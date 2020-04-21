Страсти вокруг плаквенила, или Как лечат коронавирус в Грузии – 2

Грузинские врачи поспорили по поводу протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Этот спор начался с грузинского врача, проживающего в США, – Зураба Гурули, который раскритиковал подходы своих коллег на родине. Что именно сказано в протоколе лечения, который был утвержден в конце марта, и на чем основана полемика медиков, проходящая в публичном режиме?

Проживающий в США Зураб Гурули – профессор Миссисипского университета на днях опубликовал пост в Facebook, давший старт публичной дискуссии. Дискуссия эта, правда, как и водится сейчас, дистанционна и по большей части проходит в режиме монолога: пост, ответный пост, ответ на ответный пост, интервью в ответ на первый пост и так далее по кругу.

Суть же сводится к следующему: Зураб Гурули обвинил своих коллег в том, что они назначают бессимптомным инфицированным препарат плаквенил, имеющий ряд побочных эффектов. По его словам, информацию об этом он получил непосредственно от пациентов, которых лечили от COVID-19 в Грузии.

«Тбилисские коллеги, я не знаю, кто из вас разработал протокол, но назначать плаквенил бессимптомным молодым (и пожилым) людям, чья КТ (компьютерная томография) в норме, а болезнь протекает практически незаметно, – абсолютно неприемлемо. У плаквенила есть особое назначение, но оно никак не является профилактическим. И еще плаквенил, если не через пару дней, то через несколько недель уже точно, официально признают медикаментом с минимальной эффективностью для лечения «ковида». Будут опубликованы результаты исследования с участием 100 человек в противовес беспомощному, отчаянному «марсельскому» протоколу (…) К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Бессимптомный «ковид» не нуждается в лечении!!! Максимум – парацетамол, но и он – только в случае жара, при головной боли и болях в мышцах», – написал на своей странице врач, практикующий в США.

«Господин Гурули лжет, к тому же бессовестно», – в ответ на пост Гурули вчера на странице инфекционной больницы Тбилиси появилось ответное письмо. А сегодня директор больницы Тенгиз Церцвадзе созвал пресс-конференцию, на которой речь пошла опять-таки о плаквениле, прозвучавшей критике и протоколе лечения. Церцвадзе начал издалека, процитировав слова Черчилля:

«Демократия – наихудшая форма правления, но лучше нее ничего нет». Эта фраза Черчилля очень хорошо соответствует и плаквенилу. Нам всем известно, что прямого антивирусного медикамента для эффективного лечения «ковида» не существует. Во всем мире ведется изучение. Испытывается около 15 различных медикаментов. Из них наиболее обнадеживающий – ремдисивир, но его пока исследуют, и он недоступен ни одной стране. На этом фоне, когда радикального средства не существует, плаквенил многими – может быть, не всеми, да, но многими, – считается лучшим среди существующих медикаментов».

Церцвадзе говорит, что грузинские врачи еще в феврале пришли к этому мнению, включили плаквенил в схему лечения и внесли в протокол. По словам инфекциониста, 22 марта этот препарат официально рекомендовало к использованию Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA):

«То, что этот препарат – один из лучших, вернее, лучше других, подтверждают те хорошие результаты, которые были достигнуты в Грузии. Я далек от мысли, что это заслуга одного лишь плаквенила, но и его тоже, безусловно. Оставив все остальное – в Грузии из 408 пациентов искусственное дыхание понадобилось на этом этапе всего 11 больным. Я полагаю, что подобное развитие заболевания – то, что, в том числе, очень тяжелые и пожилые больные не доводились до необходимости к подключению (аппарата) искусственного дыхания – тоже одна из заслуг плаквенила».

Кроме того, по словам инфекциониста, в процессе лечения наиболее тяжелых пациентов они использовали еще один препарат – тоцилизумаб. Это, как говорит Церцвадзе, очень сильный медикамент и используется он в особых случаях.

И, возвращаясь к плаквенилу. Инфекционист категорически отрицает использование этого препарата в профилактических целях или при лечении бессимптомных пациентов.

В протоколе управления случаями инфицирования новым коронавирусом по поводу назначения плаквенила сказано:

«Бессимптомные пациенты с COVID-19 не нуждаются в лечении гидроксихлорохином (плаквенилом). При легком течении заболевания вопрос лечения пациентов гидроксихлорохином (плаквенилом) решается индивидуально. При среднем, тяжелом, очень тяжелом (критическом) – гидроксихлорохин (плаквенил) назначается по следующей схеме…»

На критику ответил еще один врач – Леван Гоподзе, директор республиканской больницы, где сегодня также лечат пациентов с COVID-19. По его словам, применение тех или иных препаратов – вопрос строго медицинский, и его обсуждение должно проходить в ином режиме:

«Дело в том, что эти препараты используются в зависимости от показателей, а не от симптомов. Препарат назначается исходя из того, какого типа пневмония, как протекает заболевание и т.д. Будет это плаквенил или, скажем антибиотики, их комбинация… При пневмониях разной тяжести используются различные комбинации препаратов. Это вопрос чисто медицинский. Разбирать это так – неправильно и некорректно».

По данным на вечер 21 апреля, в Грузии всего зафиксировано 408 случаев инфицирования новым коронавирусом. В режиме карантина находятся 4816 человек, под стационарным наблюдением – 571. Летальных случаев – четыре, выздоровели – 97 пациентов.