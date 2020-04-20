Премьер Грузии обсудил с президентом Еврокомиссии ситуацию в Абхазии и Южной Осетии

Несмотря на то, что коронавирус вынуждает людей во всем мире дистанцироваться, несколько сотен футбольных фанатов собрались на стадионе в столице Туркменистана Ашхабаде, чтобы принять участие в матче национальной лиги.

После короткого перерыва Туркменистан 19 апреля перезапустил свою футбольную лигу из восьми команд, встречей между Алтын Асыр и Копетдагом, менее чем через месяц после его приостановки. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Министерство спорта заявило, что решение о возобновлении футбольного сезона «порадовало армию болельщиков» и было поддержано игроками.

Туркменистан официально не признал каких-либо случаев заболевания коронавирусом в пределах своих границ. 16 апреля посольство США в Ашхабаде заявило, что власти Туркменистана «могут не признать этого, даже если случаи подтвердятся».

Правительство Туркменистана 19 марта заблокировало Ашхабад, без публичного объявления властей или государственных СМИ о причинах закрытия.

В конце марта корреспонденты РСЕ/РС в столице страны, Ашхабаде, сообщили, что люди, которые публично говорят о пандемии, преследуются агентами спецслужб в штатском.

В ознаменование Всемирного дня здоровья 7 апреля президент Гурбангулы Бердымухаммедов был показан по государственному телевидению на коне и на велосипеде с группой официальных лиц и государственных служащих, участвующих в массовых мероприятиях по всей стране.

Туркменистан отменил все международные рейсы в богатую газом страну и закрыл все сухопутные границы.