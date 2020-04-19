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Амиран Гамкрелидзе: Говорить о снятии ограничений преждевременно
По заявлению директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в условиях отсутствия вакцины и этиотропных препаратов, строгие ограничения являются одним из самых мощных инструментов борьбы с коронавирусом.
Гамкрелидзе поблагодарил граждан, которые вчера проявили социальную ответственность. Однако, по словам Амирана Гамкрелидзе, по-прежнему ожидается рост новых случаев коронавируса, и какую роль сыграло применение ограничений, а в некоторых случаях их несоблюдение, проявится через 10 дней. По заявлению Гамкрелидзе, говорить об отмене ограничений преждевременно.
- В Грузии на текущий момент подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались. 5094 граждан находятся в режиме карантина, а 547 - в стационарах.
- 17 апреля президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и селах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, до 21 апреля в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
Другие новости дня
Президент Грузии поблагодарила население за ответственность в условиях ЧП
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила верующих с праздником Воскресения Христова, поблагодарив население страны за проявленную ответственность. «Счастливой Пасхи! Спасибо за высокое гражданское самосознание, проявленное вчера грузинским народом… Спасибо всем вам. Христос воскрес!», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.
Из-за эпидемии коронавируса в Грузии действует чрезвычайное положение и комендантский час. Выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска. Верующим все же была предоставлена возможность посетить службы в церквях Грузии в пасхальную ночь. Правительство и патриархия договорились о том, что двери храмов не будут закрыты для прихожан при условии соблюдения социального дистанцирования.
Несмотря на договоренности, власти и ведущие эпидемиологи страны неоднократно призвали население встретить праздник Пасхи дома, чтобы не допустить резкого роста числа инфицированных. Большинство граждан учли эти рекомендации. В храмах, где проводились службы, собралось минимальное количество верующих.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 43
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 43, в общем составив 1291. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 сегодняшнего дня, 19 апреля, число выздоровевших пациентов увеличилось на 22 и сейчас составляет 545.
Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 726, а из проведенных тестов на коронавирус 12680 дали отрицательный результат.
Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончались 19 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает Радио Азатутюн.
Согласно решению коменданта действующего в Армении режима чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна, с сегодняшнего дня до 26 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией закрыты въезды и выезды из сел Маралик и Дзоракап Ширакской области Армении.
В Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси произошел пожар
Пожар произошел в Президентской библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь.
На месте были мобилизованы четыре группы пожарных-спасателей. К настоящему времени пожар локализован. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Что стало причиной пожара, пока не известно.
Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно.
Трамп: Если Китай сознательно допустил эпидемию, его ждут последствия
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может столкнуться с «последствиями», если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию.
На ежедневном брифинге в Белом Доме, посвященном борьбе с коронавирусом, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты расследуют обстоятельства начала распространения коронавируса. Он подчеркнул, что Китай мог допустить случайную ошибку, и в этом случае говорить о его вине нельзя. Совсем другое дело - если речь идет о «сознательных» действиях. Трамп не пояснил, что именно он имеет в виду.
«Это можно было остановить в Китае, прежде чем началось распространение, но этого не было сделано, и теперь весь мир страдает» - подчеркнул Трамп. Соединенные Штаты на первом месте в мире по числу инфицированных новым коронавирусом и по числу смертей от инфекции.
Трамп также вновь заявил, что не доверяет официальной китайской статистике, согласно которой от коронавирусной инфекции в Китае умерли более 4 тысяч человек. В США число жертв уже приближается к 40 тысячам.
- Несколько дней назад американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в спецслужбах выступил с утверждением, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в вирусологической лаборатории китайского города Ухань, откуда и началось распространение болезни по всему миру.
- Предполагается, что сотрудник Института вирусологии Уханя Китайской академии наук подхватил вирус от летучей мыши во время работы в лаборатории и вынес его в город. Канал настаивает, что у источников, знакомых с темой, есть «растущая уверенность», что вирус не был передан человеку из природы.
- При этом Fox News не утверждает, что вирус имел искусственное происхождение и тем более что он был распространен нарочно. По данным телеканала, американские власти ведут «полномасштабное расследование» обстоятельств появления вируса.
- Консенсус большинства специалистов-вирусологов заключается в том, что вирус имеет естественное происхождение. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами.
За сутки перед Пасхой в Грузии оштрафовали более 200 человек
За последние сутки сотрудники полиции выписали 230 штрафов за нарушение правил чрезвычайного положения в Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД страны.
21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение, а 31 марта – комендантский час с 9 вечера до 6 утра. К 18 апреля правила ужесточили еще больше – до 21 апреля запрещено передвижение на легковых автомобилях всем, у кого нет специального разрешения.
Как сообщает МВД, за нарушение комендантского часа за последние сутки был оштрафован 71 человек. Еще 91 человек получил штраф за нарушение запрета на передвижение на легковом автомобиле. Кроме того, полицейские выписали 68 штрафов за нарушение гражданами установленной допустимой дистанции в 2 метра.
Штраф за нарушение правил ЧП и комендантского часа составляет 3 тысячи лари (957 долларов) для физических лиц и 15 тысяч для юридических (почти 4,8 тысячи долларов). Оплатить его можно в течение 30 дней или обжаловать после снятия режима чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение сначала было объявлено до 21 апреля, однако власти приняли решение продлить его срок до 10 мая.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С этого дня по 19 апреля новым коронавирусом в стране заразились 394 человека, из них четверо скончались, выздоровели 86.
В Германию из Греции прибыли 47 детей, ищущих убежища
Группа из 47 детей из Афганистана, Сирии и Эритреи, без сопровождения, прибыла в Германию из лагеря для беженцев, находящегося на территории Греции. Некоторых из них дожидались родители, прибывшие в Германию ранее.
Как сообщают официальные представители правительства ФРГ, прибывшие дети ранее размещались в лагерях для беженцев на греческих островах Лесбос, Самос и Киос. Правозащитники неоднократно заявляли, что эти острова не приспособлены для проживания детей.
Министр внутренних дел Германии сообщил журналистам, что группа прибыла в аэропорт Ганновера рейсом из Афин. Все дети прошли проверку на коронавирус перед вылетом из Греции и останутся в течение двух недель в карантине, прежде чем продолжат путь по территории Германии.
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выразил надежду, что и другие страны вскоре также смогут принимать детей, чьи родители стали беженцами в Европе или не смогли покинуть родину. В марте власти Германии обязались принять не менее 350 детей из числа находившихся в греческих лагерях для беженцев. Эти обязательства Берлина стали частью общеевропейских усилий по спасению детей из стран, охваченных внутренними вооруженными конфликтами. Но общеевропейский план забуксовал в некоторых государствах из-за пандемии коронавируса. Представитель ООН Стефан Дужарич заявил, что в начале апреля в Греции находились без сопровождения более 5200 детей, ожидавших убежища в Европе.
26 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Северной Осетии
Количество пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Северной Осетии, достигло 120, сообщил Роспотребнадзор.
Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Северной Осетии 1 апреля, после чего местным жителям из группы риска запретили выходить из дома, были закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах, нерабочие дни продлены до 30 апреля, а также приостановлена работа общественного транспорта.
«Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 1104 жителя республики, сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) - 1701 человек», - говорится в сообщении Роспотребнадзор.
В регионах СКФО из-за пандемии были ограничено проведение религиозных обрядов. Православные Северной Осетии назвали введение в церквях карантинных мер в условиях пандемии необходимостью. В праздновании Пасхи дома нет ничего противоречащего вере, а ее глубина не зависит от регулярного посещения храмов, считают опрошенные «Кавказским узлом» прихожане.
В Нью-Йорке первые признаки возможного ослабления эпидемии
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции в субботу заявил, что в минувшую пятницу в штате от последствий коронавируса умерли 540 человек - это самый низкий показатель за последние две недели. Он сообщил также, что в пятницу в больницы были доставлены 2 тысячи человек с осложнениями, вызванными COVID-19. Такие цифры последний раз регистрировались в конце марта, перед началом волны сильного роста заражений и смертности. Как сообщает «Голос Америки», из этого можно сделать предположение, что штат преодолел стадию плато.
По словам губернатора Куомо, врачи отмечают снижение количества пациентов, доставляемых в отделения интенсивной терапии и требующих подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В целом по США в субботу было отмечено 715 тысяч случаев заражения коронавирусом. Смертельных исходов за последние сутки 1690, общее число жертв эпидемии в США 38 844.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в субботу, что США и Канада договорились оставить общую границу закрытой еще на 30 дней, сообщило агентство Associated Press.
В России - 6060 новых случаев COVID-19. Больше только в США
В России за минувшие сутки зафиксировано 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы последние данные оперативного штаба.
Это новый суточный рекорд. Число зараженных продолжает расти быстрыми темпами. Накануне было выявлено 4765 новых заражённых. Больше новых случаев инфекции, чем в России, теперь фиксируется только в США.
За минувшие сутки жертвами коронавируса в России стали 48 человек - это тоже самый высокий показатель за все время. Всего от инфекции COVID-19 в России по официальным данным умер 361 человек.
Общее число случаев инфекции в России достигло 42853. Это 10-е место в мире. Выздоровевшими признан 3291 человек.
В сообщении оперативного штаба отмечается, что более 40 процентов тех, у кого в последние сутки выявлен коронавирус, не испытывают никаких симптомов.
В Москве выявлено 3570 новых зараженных. За неделю число инфицированных коронавирусом в российской столице увеличилось в 2,5 раза. В Московской области 709 новых инфицированных, в других регионах существенно меньше. Коронавирус выявлен уже во всех российских регионах.
- Во многих регионах России действуют карантинные меры, наиболее жесткие они в Москве, где введен пропускной режим. При этом режим ЧС не вводился. Власти Москвы утверждают, что медицинские учреждения города способны справиться с нагрузкой.
- Эпидемия в России началась позже, чем в большинстве стран Европы и США. Резкий рост числа инфицированных начался около двух недель назад. Власти признают, что пик эпидемии еще не пройден.
В настоящее время в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса
В Грузии зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.
Согласно официальным данным, на текущий момент в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались. 5094 граждан находятся в режиме карантина, а 547 - в стационарах.
- 17 апреля президент Грузии подписала указ о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и селах страны. Ранее правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней.
- В целях превенции распространения коронавирусной инфекции, в Грузии полностью запрещено передвижение легковых автомобилей. Запрет не касается грузовых перевозок, в том числе машин дистрибуции.
- Кроме того, обязательным становится ношение медицинских масок в закрытых общественных местах. В правительстве официально сообщили и о временном закрытии кладбищ.
В храмах Южной Осетии прошли пасхальные службы
В храмах самопровозглашенной республики Южная Осетия в ночь с субботы на воскресенье прошли пасхальные службы. Угроза распространения коронавируса по всему миру внесла в этом году свои коррективы в праздничные мероприятия церквей.
Аланская епархия также ограничила праздничные мероприятия, рекомендовала верующим не посещать места массового скопления, придерживаться карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса, принятых властями республики и молиться дома. Однако некоторые прихожане пришли в субботу вечером в храмы Рождества Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы и приняли участие в ночном праздничном богослужении, крестном ходе, а также освятили куличи, яйца и другую пасхальную пищу.
В этот раз, в отличие от большинства прошлых лет, на праздничной службе не было президента республики Анатолия Бибилова. Глава республики встретил Великую Пасху дома. Он обратился накануне к православным с просьбой по возможности воздержаться от посещения храмов и соблюдать другие меры предосторожности на период карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Анатолий Бибилов поздравил всех православных с праздником Воскресения Христова и выразил надежду на то, что мир выйдет из непростой ситуации, и православные в скором времени будут иметь возможность собраться на службу без всяких опасений, сообщает информагентство «Рес».
Рейсом Тель-Авив - Тбилиси на родину вернулись 154 гражданина
Правительство Грузии продолжает процесс поэтапного возвращения на родину находящихся за рубежом граждан страны. Рейсом Тель-Авив - Тбилиси на родину вернулись 154 гражданина.
По данным Министерства экономики, в аэропорту они прошли медицинскую проверку, а затем специально выделенными автобусами перевезены в карантинные зоны. В течение 14-дневного карантина они будут под круглосуточным медицинским наблюдением и обеспечены трехразовым питанием, передает «ИнтерпрессНьюс».
«В рамках мер по превенции распространения коронавируса, решением координационного совета и согласно постановлению правительства в настоящее время на всей территории Грузии в 83 гостиницах действует карантинная зона, организованная Национальной администрацией туризма Министерства экономики», - сказано в информации ведомства.
Православный мир сегодня отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресение
Православный мир сегодня, 19 апреля, отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресение. Празднование Пасхи происходит ежегодно в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. Пасха является главным событием года для православных христиан. День празднования Пасхи установлен Первым Вселенским Собором в 325 году.
В день Пасхи после семинедельного поста на столе появляются куличи, творог, мясо, крашенные яйца. Яйцо – главный пасхальный символ воскресения, так как из яйца рождается новое существо. Окрашенное в красный цвет яйцо знаменует для людей возрождение Кровью Христовой.
Из-за эпидемии коронавируса в Грузии действует чрезвычайное положение и комендантский час. Выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска. Грузинская православная церковь решила не закрывать храмы для прихожан в пасхальную ночь, пообещав соблюдать определенные меры предосторожности. Одна из основных - это социальная дистанция. Для этого часть прихожан разместили во дворах церквей, а часть – внутри храмов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Верующие, которые выразили желание присутствовать на литании, прибыли в церкви до начала комендантского часа. Некоторые пришли пешком, другие приехали на велосипедах или мопедах, т.к. с 17 апреля в стране запрещены поездки на частных автомобилях.
На территории храмов им пришлось оставаться в течение девяти часов. В том случае, если бы кто-то решил покинуть церковь раньше окончания комендантского часа, это считалось бы нарушением. На территории всех церквей дежурила патрульная полиция, которая контролировала соблюдение требований постановления правительства о чрезвычайном положении.
Большинство жителей Тбилиси прислушались к советам властей и встретили праздник Пасхи дома, не нарушая комендантского часа и рекомендаций эпидемиологов. После полуночи многие вышли на балконы, чтобы поздравить соседей. Некоторые зажигали свечи у окон. Именно так встречать праздник посоветовала патриархия. Другие отвечали на поздравления соседей аплодисментами.
Из многих квартир доносятся звуки церковной музыки - пасхальные службы из главных храмов страны транслируют абсолютно все телеканалы и радиостанции.
Важа Сирадзе: В церквях не наблюдается большое количество прихожан
По заявлению директора Департамента патрульной полиции МВД Грузии Важи Сирадзе, во всех храмах в масштабе Грузии мобилизована патрульная полиция. По его словам, в церквях не наблюдается большое количество людей и во всех храмах соблюдается социальная дистанция.
«Во всех церквях в масштабе Грузии мобилизованы представители МВД, которые обеспечат соблюдение гражданами социальной дистанции и требований, установленных постановлением правительства и условий чрезвычайного положения.
Что касается нарушений, как вам известно, с 21:00 начался комендантский час, и на этом этапе нарушения не выявлены. Что касается того, как будет в дальнейшем, сообщу позже. На данном этапе положение спокойное, в церквях не наблюдается большое количество прихожан, и я хочу поблагодарить каждого гражданина за то, что с пониманием отнеслись к этой ситуации, и во всех храмах в масштабе Грузии соблюдается социальная дистанция и соответствующие мероприятия проходят в спокойной обстановке», - заявил Сирадзе.
В Грузии выявлены три новых случая коронавирусной инфекции
В Грузии до 388 увеличилось число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Информация обновлена на правительственном сайте StopCov.ge. К вечеру 18 апреля в стране выявлено три новых случаев заболевания. Число выздоровевших пациентов увеличилось с 84 до 86.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 300 пациентов с коронавирусом. Четверо пациентов в возрасте 70, 86, 81 и 76 лет скончались.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении. В карантине остается 4 971 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 519.
В Грузии зафиксирована четвертая смерть от коронавирусной инфекции
В Грузии зафиксирована четвертая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Пациент с COVID-19 скончался в батумской клинике «Медальфа». По информации Общественного вещателя, пациент из т.н. «кобулетского кластера» проходил лечение в этой больнице лечение с 8 апреля.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще две больных в возрасте 81 года и 86 лет.
В общей сложности с 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был лабораторно подтвержден у 385 человек. Из них 84 выздоровели.
Жительница Гальского района полностью излечилась от коронавируса
50-летняя жительница села Саберио Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия полностью излечилась от коронавируса.
В инфекционной клинике Зугдиди сообщили, что её выпишут из больницы завтра. Две недели она должна соблюдать режим самоизоляции.
Женщина 29 марта прибыла из Москвы в Сочи, после чего пересекла де-факто границу по реке Псоу. Из-за плохого самочувствия она перешла на территорию, подконтрольную властям Грузии, где было подтверждено заражение коронавирусом.
- В самой Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Два пациента находятся в Гудаутской центральной больнице, один - на самоизоляции. Состояние пациента 1925 года рождения ухудшается.
- Около 80 жителей Абхазии находятся на территории, подконтрольной властям Грузии, - заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Аслан Бжания поздравил народ с Пасхой и призвал воздержаться от посещения храмов
Избранный президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания поздравил народ с наступающим праздником Христова Воскресения - Пасхой.
«Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.
Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году, из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса, мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни», - говорится в поздравлении президента.
Аслан Бжания обратился к соотечественникам с убедительной просьбой прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей, сообщает информагентство «Апсныпресс». Он выразил уверенность в том, что это испытание абхазский народ выдержит достойно. Президент пожелал всем здоровья, мира и благополучия.
Заявление Макрона вызвало настороженность пожилых французов
Во Франции, как и в Испании, Италии и многих других странах ЕС, режим карантина сохранится, по меньшей мере, до 11 мая. Это, в частности, означает, что по сокращенному расписанию продолжат работать магазины, ограниченным останется передвижение людей. Обо всем это на днях говорил в своем обращении президент Франции Эммануэль Макрон. После 11 мая, вероятно, может настать черед для возобновления работы по нормальной схеме торговых предприятий и учебных заведений.
Остается однако неясным, как скоро будут сняты ограничения на работу гостиниц, кафе и ресторанов и когда власти намерены отменить меры самоизоляции для жителей разных регионов Франции. Агентство Reuters отмечает волну недовольства, поднявшуюся в последние дни в ответ на слова Макрона, что пожилым людям, входящим в так называемую группу риска, вероятно, придется оставаться дома дольше остальных французов.
Председатель научного совета при правительстве Франции по вопросам эпидемии Жан-Франсуа Дельфресси добавил остроты общественным спорам, заявив, что людям в возрасте более 65 лет следует и далее оставаться в самоизоляции.
Президент Макрон следит за общественной дискуссией режима ограничений после 11 мая, сообщила канцелярия президента Макрона в письме, направленном агентству Reuters в ответ на просьбу о комментариях. «Глава государства не намерен допускать дискриминации между гражданами в период после 11 мая, когда будет ослаблен режим карантина. Президент призовет сограждан к проявлению их индивидуальной ответственности», говорится в ответе канцелярии президента Франции.
Тем не менее, правительство республики, порекомендует некоторым категориям граждан оставаться дома - ради их же собственной безопасности, отмечает агентство.
К настоящему времени во Франции зарегистрировано около 19 тысяч смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Большинство статистических данных указывают на наметившуюся тенденцию к замедлению скорости распространения коронавируса. Агентство Reuters связывает эту тенденцию с общенациональным режимом карантина, продолжающимся во Франции уже месяц.
Каннский кинорынок пройдёт в этом году в формате онлайн
Руководство Каннского фестиваля, одной из важнейших площадок для мировой киноиндустрии, решило провести кинорынок в онлайн-формате. Причиной такого решения стали эпидемия COVID-19 и ограничительные меры, принятые правительством Франции.
Инициатором новой формулы кинофорума стал заместитель директора фестиваля по кинорынку Жером Пайяр, а главным его аргументом была необходимость поддержать международную киноиндустрию и профессиональный кинобизнес.
В этом году в Каннском кинофестивале должны были участвовать более 12 тысяч работников кино из 121 страны.
В совместном заявлении организаторы нескольких фестивальных программ 17 апреля констатировали, что проведение фестиваля невозможно, но одновременно выразили готовность обеспечить поддержку фильмам, отобранным в каннские конкурсы этого года, сообщило RFI. Вопрос о том, когда состоится фестиваль, обсуждается.
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на оперативный штаб кабинета министров страны.
За день в Азербайджане выздоровели 62 человека, трое скончались. По состоянию на сегодняшний день, 18 апреля, в стране зафиксировано 1373 случая заражения коронавирусной инфекцией, 590 человек выздоровели, 18 - умерли. 765 человек проходят лечение в больницах специального режима.
Сегодня вечером оперативный штаб сообщил о продлении карантинного режима в Азербайджане до 4 мая. Таким образом, ограничения, включая запрет на въезд/выезд на территорию страны всеми видами транспорта, кроме грузоперевозок, а также занятия в образовательных учреждениях сохранятся до 00:00 4 мая. До указанного срока продлевается также закрытие границы между Грузией и Азербайджаном, кроме грузоперевозок. Согласно информации оперативного штаба, план поэтапной отмены карантинного режима будет представлен на следующей неделе.
- Особый карантинный режим был введен 24 марта. С 31 марта до 20 апреля было введено ограничение для граждан на выход из дома, за исключением особых случаев. С 5 апреля была введена система выхода из дома посредством SMS-разрешений.
Абхазский оперативный штаб: состояние пациента 1925 года рождения ухудшается
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 18 апреля.
В сообщении говорится, что первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. Состояние же пациента 1925 года рождения ухудшается, но он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение.
За прошедшие сутки в республике тестирование прошли 9 человек. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден. При этом оперштаб призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Сопредседатели Женевских дискуссий осудили возобновление бордеризации у села Тахтисдзири
Сопредседатели Женевских дискуссий осудили возобновление бордеризации в зоне грузино-осетинского конфликта. Они призывают всех участников дискуссий отложить в сторону расхождения в позициях и воздержаться от действий, которые могут привести к обострению ситуации.
«Необходимо сфокусироваться на сотрудничестве, благополучии живущих в регионе людей во время угроз, связанных с пандемией COVID-19. Сообщения о возведении знаков вдоль оккупационной линии в Южной Осетии способствуют возникновению атмосферы напряженности на местах и мешают доступности людей к средствам существования.
Во время возникшего из-за коронавируса глобального вызова, который требует совместного подхода и сотрудничества, призываем все участвующие стороны избегать провокационных мер и акцентировать внимание на улучшении положения населения, пострадавшего от конфликта», - говорится в распространенном сопредседателями заявлении, которое размещено на сайте ОБСЕ.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также отреагировал на возобновление властями самопровозглашенной республики Южная Осетия процесса незаконной бордеризации вблизи села Тахтисдзири Карельского района. Он подчеркнул, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
«Россия использует коронавирус в качестве дымовой завесы для продолжения процесса «борберизации». Мы жестко осуждаем процесс милитаризации вдоль оккупационной линии Цхинвальского региона. Литва подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - написал глава литовского внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
- Накануне, 17 апреля, в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе. «Представители российских оккупационных сил 17 апреля осуществляли незаконный процесс так называемой бордеризации у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета», – заявили в ведомстве.
- В СГБ отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, а также сопредседатели международных Женевских дискуссий. Действия российских военных осудили в МИД Грузии и аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.
До 257 увеличилось число зараженных коронавирусом в Дагестане
Общее число инфицированных коронавирусом в Дагестане за сутки увеличилось до 257, а выздоровевших - до 28 человек, девять человек скончались, сообщили сегодня, 18 апреля, в региональном оперативном штабе.
«Всего за период обследования на 11.00 мск 18 апреля ситуация с коронавирусной инфекцией следующая: 257 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 9 умерли», - цитирует сообщение оперативного штаба РИА «Новости».
С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. 8 апреля стало известно, что из-за риска распространения коронавируса закрылась синагога в Дербенте.
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