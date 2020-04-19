Диаспора в Китае передала Грузии защитные маски, очки и перчатки

Представители грузинской диаспоры в Китае провели благотворительную акцию, чтобы собрать гуманитарную помощь для Грузии. Об этом сообщили в посольстве Грузии в КНР.

Друзья Грузии в Китае помогли диаспоре приобрести 11 тысяч масок, 7 тысяч пар перчаток, 200 пар защитных очков, 50 дистанционных термометров, а также 200 упаковок медицинской жидкости. Инициатором акции под названием «Сила в единстве» стал Альберт Саная. 15 апреля он передал собранные средства защиты чрезвычайному и полномочному послу Грузии в КНР Арчилу Каландия. Со своей стороны дипломатическая миссия обещает обеспечить транспортировку груза в Тбилиси.

«Посольство благодарит организаторов благотворительной акции, представителей грузинской диаспоры в Китае и китайских друзей за поддержку нашей страны во время этого глобального вызова», - говорится в сообщении посольства.