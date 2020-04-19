Иерей Виссарион: «Закрытие храмов – гонение на церковь»

В Сухумском кафедральном соборе с утра было немного людей, ночью, по рассказам, их было существенно больше. Освятить куличи пришли люди разных возрастов, некоторые с детьми. Управляющий Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Апплиаа) объяснил, почему считает недопустимым закрывать храмы.