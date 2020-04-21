У него был обнаружен коронавирус

Настоятель Елоховского кафедрального собора Русской православной церкви Александр Агейкин умер в подмосковной частной клинике. У него был обнаружен коронавирус. Три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем церкви патриархом Кириллом.

О смерти Агейкина сообщил в фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Умершему протоиерею было 48 лет. Он был рукоположен в сан диакона в 1996 году, в 2012 году принял священство. 13 лет служил в кафедральном храме Христа Спасителя, в 2013 году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, 53 года бывшего патриаршим.

3 апреля Агейкин участвовал в службе вместе с патриархом. Тогда Кирилл объехал город с иконой “Умиление”, а затем возглавил утреню в Богоявленском кафедральном соборе.

Был ли священник уже тогда инфицирован коронавирусом — не сообщается, как и дата его госпитализации. Он стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.