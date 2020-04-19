В тбилисском районе Варкетили задержаны шестеро нарушителей ЧП

Шесть человек, нарушивших условия чрезвычайного положения, задержаны за сопротивление полиции в районе Варкетили на окраине Тбилиси. Об этом сообщает Общественный вещатель.

Инцидент произошел в сквере одного из микрорайонов. Полицейские призвали группу людей, собравшихся в парке, соблюдать положения декрета президента о ЧП. Граждане отказались выполнить требования полиции. Споры переросли в стычку.

В результате, полиция задержала двоих человек по статье «сопротивление, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка и других представителей правительства, совершенные группой лиц». Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.

Еще четверых задержали на основании статьи «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов». Им грозит штраф в размере от 1 до 4 тысяч лари (от 320 до 1,2 тысячи долларов) или административное заключение сроком на 15 суток.

В соцсетях очевидцы распространили кадры перепалки. На них видно, что во двор стянуто несколько экипажей патрульной полиции.