Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению после исторического обвала

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33, - сообщает РБК.

Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).

20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.

РБК сообщало, что в минусе была и цена нефти Urals, которой торгуют российские компании. Она составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше последней цены $15,75.



Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти будет самым низким за 25 лет, а за год снизится на треть. Цены на нефть с начала года снизились на 55 — 65 процентов в зависимости от марки.

Цены на российскую нефть в свою очередь серьёзно влияют на наполняемость бюджета. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов Резервного фонда хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет​, – напоминает РБК.