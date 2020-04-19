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Иерей Виссарион: «Закрытие храмов – гонение на церковь»

Иерей Виссарион: «Закрытие храмов – гонение на церковь»
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Иерей Виссарион: «Закрытие храмов – гонение на церковь»

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В Сухумском кафедральном соборе с утра было немного людей, ночью, по рассказам, их было существенно больше. Освятить куличи пришли люди разных возрастов, некоторые с детьми. Управляющий Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Апплиаа) объяснил, почему считает недопустимым закрывать храмы.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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