Особенности национального карантина

В понедельник в Абхазии был выходной день, который в последние годы присоединяется к воскресному празднику – Православной Пасхе. Впрочем, в последние недели, когда у нас, как и во многих других странах, введены карантинные меры против коронавирусной пандемии, разница между рабочими и выходными днями стала для многих весьма размытой. Кстати, вчерашний день был также рубежным, до которого продлевались те самые карантинные меры и режим чрезвычайного положения в республике.

И вот сегодня стало известно, что этот режим не продлен. Но пока остаются закрытыми школы, детские сады, вузы, места общественного питания, туристические объекты, гостиницы, границы.

Каковы основные итоги почти четырех недель, прошедших после начала ввода карантинных мер 26 марта? Безусловно, их следует назвать позитивными, поскольку на территории Абхазии сегодня всего трое инфицированных. Все это – жильцы одной девятиэтажки в Гагре, проходящие курс лечения в Гудаутской больнице, специально приспособленной для приема таких больных. (Одна из них, 95-летняя бабулька, лишь накануне согласилась на госпитализацию.) Началось некоторое послабление: с сегодняшнего дня отменен комендантский час в Гальском и Гагрском районах, открыты рынки, в частности, три дня в неделю позволено торговать внутри Сухумского центрального рынка (снаружи его торговля все равно почти ни дня не прекращалась). И сегодня сухумские интернет-пользователи восторженно обменивались новостями: «На проспекте Аиааира открылись вещевые магазины, три кафе работают. Ура!»

Но расслабляться, конечно, непозволительно. В России кривая заболеваемости еще не вышла на «плато», а в еще одной близкой стране Турции жертвами пандемии стало вчетверо больше, чем в России, – 2200 человек.

Нетрудно заметить, как в разных странах и регионах люди, склонные к перманентному недовольству властью, возмущались ее действиями. Отнюдь не собираясь, например, выступать в роли адвоката московского мэра Собянина, на которого в СМИ и соцсетях обрушились после введения пропусков в российской столице и возникшего там коллапса в метро, хочу напомнить тем не менее, что человечество столкнулось с неведомой ранее в таких масштабах и постоянно меняющейся карантинной ситуацией, и руководителям разного ранга приходится в значительной мере действовать методом проб и ошибок. Это не снимает, конечно, с них ответственности за ошибки, но все равно коробит иногда от воплей интернет-критиканов, которые, как обычно, изображают из себя всезнаек и ясновидцев..

На этом фоне можно только порадоваться за исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба. Понятно, что в любом обществе всегда найдутся недовольные ограничительными мерами, было время – громко бурчали, например, торговки с Сухумского рынка. Понятно, что к отдельным подписываемым им распоряжениям можно было, как говорится, придраться, и я об этих моментах писал. Но в целом общество весьма положительно оценило его усилия по предотвращению вспышки в Абхазии коронавирусной инфекции. В соцсетях отмечали, что он действовал совершенно правильно – на опережение. Как написал одни активист «Фейсбука», не надо путать, как это нередко делают, деликатность и вежливость, свойственные Валерию Рамшуховичу, со слабостью; в экстраординарной ситуации, в которой мы все оказались, он продемонстрировал твердость и силу духа. Конечно, этим одобрительным оценкам способствовала достаточно благополучная ситуация с коронавирусом в стране – пандемия лишь коснулась ее своим черным крылом. Пока, по крайней мере.

Но если это эпидемиологическое благополучие сохранится, то недовольство населения может предсказуемо проявиться из-за ущерба, нанесенного из-за «чрезмерных» карантинных мер экономике, что мы видим уже на примере многих стран. (И очень редко где слышны протесты против недостаточности этих мер, но такое тоже бывало.) Самый свежий и яркий тому пример – вчерашний митинг во Владикавказе, причем там явно не обошлось без так называемых отрицателей реальной опасности коронавируса. Участники акции, протестуя против режима самоизоляции, быстро переходили к утверждениям, что власть «придумала вирус». Причем такие встречаются везде, и никакая статистика на них не воздействует.

Я недавно уже рассуждал о них на «Эхе Кавказа» и высказывал мысль, что это, как правило, люди с самым примитивным складом ума, выводы которых основаны на принципе: «Если я с чем-то непосредственно не соприкасаюсь, то этого и нет». Некоторых из них из своего ближайшего окружения пытался переубедить доводами: «Ну, а что тогда, по-вашему, эти телекадры с нью-йоркских улиц – постановочное шоу, а эти тысячи умерших в самых разных странах – выдумки?» И нередко после этого спрашивал себя: «А почему ты решил, что они вообще это видели и слышали, что они вообще смотрят телевизор, а тем более читают что-то?»

И порой в то же время возникает ощущение, что есть люди, которые целенаправленно ведут работу по распространению этого «отрицания». Вот сталкиваюсь, например, на днях на форуме популярного (сейчас можно сказать, что это уже у нас единственный популярный) абхазского сайта «Абхаз авто» с комментарием пользователя «Елена Бахтер»: «А есть ли коронавирус? Или цель этого разыгрываемого спектакля, в стиле «белых касок», ввести тотальный цифровой контроль, каждому цифровой ошейник, вакцины стерилизующие и т. п. Почему СМИ показывает панику, переполненные больницы, местные жители-смельчаки, идя в те госпиталя, где показывают этот ужас, обнаруживают скучающих медиков и пустые койки. По рекомендации ВОЗ медики обязаны все болезни приписывать коронавирусу, это прописано в документе ВОЗ, да, но зачем? Что происходит? Не смотрите зомбоящик! Ищите альтернативную информацию, пока есть возможность!»

Вчера на другом форуме того же сайта прочел аналогичное, от некоего Шайтана Хударбердиева (привожу с сохранением орфографии и пунктуации): «Сколько должно пройти время, чтоб понимали «нет никакого ВИРУСА»… слепые все что ли… откройте глаза». Завсегдатаи этого сайта даже не стали реагировать на приведенные тексты, понимая, что это какие-то «залетные» гонят свою пургу по всему Рунету. Ради любопытства зашел в «Фейсбук» и убедился, что зарегистрированные там пользователи с такими именами – конечно, анонимы – без фото, адресов и фейсбучных друзей.

Но это – оголтелые фанатики, профессионалы-провокаторы. Впрочем, их наверняка не было бы в таком количестве, не будь массы т.н. колеблющихся. Те не отрицают реальности существования COVID-19, но убеждены и склоняются к тому, что оптимальная модель поведения государства в нынешней ситуации – шведская или белорусская. Кстати, эти две европейские страны, весьма различные по уровню экономического и социального благополучия, почти одинаковы по численности населения: в Швеции живет чуть больше 10 миллионов человек, а в Белоруссии – чуть меньше. В Швеции, как известно, сделали ставку не на запреты и штрафы, а на добросовестность и дисциплинированность общества, и поначалу это многим импонировало. Но результат, но крайней мере, на сегодня, там оказался плачевный – около полутора тысяч умерших от пандемии. То есть, скажем, в три раза больше, чем в Российской Федерации, которая в 14 раз превышает Швецию по народонаселению.

Что касается Белоруссии, то там все держится на указаниях и окриках бессменного, с 1994 года, президента страны Александра Лукашенко. Он же – Батька. Он же – «последний диктатор Европы». Он же – как теперь, во время пандемии, его можно называть, – Лука-утешитель из пьесы Горького «На дне». Вот его знаменитое, облетевшее многие страны «утешение» из диалога с журналисткой, когда он позировал на телекамеру с клюшкой в руках:

– Здесь нет вирусов никаких! Вот ты не заметила, что они летают?

– Нет.

– И я тоже не вижу. Этот «холодильник» (хоккейное поле) – это лучшее здоровье. Особенно лед, «холодильник» этот – антивирусные лекарства настоящие.

После этого один журналист (иностранный, конечно, не белорусский, прокомментировал это так: «Тупости Лукашенко тоже визуально там не было видно, но она же есть».

Сказал Батька продолжать чемпионат страны по футболу – играют. Сказал, что на Пасху надо идти в храм, – пошли. И сам пошел и, хоть называет себя «православным атеистом», произнес вдруг что-то вроде проповеди: «Не все ведут себя, как завещано Богом, так и думаю, что, наверное, он нам по делу стукнул по голове». Сказал в конце прошлой недели своему министру здравоохранения, что не надо больше публиковать цифры роста инфицированных, дабы не напрягать народ, и в республике послушно перестали это делать. Потом поменял указание, потому что паника пошла еще больше, да и ВОЗ, наверное, выразила недоумение – и вчера цифры снова стали раскрывать (оказалось, что число заболевших за три дня стало на треть больше и достигло почти 6, 5 тысячи – второе место на постсоветском пространстве после России). Сказал, что в Минске 9 мая проведут парад Победы – и проведут, чтобы «утереть нос» Москве. «За Беларусью сейчас следят во всем мире и завидуют, – захлебываясь от восторга, вещал с телеэкрана придворный белорусский журналист по фамилии Азаренок. – Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь – не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей Победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию!»

Сам Лукашенко интригует аудиторию: «Вот когда закончится коронавирус этот (и не вирус, а психоз), я вам много чего интересного расскажу. Очень много… Кому надо и как кто воспользовался».

Не правда ли, знакомая риторика? Что же объединяет столь разные фигуры, как Батька, анонимные, часто малограмотные авторы-конспирологи на Яндекс. Дзен и дремучие церковные иерархи? А я скажу: «Беспросветная глупость». А если еще короче: «Скудоумие».

В интернете то и дело в последние дни завязывались дискуссии, в частности, между россиянами и жителями Белоруссии. «Жалко белорусов... Совсем обезумел усатый садист!» – написал один из пользователей. Поклонник белорусского президента не без обиды вопросил: «В ситуации всеобщего массового психоза только Швеция и Белоруссия не поддаются на вселенские провокации. Самое удивительное: позиция короля Густава и правительства Швеции не критикуется и не обсуждается. А Батьке сыплет каждый либерал и коронаверующий». Ему ответили: «В Швеции статистика смертей ужасная, но об этом в России меньше знают и рассуждают, она дальше и не так понятна. В Швеции, кроме того, запрещены все мероприятия свыше 50 человек, рестораны работают, но столики стоят на безопасном расстоянии и так далее. А главное – в Швеции нет Батьки, который сыплет глупостями, вызывая смех у вменяемых людей. Батька начал по любимой своей колхозной привычке всех «строить» и внушения делать, чтобы его цитировали, как Мао, звать людей на субботник 25 апреля. И в целом все его поведение сильно смахивает на подстрекательство к самоубийству».

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