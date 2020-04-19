Амиран Гамкрелидзе: Говорить о снятии ограничений преждевременно

Православный мир сегодня, 19 апреля, отмечает Пасху – Светлое Христово Воскресение. Празднование Пасхи происходит ежегодно в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния. Пасха является главным событием года для православных христиан. День празднования Пасхи установлен Первым Вселенским Собором в 325 году.

В день Пасхи после семинедельного поста на столе появляются куличи, творог, мясо, крашенные яйца. Яйцо – главный пасхальный символ воскресения, так как из яйца рождается новое существо. Окрашенное в красный цвет яйцо знаменует для людей возрождение Кровью Христовой.

Из-за эпидемии коронавируса в Грузии действует чрезвычайное положение и комендантский час. Выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска. Грузинская православная церковь решила не закрывать храмы для прихожан в пасхальную ночь, пообещав соблюдать определенные меры предосторожности. Одна из основных - это социальная дистанция. Для этого часть прихожан разместили во дворах церквей, а часть – внутри храмов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Верующие, которые выразили желание присутствовать на литании, прибыли в церкви до начала комендантского часа. Некоторые пришли пешком, другие приехали на велосипедах или мопедах, т.к. с 17 апреля в стране запрещены поездки на частных автомобилях.

На территории храмов им пришлось оставаться в течение девяти часов. В том случае, если бы кто-то решил покинуть церковь раньше окончания комендантского часа, это считалось бы нарушением. На территории всех церквей дежурила патрульная полиция, которая контролировала соблюдение требований постановления правительства о чрезвычайном положении.

Большинство жителей Тбилиси прислушались к советам властей и встретили праздник Пасхи дома, не нарушая комендантского часа и рекомендаций эпидемиологов. После полуночи многие вышли на балконы, чтобы поздравить соседей. Некоторые зажигали свечи у окон. Именно так встречать праздник посоветовала патриархия. Другие отвечали на поздравления соседей аплодисментами.

Из многих квартир доносятся звуки церковной музыки - пасхальные службы из главных храмов страны транслируют абсолютно все телеканалы и радиостанции.