Полиция задержала поджигателя Президентской библиотеки Саакашвили

В Тбилиси задержан предполагаемый поджигатель Президентской библиотеки Михаила Саакашвили. По данным МВД, это ранее судимый гражданин Б.К. 1991 года рождения.

Мужчина совершил преступление в прямом эфире на Facebook. Видео до сих пор доступно в социальной сети.

Уголовное дело возбуждено по факту повреждения или уничтожения чужой вещи путем поджога. Задержанному грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь. На месте были мобилизованы четыре группы пожарных-спасателей.

Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно.