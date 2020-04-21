Правительство Грузии представит антикризисный экономический план 24 апреля

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 80% случаев люди могут быть инфицированы коронавирусом, но не болеть. Поэтому пока количество людей с аклинической формой не сократится, следует максимально сократить социальную активность. Об этом в интервью телекомпании «Мтавари» сообщил профессор Леван Ратиани, директор Первой Университетской клиники при Тбилисском медицинском университете.

«Оставайтесь дома. Обязательно проветривайте помещения. Старайтесь именно в ближайшие 14 дней максимально не выходить даже на улицу. Потому что кривая заболеваемости начнет спускать вниз только после того, как аклиническая форма заболевания будет минимизирована», - сказал Ратиани. Он также призвал не пить слишком много витаминов, стремясь укрепить иммунитет, так как природа нового вируса пока малоизучена и это может только ухудшить ситуацию: «Я думаю, что человечеству придется и дальше жить с этим вирусом. Но он, как вулкан, обязательно скоро потеряет свою силу, ситуация обязательно успокоится. Я верю, что через две-три недели эта проблема будет снята».

Реаниматолог еще раз подчеркнул, что соблюдение физической дистанции является пока самым эффективным способом не заразиться и не заразить других, исходя из того, что люди, которые себя прекрасно чувствуют, могут быть переносчиками вируса. По его словам, на этом этапе специалисты считают, что вирус передается только воздушно-капельным путем и не передается ни через кровь, ни через сексуальный контакт. Также вирус не переходит на животных.

Ратиани подтвердил, что дети и подростки заражаются коронавирусом, однако переносят его в легкой форме. Врач также подчеркнул, что средний возраст заболевших – 47 лет. Специалист подтвердил, что если будет рост инфицированных и обращаемость в больницы возрастет, то может произойти коллапс медицинской системы. При этом директор клиники, куда поступают тяжелые больные с COVID-19, отметил, что у врачей «есть готовность сделать невозможное для спасения пациентов».

Ратиани также подтвердил, что у переболевших людей «коронавирус оставляет устойчивый иммунитет». По его словам, уже проведены опыты на обезьянах, и оказалось, что повторного инфицирования не происходит. А те случаи, что были выявлены в нескольких странах, это, видимо, были недолеченные пациенты.