Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия
Иерей Виссарион: «Закрытие храмов – гонение на церковь»
В Сухумском кафедральном соборе с утра было немного людей, ночью, по рассказам, их было существенно больше. Освятить куличи пришли люди разных возрастов, некоторые с детьми. Управляющий Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Апплиаа) объяснил, почему считает недопустимым закрывать храмы.
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.