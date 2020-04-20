Парламент планирует утвердить решение о продлении ЧП в Грузии 22 апреля

Сопредседатель Северо-Осетинской региональной общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана" Сусанна Дудиева записала обращение ко всем жителям республики с просьбой не выходить из дома. Оно распространяется по мессенджерам.



Дудиева сообщает, что стала свидетелем вспышки коронавирусной инфекции в Беслане.

"К сожалению, такая вспышка произошла, – сказала Дудиева "Кавказ.Реалии". – Я знаю людей, которые заболели. Я не знаю ни про какие заговоры и кризисы, но я знаю, что есть вирус, от которого пострадали и врачи. Мне тревожно, я переживаю за себя, за своих детей, за своих родственников. Мы должны понять друг друга и принять все меры, чтобы мы могли вместе бороться с коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что такое терять близких. И мы не хотим никого сейчас терять".

В своем аудиообращении Дудиева рассказала, что ни в коем случае не распространяет слухи, а опирается на факты, которые проверила сама.

"Ситуация в Беслане с вирусом очень серьезная, – заявила Дудиева. – Мы знаем о том, что в Беслане заразились врачи хирургии и реанимации. Мы долго требовали, чтобы нам показали больных, их семьи. Мы то верили, то не верили. Теперь я знаю точно. Я говорила с врачами, которые сейчас лежат в больнице. Одна из них женщина, которая была заложницей в бесланском теракте с детьми. Она пережила один ужас, а сейчас переживет второй".

Дудиева возмутилась тем, что простые предупреждения не действуют на людей: "Я вижу, что весь город на улице, все ходят по магазинам. Сядьте по домам и посадите своих близких!".

Первый случай коронавируса в Северной Осетии был выявлен как раз в Беслане 1 апреля. На данный момент количество известных заболевших в республике приближается к 200. Режим самоизоляции сохраняется чрезвычайно низким последние две недели.

В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.