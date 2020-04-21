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В Сухуми выступили за прямой диалог с ЕС по вопросу оказания помощи
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия выступили за прямой диалог с Европейским союзом по вопросу оказания помощи в условиях пандемии коронавируса.
Таким образом в Сухуми прокомментировали видеоконференцию с участием премьер-министра Грузии Георгия Гахария и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, на которой, по информации правительства Грузии, была затронута и «тяжелая ситуация на оккупированных территориях».
«Считаем необходимым в очередной раз подчеркнуть, что Республика Абхазия является независимым государством, не имеющим никакого отношения к Грузии. Обсуждение любых вопросов, затрагивающих интересы Республики Абхазия без участия ее представителей, расцениваем в качестве открытого и грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Если представители ЕС действительно заинтересованы в оказании соответствующей помощи Республике Абхазия, то это может стать предметом обсуждения напрямую между официальными властями Абхазии и Европейского Союза», - сказано в заявлении абхазского МИД.
В Сухуми заявили, что «даже угрожающая сегодня всему миру пандемия коронавируса становится в Грузии предметом политических спекуляций и используется для дискредитации Республики Абхазия в глазах международного сообщества».
Тезис об оккупированных территориях в ведомстве назвали «абсолютно надуманным и ложным».
«Печально, что подобная провокационная политика Грузии активно поощряется представителями ЕС», - сказано в заявлении.
- Ранее МИД Грузии призвал Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
- Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
- В Абхазии три подтверждённых случая заражения коронавирусом. Один из пациентов - 1925 года рождения.
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Другие новости дня
Трамп предложил первого посла США в Минске за 12 лет
Соединённые Штаты номинировали своего первого посла в Беларусь за 12 лет.
Президент Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы американской миссии в Минске карьерного дипломата Джули Фишер. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу.
Решение Вашингтона стало еще одним сигналом потепления отношений между двумя странами, которые ухудшились в начале 2000-х годов.
Джули Фишер также занимала должности в НАТО и работала в России, Грузии и в Украине. Её кандидатуру в качестве посла в Минске теперь должен утвердить Сенат. Но пока не ясно, когда могут пройти слушания – в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса и планов, связанных с президентской кампанией в Штатах.
Американского посла в Минске не было с 2008 года, когда беларусский президент Александр Лукашенко распорядился сократить дипломатический штат США в стране. Событию предшествовало введение Вашингтоном санкций в отношении Минска, которые назвали ответом на нарушения прав человека и политических свобод на фоне президентских выборов в Беларуси в 2006 году. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.
Приезд госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале прошлого года стал первым визитом столь высокопоставленного американского дипломата в Беларусь с 1994 года. Помпео встречался с Александром Лукашенко и заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении связей с Беларусью.
Подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему будет настаивать на улучшении ситуации с гражданскими правами в Беларуси, Помпео указал на намерение США развивать экономические контакты, включая экспорт в Беларусь американской нефти в условиях, когда Минск ведёт ценовой спор в сфере энергопоставок с Москвой. Беларусский лидер также не раз обвинял Кремль в попытках давления на Беларусь, чтобы склонить её к более тесной интеграции с Россией.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 50 000, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего с начала вспышки заболели 52 763 человека, 29 433 из них – в Москве.
Всего с начала эпидемии в стране умерли 456 человека (51 из них – за сутки). Выздоровели 3873 человека.
Заражение коронавирусом зафиксировано во всех регионах России. В первую десятку регионов по числу заразившихся помимо Москвы входят Московская область (5959), Санкт-Петербург (1973), Нижегородская область (860), Республика Коми (507).
По данным Роспотребнадзора, в России к 21 апреля проведено более 2,14 миллиона тестов на коронавирус (+90 тысяч тестов за сутки).
- По данным оперативного штаба, более 45 процентов из новых инфицированных коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.
В Северной Осетии после митинга ожидают «коронавирусную катастрофу»
Прошедший в Северной Осетии митинг обернется "коронавирусной катастрофой", опасается главный санитарный врач республики Алан Тибилов.
Он заявил "Кавказ.Реалии", что "после такого тесного контакта многотысячной толпы, вспышка заболеваемости COVID-19 неизбежна".
Того же мнения придерживаются и главные врачи ключевых республиканских медучреждений. Например, в своем официальном видеообращении к населению главврач республиканской клинической больницы Астан Митциев назвал произошедшее "катастрофой республиканского масштаба".
"Достаточно только одного зараженного человека и вся толпа будет контактная. Если хотя бы 10% из присутствующих на митинге заболеют, то уже переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медпомощи", - заявил Митциев.
В грузинском регионе Кахети произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга страны.
По информации ведомства, эпицентр землетрясения был в регионе Кахети, в девяти километрах от города Кварели, близ села Ахалсопели. Магнитуда подземных толчков составила 4.2.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 408
За сутки в Грузии выявили 9 новых случаев коронавируса. Число лабораторно подтверждённых случаев выросло до 408. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Число выздоровевших выросло до 95. Четыре пациента в возрасте 86, 81, 76 и 70 лет скончались. В карантине находятся 4779 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 561.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая инфицирования.
- В Грузии из-за пандемии коронавируса объявлено чрезвычайное положение до 21 апреля. Планируется продлить режим ЧП по 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
В России требуют обеспечить защиту Милашиной после угроз Кадырова
Более ста писателей, ученых, правозащитников, политиков и общественных деятелей обратились к властям России с требованием обеспечить госзащиту журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной из-за угроз главы Чечни. Также они просят возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова.
"Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно - "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на её статью. Безнаказанность должна быть остановлена", - цитируют письмо "Новая газета" и "Интерфакс".
Его подписали писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова ,Лев Тимофеев, Виктор Шендерович , правозащитники Лев Пономарев , Светлана Ганнушкина, Ян Рачинский, актрисы Лия Ахеджакова и Наталья Фатеева, режиссеры Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, мультипликатор Гарри Бардин, музыкант Андрей Макаревич.
В середине апреля Рамзан Кадыров резко высказался в адрес "Новой газеты" и журналистки Елены Милашиной. Поводом для этого стала её статья о преследованиях в Чечне людей, зараженных коронавирусом. Как написала Милашина, "Кадыров публично приравнял их к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами", в результате люди "начали скрывать свою болезнь и умирать дома".
Глава Чечни обвинил "Новую газету" в "откровенной лжи", "продажности" и работе на западные спецслужбы. Кадыров призвал ФСБ разобраться с изданием , а кроме того, намекнул на возможность физического устранения Елены Милашиной.
"Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! – написал Кадыров. – Один возьмёт на себя этот груз ответственности и понесёт по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Кадырова "весьма эмоциональным", но не увидел в них"ничего запрещенного или противозаконного".
Позже Генпрокуратура России потребовала заблокировать статью Милашиной, якобы найдя в ней "недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу общественной безопасности". "Новая газета" подчинилась требованию ведомства.
Ранее в феврале на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение, когда они приехали в Грозный. По факту нападения журналистка подала заявление в полицию. Затем Милашина заявила, что получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Дональд Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник о намерении подписать указ о приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты.
На своей странице в Твиттере, президент написал о том, что он подпишет указ о временном приостановлении иммиграции в США, исходя из необходимости защититься от "невидимого врага" и защитить рабочие места американцев.
Любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну наверняка будет оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами. Прежние попытки президента ограничить или временно запретить въезд в страну беженцев и иммигрантов рассматривались судами разных инстанций, законность большинства этих указов была подтверждена Верховным судом страны.
В последние недели администрация Дональда Трампа ввела дополнительные запреты на допуск в США беженцев и незаконных мигрантов, ссылаясь на опасность распространения коронавируса в стране.
Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению после исторического обвала
Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7:10 мск на бирже NYMEX она выросла до $1,40. Июньские фьючерсы WTI подорожали до $21,33, - сообщает РБК.
Июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent на бирже ICE в Лондоне торгуются по цене $25,39 за баррель (майские контракты истекли).
20 апреля стоимость апрельского фьючерса WTI рухнула до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель.
РБК сообщало, что в минусе была и цена нефти Urals, которой торгуют российские компании. Она составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше последней цены $15,75.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в апреле потребление нефти будет самым низким за 25 лет, а за год снизится на треть. Цены на нефть с начала года снизились на 55 — 65 процентов в зависимости от марки.
Цены на российскую нефть в свою очередь серьёзно влияют на наполняемость бюджета. По оценке министра финансов Антона Силуанова, при текущих ценах на нефть запасов Резервного фонда хватит до 2024 года. Ранее Минфин ожидал, что денег хватит на шесть-десять лет, – напоминает РБК.
Лауреата Букеровской премии из-за эпидемии объявят позже
Церемония вручения Букеровской премии перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лауреат одной из самых престижных наград в литературе будет объявлен не в мае, а в конце лета. В заявлении Букеровского фонда говорится: «Объявление списка кандидатов на премию было прочитано беспрецедентным количеством человек и вызвало живую реакцию, но доступ к книгам в настоящее время проблематичен. В разговорах с Букеровским фондом издатели подчеркивали, что распространение книг серьезно подорвано пандемией COVID-19, так что мы принимаем меры, чтобы в это сложное время авторы, переводчики, издатели и книготорговцы нашли поддержку».
Объявленный в начале апреля шорт-лист премии включает следующие произведения:
- «Просвещение сливового дерева» («The Enlightenment of the Greengage Tree»), иранская писательница Шокуфех Азар, перевод с фарси Майкла Хейнса;
- «Приключения китайского железа» («The Adventures of China Iron»), аргентинская писательница Габриела Камара, перевод с испанского Ионы МакИнтайр и Фионы Макинтош;
- «Полиция памяти» («The Memory Police») немецкого писателя Даниеля Кельмана, перевод с немецкого Росса Бенджамина;
- «Пора ураганов» («Hurricane Season») мексиканской писательницы Фернанды Мельхор, перевод с испанского Софи Хьюз;
- «Полиция памяти» («The Memory Police») японской писательницы Йоко Огавы, перевод с японского Стивена Снайдера;
- «Вечерний дискомфорт» («The Discomfort of Evening») нидерландской писательницы Марике Лукас Риневелд, перевод с голландского Мишель Хатчисон.
Около 50 граждан отравились едой в карантинной зоне в одной из гостиниц Батуми
В карантинной зоне, расположенной в одной из гостиниц в Батуми, зафиксирован случай массового пищевого отравления, сообщает Общественный вещатель Грузии. Факт подтвердила заместитель министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, однако отметила, что инцидент произошел два дня назад.
«Был случаи пищевого отравления примерно у 50 человек. Это было два дня назад. Два человека были доставлены в клинику, однако, после оказания помощи, они снова вернулись в карантин. Другие случаи были легкими. Случаи расследует Национальное агентство продовольствия. После этого станет известно, что послужило причиной опьянения», - заявила Нино Нижарадзе.
По ее словам, все отравленные люди завершали период карантина, часть покинула карантин сегодня, а некоторые уйдут завтра. По ее словам, все граждане чувствуют себя хорошо. После осмотра ни у одного из них коронавирус не подтвердился.
Леван Ратиани: Проветривайте помещения, не выходите на улицу и не пейте витамины
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 80% случаев люди могут быть инфицированы коронавирусом, но не болеть. Поэтому пока количество людей с аклинической формой не сократится, следует максимально сократить социальную активность. Об этом в интервью телекомпании «Мтавари» сообщил профессор Леван Ратиани, директор Первой Университетской клиники при Тбилисском медицинском университете.
«Оставайтесь дома. Обязательно проветривайте помещения. Старайтесь именно в ближайшие 14 дней максимально не выходить даже на улицу. Потому что кривая заболеваемости начнет спускать вниз только после того, как аклиническая форма заболевания будет минимизирована», - сказал Ратиани. Он также призвал не пить слишком много витаминов, стремясь укрепить иммунитет, так как природа нового вируса пока малоизучена и это может только ухудшить ситуацию: «Я думаю, что человечеству придется и дальше жить с этим вирусом. Но он, как вулкан, обязательно скоро потеряет свою силу, ситуация обязательно успокоится. Я верю, что через две-три недели эта проблема будет снята».
Реаниматолог еще раз подчеркнул, что соблюдение физической дистанции является пока самым эффективным способом не заразиться и не заразить других, исходя из того, что люди, которые себя прекрасно чувствуют, могут быть переносчиками вируса. По его словам, на этом этапе специалисты считают, что вирус передается только воздушно-капельным путем и не передается ни через кровь, ни через сексуальный контакт. Также вирус не переходит на животных.
Ратиани подтвердил, что дети и подростки заражаются коронавирусом, однако переносят его в легкой форме. Врач также подчеркнул, что средний возраст заболевших – 47 лет. Специалист подтвердил, что если будет рост инфицированных и обращаемость в больницы возрастет, то может произойти коллапс медицинской системы. При этом директор клиники, куда поступают тяжелые больные с COVID-19, отметил, что у врачей «есть готовность сделать невозможное для спасения пациентов».
Ратиани также подтвердил, что у переболевших людей «коронавирус оставляет устойчивый иммунитет». По его словам, уже проведены опыты на обезьянах, и оказалось, что повторного инфицирования не происходит. А те случаи, что были выявлены в нескольких странах, это, видимо, были недолеченные пациенты.
В селе Мулахи Местийского района Грузии убили сотрудника пограничной полиции
В Местийском муниципалитете Грузии произошло убийство. По существующей информации, в селе Мулахи убит сотрудник пограничной полиции. Другие детали случившегося неизвестны.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в прокуратуре Грузии, расследование по факту убийства начала следственная часть окружной прокуратуры Самегрело-Земо Сванети.
Израиль: Нетаньяху и Ганц создадут правительство
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его бывший соперник по выборам Бенни Ганц пришли к согласию о совместном формировании правительства.
Готовность обоих политиков к сотрудничеству означает выход из политического тупика, в котором Израиль пребывал в течение последнего года. Одновременно, это позволит Биньямину Нетаньяху, остающемуся на государственном посту, не попасть на скамью подсудимых в связи с обвинениями в причастности к коррупции.
Как пишет «Нью-Йорк таймс», после трех избирательных кампаний в прошлом году, так и не приведших к победе ни одного из соперников, создание нового правительство избавит Израиль от четвертой избирательной кампании подряд. Глубоко разделенная страна получит шанс к излечению от противоборства политиков в период, когда требуется единство в борьбе с пандемией, говорится в публикации американской газеты.
«Нью-Йорк таймс» отмечает, что политическая сделка, объявленная лидерами двух оппонирующих друг другу партий, позволит Нетаньяху остаться на посту премьера и закрепит за ним репутацию долгожителя на политической арене Израиля.
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 402
В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 402. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. В режиме карантина находится 4782 человека, а в стационаре под наблюдением – 503 лица.
По этой же информации, 95 из 402 инфицированных уже выздоровели, четверо скончались. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены три гражданина Грузии.
Сегодня, 20 апреля, председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили сообщил о том, что решение о продлении чрезвычайного положения в стране парламент, предположительно, утвердит 22 апреля, передает «Интерпрессньюс».
Как пояснил Сесиашвили, действие чрезвычайного положения не будет прерываться – решение о его продлении вступит в силу сразу же после того, как премьер-министр и президент подпишут соответствующий документ.
- Продлить режим ЧП в Грузии планируют до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
В Гудаутский госпиталь госпитализирован третий больной COVID-19
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день 20 апреля.
В информации оперштаба говорится, что пациент 1925 года рождения, который несколько раз отказывался от госпитализации и находился на самоизоляции, в силу ухудшения общего состояния на добровольной основе был сегодня госпитализирован в Гудаутский госпиталь. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. За прошедшие сутки тестирование прошли 27 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.
В Гудаутском госпитале приступила к работе очередная смена вахтового дежурства медицинского персонала. Предыдущая смена прошла тестирования на коронавирус и отправлена на 14-дневный карантин.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает «Нужная газета».
Сусанна Дудиева заявила о вспышке коронавирусной инфекции в Беслане
Сопредседатель Северо-Осетинской региональной общественной организации "Ассоциация жертв террористических актов "Матери Беслана" Сусанна Дудиева записала обращение ко всем жителям республики с просьбой не выходить из дома. Оно распространяется по мессенджерам.
Дудиева сообщает, что стала свидетелем вспышки коронавирусной инфекции в Беслане.
"К сожалению, такая вспышка произошла, – сказала Дудиева "Кавказ.Реалии". – Я знаю людей, которые заболели. Я не знаю ни про какие заговоры и кризисы, но я знаю, что есть вирус, от которого пострадали и врачи. Мне тревожно, я переживаю за себя, за своих детей, за своих родственников. Мы должны понять друг друга и принять все меры, чтобы мы могли вместе бороться с коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что такое терять близких. И мы не хотим никого сейчас терять".
В своем аудиообращении Дудиева рассказала, что ни в коем случае не распространяет слухи, а опирается на факты, которые проверила сама.
"Ситуация в Беслане с вирусом очень серьезная, – заявила Дудиева. – Мы знаем о том, что в Беслане заразились врачи хирургии и реанимации. Мы долго требовали, чтобы нам показали больных, их семьи. Мы то верили, то не верили. Теперь я знаю точно. Я говорила с врачами, которые сейчас лежат в больнице. Одна из них женщина, которая была заложницей в бесланском теракте с детьми. Она пережила один ужас, а сейчас переживет второй".
Дудиева возмутилась тем, что простые предупреждения не действуют на людей: "Я вижу, что весь город на улице, все ходят по магазинам. Сядьте по домам и посадите своих близких!".
Первый случай коронавируса в Северной Осетии был выявлен как раз в Беслане 1 апреля. На данный момент количество известных заболевших в республике приближается к 200. Режим самоизоляции сохраняется чрезвычайно низким последние две недели.
В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.
Лесной пожар в Ахалгорском районе не удаётся потушить. ВИДЕО
В лесном массиве Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия несколько очагов пожара.
Гражданская активистка Тамара Меаракишвили сообщила, что огонь виден из посёлка.
«Примерно неделю горит лес. Приближается к населенным пунктам», - написала она в социальной сети Facebook.
Начальник пожарно-спасательной части Ахалгори Михаил Лазарев заявил, что днём с огнём удаётся справиться, ночью же пожар усиливается.
В Дагестане, в восьми километрах от границы с Грузией произошло землетрясение
В Дагестане произошло землетрясение. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
По уточнённой информации ведомства, эпицентр землетрясения был в восьми километрах от границы с Грузией. Магнитуда подземных толчков составила 3.6.
Институт в Ухане: мы не причастны к распространению вируса
Руководство вирусологического научно-исследовательского института в китайском городе Ухань категорически отвергло предположения о том, что эта лаборатория могла быть каким-либо образом причастна к распространению нового коронавируса, ставшего причиной пандемии.
Как сообщает агентство Bloomberg, глава ячейки Компартии Китая в уханьском институте Юань Жиминь заявил, что вирус "никоим образом не зародился в нашем институте". Он отверг утверждения американского телеканала Fox News о том, что так называемый "нулевой пациент" был сотрудником института и, предположительно, заразился при проведении опытов на инфицированном животном. По словам главы партийной ячейки, никто из нынешних или бывших сотрудников института вообще не был инфицирован коронавирусом. Он обвинил американского сенатора Тома Коттона и СМИ в распространении "дезинформации".
Президент США Дональд Трамп прямо не упоминал об уханьском институте, однако заявил недавно, что Китай столкнётся с "последствиями", если выяснится, что он сознательно способствовал распространению вируса или скрывал о нём информацию.
Лаборатория в Ухане действительно изучает коронавирусы летучих мышей, один из которых, по всей видимости, и стал причиной нынешней эпидемии инфекции COVID-19. Washington Post сообщала, что американские дипломаты 2 года назад высказывали опасения в связи с этим. Китайский представитель, однако, назвал предположения о том, что вирус "вырвался" за стены института, "конспирологической теорией".
Ряд стран, в частности Австралия, призвали к независимому расследованию обстоятельств начала вспышки инфекции в Ухане в конце прошлого года.
По официальным данным ВОЗ, первые заражённые были связаны с рынком в Ухане, на котором, в частности, продавались туши диких животных - возможно, инфицированных. Однако чёткой картины того, как именно человек стал носителем вируса и когда точно это произошло, пока нет. Большинство вирусологов убеждено, что вирус имеет естественное происхождение. В сообщении Fox News также не утверждалось, что вирус был создан искусственно и тем более распространён сознательно. В нём говорилось о случайном заражении одного из сотрудников лаборатории.
Ухань стал первым крупным очагом инфекции, которая впоследствии распространилась на весь мир, с центрами в Европе и США. В самом Ухане сейчас новых случаев заражения нет.
Парламент планирует утвердить решение о продлении ЧП в Грузии 22 апреля
По информации председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили, решение о продлении чрезвычайного положения в стране парламент, предположительно, утвердит 22 апреля. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
Как пояснил Сесиашвили, действие чрезвычайного положения не будет прерываться – решение о его продлении вступит в силу сразу же после того, как премьер-министр и президент подпишут соответствующий документ.
«Все мы видим, что угроза внутреннего распространения реальна и по последним статистическим данным, наблюдается прирост числа заболевших COVID-19. Соответственно, логично и необходимо продление чрезвычайного положения. Президент и премьер вместе объявят чрезвычайное положение, и парламент утвердит его, предположительно, 22 апреля. Мы видим этот очень серьезный вызов и берем на себя ответственность. Печально, что оппозиция прибегает к политическим спекуляциям, когда связывает этот вопрос с экономической программой. Сами они очень хорошо видят, что правительство действует эффективно в направлении экономических проблем. Уже мобилизованы 3 млрд долларов со стороны международных организаций, что целенаправленно будет использовано на оздоровление нашей экономики, а также в социальном направлении», - заявил Сесиашвили.
Что касается ограничения на передвижение автомобилей (оно действует до конца завтрашнего дня) – возможность продления запрета правительство обсудит завтра на заседании межведомственного совета.
- Продлить режим ЧП в Грузии планируют до 10 мая. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00, а строгий карантин объявлен в нескольких муниципалитетах и сёлах страны. Правительство запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней, позже – полностью ограничило передвижение легковых автомобилей.
Туркменистан возобновил футбольный сезон, несмотря на пандемию коронавируса
Несмотря на то, что коронавирус вынуждает людей во всем мире дистанцироваться, несколько сотен футбольных фанатов собрались на стадионе в столице Туркменистана Ашхабаде, чтобы принять участие в матче национальной лиги.
После короткого перерыва Туркменистан 19 апреля перезапустил свою футбольную лигу из восьми команд, встречей между Алтын Асыр и Копетдагом, менее чем через месяц после его приостановки. Об этом сообщает «Радио Азатлык».
Министерство спорта заявило, что решение о возобновлении футбольного сезона «порадовало армию болельщиков» и было поддержано игроками.
Туркменистан официально не признал каких-либо случаев заболевания коронавирусом в пределах своих границ. 16 апреля посольство США в Ашхабаде заявило, что власти Туркменистана «могут не признать этого, даже если случаи подтвердятся».
Правительство Туркменистана 19 марта заблокировало Ашхабад, без публичного объявления властей или государственных СМИ о причинах закрытия.
В конце марта корреспонденты РСЕ/РС в столице страны, Ашхабаде, сообщили, что люди, которые публично говорят о пандемии, преследуются агентами спецслужб в штатском.
В ознаменование Всемирного дня здоровья 7 апреля президент Гурбангулы Бердымухаммедов был показан по государственному телевидению на коне и на велосипеде с группой официальных лиц и государственных служащих, участвующих в массовых мероприятиях по всей стране.
Туркменистан отменил все международные рейсы в богатую газом страну и закрыл все сухопутные границы.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к митингующим
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров больше часа общается с митингующими против действий властей во время объявленного режима самоизоляции. На площади Свободы собралось свыше тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов уже не препятствуют проходу людей на площадь, передает корреспондент "Кавказ.Реалии".
Битаров вместе с несколькими другими высокопоставленными чиновниками находится в толпе. Он никак не может наладить диалог с протестующими и просит "соблюдать режим самоизоляции".
«Не я придумал эту болезнь <..> От это болезни есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно — сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали», — сказал глава Северной Осетии.
Лидеры оппозиционного движения выдвигают требования "сложить полномочия правительства и парламента в срок до 8 мая" и "назначить Виталия Калоева председателем нового правительства". Еще одно требование: референдум за прямые выборы главы республики.
Параллельно в толпе скандируют и другие лозунги: "Откройте школы", "Свободу Чельдиеву", "Прекратите самоизоляцию".
К половине третьего Битаров в сопровождении трех десятков людей зашел в здание правительства республики для обсуждения с ними требований собравшихся на сход.
Во Владикавказе проходит несанкционированный митинг с требованием отставки региональной власти.
На "мирный сход" людей созывал оперный певец и оппозиционный общественник Вадим Чельдиев. Сам активист был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Он обвиняется в распространении фейков о коронавирусе, а также в нападении на полицейского.
В Северной Осетии действует режим обязательной самоизоляции и по официальным данным в республике сейчас 145 заражённых коронавирусом, 2 человека умерли.
Цена нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель впервые с 1999 года
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала ниже $15 за баррель, следует из данных лондонской биржи (ICE). Такое снижение произошло впервые с 1999 года, пишет Bloomberg. Нефть Brent с поставками в июне к этому времени торговалась на уровне $27,22 за баррель.
По данным Bloomberg, снижение связано с растущими опасениями, что из-за рекордно низкого мирового спроса вскоре будет негде хранить сырье. Цены показывают, что сокращение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ на 9,7 миллиона баррелей не может оказать существенного воздействия на рынок, так как цены на нефть вновь оказались под влиянием пандемии коронавируса, считает исполнительный директор компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. По ее оценке, стоимость нефти может падать ниже или оставаться на текущем уровне, "пока мы не приблизимся к снятию ограничений в США".
Объем сырья в нефтехранилищах растет, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают производство из-за падения спроса. Аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти считает, что падение цен на нефть WTI отражает снижение спроса и переполнение основных нефтехранилищ в США в Кушинге. По данным ANZ Bank, запасы сырья в Кушинге, главном пункте доставки нефти в США, увеличились почти на 50% с начала марта.
Старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Даниэль Хайнс считает, что одной из причин обвала цен на нефть в США стало предстоящее во вторник истечение срока майского фьючерсного контракта на нефть. Тем не менее цены, скорее всего, останутся под давлением как минимум в течение следующего месяца, сообщил эксперт. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а по итогам апреля спрос снизится на 29 миллионов баррелей в день.
- В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о новом соглашении по сокращению добычи нефти, это спровоцировало обвал цен. Стоимость Brent в марте опускалась ниже $22 за баррель. Через месяц сторонам удалось договориться снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае – июне 2020 года. Однако это не помогло ценам на нефть. Стоимость Brent временно поднялась до $36 за баррель, но потом снова начала падать.
Премьер Грузии обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию в Абхазии и Южной Осетии
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели видеоконференцию.
Как сообщили в пресс-службе правительства Грузии, Гахария и фон дер Ляйен обсудили вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Речь зашла и о ситуации на оккупированных территориях, - сообщили в правительстве.
«Премьер детально рассказал о сложившейся в этих регионах ситуации и заявил, что оккупационные силы продолжают т. н. процесс бордеризации - пока мир борется с пандемией. Поэтому сегодня Грузии как никогда важна поддержка и солидарность Европы, отметил премьер. Президент Еврокомиссии подтвердила решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Отметила, что эта поддержка и в будущем будет необратимой», - сказано в сообщении.
Георгий Гахария поблагодарил ЕС за обещанную финансовую помощь, Урсула фон дер Ляйен же назвала Грузию и Евросоюз «близкими друзьями».
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