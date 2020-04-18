В Грузии выявлены три новых случая коронавирусной инфекции

В Грузии до 388 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge. К вечеру 18 апреля в стране выявлено три новых случаев заболевания. Число выздоровевших пациентов увеличилось с 84 до 86.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 300 пациентов с коронавирусом. Четверо пациентов в возрасте 70, 86, 81 и 76 лет скончались.

Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении. В карантине остается 4 971 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 519.