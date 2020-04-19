Георгий Гахария: Вчерашний день показал нам, что так строится успешное государство

«Вчерашний день показал нам, что так строится успешное государство», - написал в социальной сети премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, «такой ответственностью, отношением и единством мы непременно преодолеем этот сложнейший вызов». Глава правительства благодарит граждан, врачей, полицию и армию.

«Вчерашний день показал нам, что так строится успешное государство! Вчера грузинский народ, помимо своей преданности и уважения вере и Церкви, проявил высокую гражданскую ответственность перед государством. Вчерашний день еще раз убедил нас в том, что, стоя рядом друг с другом, мы обязательно достигнем окончательной победы!

Я хочу поблагодарить каждого, кто встретил этот светлый праздник дома. Спасибо тем, кто, находясь вчера в храме, следовал всем призывам и рекомендациям, которые дают нам наши врачи. Спасибо нашим врачам, которые стоят на переднем плане этой борьбы, нашей полиции и армии, которые заботятся не только о соблюдении закона, но и о здоровье наших граждан. Спасибо каждому из вас, кто сегодня ставит общественные интересы и благополучие выше личных.

Впереди у нас тяжелая борьба, но с такой ответственностью, отношением и единством мы непременно преодолеем этот сложнейший вызов. Именно так, индивидуальной гражданской ответственностью, благоразумием и совместными усилиями строится успешное государство! Мы должны еще потерпеть, оставаться дома, чтобы как можно быстрее всем вместе вернуться к привычному ритму жизни. Еще раз поздравляю с праздником Пасхи», - написал премьер.