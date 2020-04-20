Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к митингующим

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров больше часа общается с митингующими против действий властей во время объявленного режима самоизоляции. На площади Свободы собралось свыше тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов уже не препятствуют проходу людей на площадь, передает корреспондент "Кавказ.Реалии".

Битаров вместе с несколькими другими высокопоставленными чиновниками находится в толпе. Он никак не может наладить диалог с протестующими и просит "соблюдать режим самоизоляции".

«Не я придумал эту болезнь <..> От это болезни есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно — сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали», — сказал глава Северной Осетии.

Лидеры оппозиционного движения выдвигают требования "сложить полномочия правительства и парламента в срок до 8 мая" и "назначить Виталия Калоева председателем нового правительства". Еще одно требование: референдум за прямые выборы главы республики.

Параллельно в толпе скандируют и другие лозунги: "Откройте школы", "Свободу Чельдиеву", "Прекратите самоизоляцию".

К половине третьего Битаров в сопровождении трех десятков людей зашел в здание правительства республики для обсуждения с ними требований собравшихся на сход.

Во Владикавказе проходит несанкционированный митинг с требованием отставки региональной власти.

На "мирный сход" людей созывал оперный певец и оппозиционный общественник Вадим Чельдиев. Сам активист был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Он обвиняется в распространении фейков о коронавирусе, а также в нападении на полицейского.

В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.