен.
- В досье Кристофера Стила, в частности, содержались утверждения о якобы предосудительном поведении Трампа во время его поездок в Москву. В ФБР и других спецслужбах утверждают, что никогда не опирались в своей деятельности на эти утверждения.
- В отчете Хоровица говорится, что ФБР допускало, что Россия сознательно снабжала Стила дезинформацией для включения ложных данных в его отчет. В частности, там сказано, что два человека, связанных с российскими спецслужбами, «знали о расследовании Стила в начале июля 2016 года». Это повышает вероятность того, что Кремль сознательно мог сливать Стилу дезинформацию, заранее зная, что она войдет в готовящееся досье, - отмечает «Голос Америки».
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Две больницы в Чехии подверглись кибератакам
Две больницы в Чехии, в которых проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, в пятницу заявили, что подверглись кибератакам.
Речь идет о больницах в городах Острава и Оломоуц. Днем ранее, 16 апреля, Национальное бюро кибернетической и информационной безопасности Чехии выступило с предупреждением о том, что существуют «обоснованные опасения о наличии реальной угрозы кибератак против важных целей в Чешской Республике, прежде всего в ее системе здравоохранения».
Каковы были цели кибератак и кто именно их осуществил - не сообщается. Представитель чешских властей, однако, заявил агентству Reuters, что по всей вероятности за ними стоял «серьезный и технически подготовленный противник».
Госсекретарь США Майк Помпео в связи с кибератаками заявил, что Соединенные Штаты не потерпят атаки на важнейшую инфраструктуру в условиях эпидемии коронавируса. «Все, кто занимается такого рода деятельностью, столкнется с последствиями». В его заявлении нет предположений о том, кто мог бы стоять за кибератаками.
- В Чехии, как и в большинстве стран ЕС, введены строгие меры для борьбы с распространением вируса. В последние дни число выздоровевших после инфекции превышает число новых инфицированных, и власти страны объявили план постепенной отмены карантинных ограничений.
- Спецслужбы Чехии ранее заявляли о ряде кибератак против государственных учреждений, совершенных российскими хакерами. В частности, была взломана база данных МИД Чехии.
В Армении число случаев коронавируса выросло на 47, скончался еще один пациент
В Армении за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 47, составив 1248, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте центра, по состоянию на 11:00, число выздоровевших пациентов увеличилось на 121 и сейчас составляет 523.
Скончался еще один человек. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 20 пациентов с этим диагнозом. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян сообщает, что у пациента были также сопутствующие хронические заболевания.
«У 75-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденное инфильтративное двустороннее воспаление легких. Кроме того, у женщины были сопровождающие хронические болезни - артериальная гипертония III степени, ожирение II-III степени. В ходе лечения развились острая дыхательная недостаточность III степени, дистресс-синдром, атеросклероз преимущественно с поражением сосудов головного мозга и коронарных сосудов», - написала Никогосян.
Согласно сообщению Минздрава, общее число проведенных тестов составляет 11796. На данный момент в Армении на фактическом лечении по поводу коронавируса находятся 705 человек, передает Радио Азатутюн.
Скончался известный грузинский кинорежиссер Резо Эсадзе
Известный грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, художник и поэт Резо Эсадзе скончался на 87 году жизни. Об этом члены семьи режиссера сообщили в комментарии Общественному вещателю.
Резо Эсадзе родился 18 февраля 1934 в селе Шемокмеди (Гурия). В 1956 году окончил физико-математический факультет Тбилисского университета по специальности «геофизика». Преподавал физику и астрономию в школе, младший научный сотрудник астрофизической станции Тбилисского университета.
В 1964 году Эсадзе окончил режиссерский факультет ВГИКа, уже через два года стал режиссером киностудии «Ленфильм», а с 1972 года - киностудии «Грузия-фильм». Актер Резо Эсадзе снимался в фильмах «Девять дней одного года» Михаила Ромма, «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, «Городок Анара» Ираклия Квирикадзе, «Из жизни отдыхающих» Николая Губенко, «Волкодав из рода Серых Псов» Николая Лебедева.
В качестве режиссера работал над 11 картинами, среди которых «Четыре страницы одной молодой жизни» (1967), «Секундомер»(1970), «Любовь с первого взгляда» (1975), «Свадебный подарок» (1982) и другие фильмы. Последней работой Эсадзе стала кинокартина «Месяц, как один день», которую он снял в 2016 году вместе с режиссером Лашей Миндиашвили.
Резо Эсадзе - заслуженный артист Грузии, лауреат премии имени Шота Руставели, победитель многочисленных республиканских, всесоюзных и международных фестивалей, член Союзов художников России и Грузии. На XVII Тбилисском международном кинофестивале в 2016 году получил приз за лучший полнометражный художественный фильм («Месяц, как один день»). На этом же форуме удостоен приза «Золотого Прометея» за исключительный вклад в развитие грузинского кино.
В феврале 2019 года по случаю 85-летнего юбилея известного кинорежиссера перед кинотеатром «Руставели» была открыта его именная звезда.
За последние сутки полиция выявила в Грузии 321 факт нарушения режима ЧП
За последние 24 часа в Грузии выявлен 321 новый факт нарушения режима чрезвычайного положения. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, в масштабе страны полицией оштрафованы 85 граждан за нарушение т.н. комендантского часа.
«Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагирует на все факты правонарушений.
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей страны выявлен 321 новый факт нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. С 21:00 часов 17 апреля до 06:00 часов 18 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 85 граждан за нарушение т.н. комендантского часа. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более 3-х человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции сотрудниками МВД оштрафованы в общей сложности 140 граждан. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафовано еще 96 лиц.
МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом, соответствующие меры. Все находящиеся на территории Грузии лица обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - отмечается в информации.
- Накануне, 17 апреля, президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
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