Обзор грузинской прессы

Жители села Гвара Кобулетского района жалуются на тяжелые условия проживания – уже больше недели как село закрыто на карантин в связи с коронавирусом. Информационное интернет-агентство batumelebi цитирует местную жительницу Риму Шаинидзе, которая рассказывает, что решение о закрытии села застало их врасплох и сельчане не успели закупить продукты питания.

«У меня заканчивается мука, нет больше лекарств. У нас в семье двое пенсионеров, у одного из них перикардит, и ему постоянно нужны медикаменты, но они закончились. У меня тоже часто бывают головные боли, но нет ни одной таблетки обезболивающего. После закрытия села только один раз завезли овощи. Цены на них были такими высокими, что даже не смогли купить. У нас нет таких денег. Пусть либо понизят цены на продукты, либо помогут нам хоть чем-то. Я звонила на горячую линию, меня переадресовали к мэрии, мэрия – к поверенному лицу, а он даже не появился в селе. Я написала заявление в мэрию, но никто на него не откликнулся», – говорит Рима Шаинидзе.

Издание связалось с мэром Кобулети Мирианом Катамадзе, который заявил, что потребности жителей села «будут по возможности удовлетворены». В целом карантин был объявлен в четырех селах Кобулетского района 12 апреля. Здесь было зафиксировано более 30 случаев заболевания коронавирусом.

У семьи 50-летней женщины, погибшей накануне от шальной пули, появились новые вопросы к следствию, сообщает телекомпания «Рустави 2». Зять погибшей, Темур Пирвелашвили, говорит о неточностях в официальной версии следствия:

«Естественно, у меня есть вопросы. Меня никто не убедит в том, что пистолет Макарова может выстрелить на 570 метров. Мне 40 лет, и я ни разу не слышал о том, что система Макарова такая мощная, что-то новое выдумали? Я думаю, все сделают и расследуют как надо. Но, несмотря на все, этот несчастный (задержанный полицейский) должен понять, что он натворил, и по-мужски принять наказание, которое заслужил».

Задержанному сотруднику МВД сегодня было официально предъявлено обвинение по статье «убийство по неосторожности». Как отмечают соседи, он не впервые отмечал праздник выстрелами в воздух. Адвокат обвиняемого в убийстве полицейского заявляет, что его подзащитный этого не отрицает, сейчас он находится в тяжелом психическом состоянии, сообщил его адвокат.

Мамука Начкебия – муж 34-летней Циры Алиханашвили, погибшей от коронавируса в Испании, вернулся в родной дом в Самтредиа, пишет информационное интернет-агентство ambebi.ge. По возвращении на родину ему пришлось пройти двухнедельный карантин, и лишь вчера он встретился со своими пятью детьми, родными и близкими. Кадры встречи мужчины с семьей распространила в социальных сетях его сестра Хато Начкебия.

«Он вернулся, вернулся без родного человека, вернулся к детям теперь уже вдвойне ответственный за них. Уезжали вдвоем, а вернулся один, переполненный болью. Говорят, мужчины не плачут, это ложь! Плачут, когда теряют любимых людей. Не может даже взглянуть в глаза детям, вот какой момент», – написала Хато Начкебия в соцсетях.

Мамука Начкебия отправился в Испанию со своей женой Цирой Алиханашвили, у которой диагностировали опухоль, еще второго марта. Оплатить поездку и курс лечения им помогли жители Грузии, собравшие необходимую сумму для нуждающейся семьи, пишет ambebi.ge. Вскоре по прибытии в Испанию Цире Алиханашвили был поставлен диагноз коронавирус, он и стал официальной причиной ее смерти. Несмотря на требования семьи и усилия грузинского правительства, власти Испании отказались передать тело покойной женщины, поэтому Цира Алиханашвили была похоронена 26 марта на специальном кладбище в Мадриде.