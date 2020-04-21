Оперный певец вывел на сцену глубинный народ

Накануне во Владикавказе прошла первая в России массовая акция протеста против режима самоизоляции. Несанкционированный митинг разогнали силы Нацгвардии. По данным МВД, было задержано 69 человек. Наблюдатели говорят, что на площадь вышли люди с самыми разными взглядами и требованиями. Организаторы акции во главе с оперным певцом Вадимом Чельдиевым выступали против мифического чипирования людей под предлогом вымышленного, по их мнению, коронавируса.

Журналист, блогер «Кавказского узла» Алан Цхурбаев был вчера на площади Свободы и наблюдал за тем, как проходила акция протеста. По его прикидкам в т.н. народном сходе приняло участие около тысячи человек, хотя некоторые издания сообщали о двух и более тысячах участников. По словам Цхурбаева, на площади собрались самые разные люди. Были, конечно, и организаторы акции – представители движения «СССР жив», возглавляемого оперным певцом Вадимом Чельдиевым. Они протестуют против чипирования граждан. Но на улицу вышли и другие люди – с экономическими и социальными требованиями, говорит Алан Цхурбаев:

«Многие люди вышли на площадь со своими проблемами, которые копились у них многие годы. Сейчас просто ситуация спровоцировала их протест. Они даже не могут выразить свои проблемы в каком-то одном лозунге или требовании, но, оставшись без заработка, они вышли на площадь. И именно эти люди вошли в дом правительства. Битаров их принял, они просидели у него какое-то время, намечался какой-то диалог. Потом вышли и сообщили протестующим, что они должны создать еще пару рабочих групп, после чего переговоры будут продолжены. Около четырех часов дня был хороший шанс закончить акцию мирно. Представители рабочих групп вышли к протестующим и предложили разойтись. Они сказали, что диалог с властью идет, и они позже подробно отчитаются перед ними о том, как им навстречу пошло руководство. К сожалению, молодежь отказалась уходить с площади. Возможно, молодые люди были под влиянием призывов Чельдиева или из его движения «СССР жив», то есть люди левых взглядов. Они отказались уходить, несмотря на долгие призывы министра внутренних дел Скокова. Он лично стоял и долго убеждал их разойтись.

– А потом начался разгон митингующих.

– Не было побоища. Их начали вытеснять с площади, в ответ полетели камни. Но и после этого до жесткого столкновения дело не дошло. Это важный момент. Но потом, конечно, пошли массовые задержания, и не только на площади. Судя по распространенным в соцсетях видео, в городе активистов отслеживали по госномерам автомашин и задерживали. Всего задержали шестьдесят девять человек. Это, на самом деле, очень редкое для Северной Осетии явление – такой всплеск протеста с абсолютно размытыми требованиями, с расфокусированными идеями… Я такого не помню. Видимо, какой-то негатив у них собирался годами, который они вчера не смогли даже артикулировать».

По мнению российского экономиста Дениса Соколова, карантин в России вызывает массу разных реакций. Интересно наблюдать за бюрократией, за вводимыми ограничениями, которые иначе как странными не назовешь. Например, в парке и лесу гулять нельзя, а на общественном транспорте, в том же метро, ездить можно. В такси передвигаться можно, а в своей машине – нельзя.

Все эти меры выглядят неубедительно, граждане не видят в них логики. Зато они могут наблюдать за тем, как элиты используют ограничительные меры в своих целях. Например, большим сетевым продуктовым магазинам работать можно, а мелких частников закрывают.

Большие сельскохозяйственные холдинги продолжают функционировать, в то время как фермерам не дают проехать по дороге из-за ограничительных мер. В той же Северной Осетии битаровский пивзавод работает, в то время как массу мелких предприятий прикрыли на карантин. И при этом никаких компенсаций или уступок от государства: никаких отсрочек по налогам и платежам. Денис Соколов называет происходящее интуитивным протестом против элит:

«Вообще, бюрократия в регионах использует карантин как способ выдачи лицензии на любую деятельность, даже на выход на улицу. Это такой праздник бюрократа – теперь можно все запрещать и разрешать только по специальной просьбе. Все это выглядит лицемерно, тупо и бессмысленно. Конечно, народ это возмущает. Но протест при этом такой интуитивный, он не имеет никакого отношения к демократии и либеральным ценностям. Это антиэлитный протест. Он направлен и против бюрократии, и против богатых людей, которые сидят в больших городах, и против всемирного заговора, и против мирового правительства. Но при этом он начинает пересекаться с протестом против полицейских мер во время карантина. А дальше он пересекается с требованием, озвученным Навальным, – раздать людям деньги. И, собственно, что делают североосетинские власти? Вчера был протест, сегодня начали раздавать деньги. Правда, я не знаю по сколько.

– Думаете, Битаров испугался протеста и начал раздавать деньги?

– Он испугался, как бы в Москве не посчитали, что он не удерживает ситуацию. Он именно этого испугался, потому что люди, которые вышли на улицу, никакой угрозы не представляли. Я совершенно не понимаю, зачем пригнали такое количество техники и Нацгвардии.

– Это была первая стихийная акция протеста, связанная с режимом самоизоляции, но явно не последняя. Судя по тому, что пишут в соцсетях, протестные настроения растут. В интернете пишут о протестах в Ростове, о неких акциях в Москве, на Красной площади. Что, по-вашему, происходит в России?

– Вода разлилась, и ее уже не собрать. Авторитет власти рухнул, она показала свою беспомощность, бесполезность, антинародность. Даже в глазах тех, кто верил, в глазах глубинного народа, о котором писал Сурков. Сейчас этот глубинный народ выгнали с работы, загнали в нищету, заставили сидеть дома и думать. Это вообще опасное состояние для глубинного народа, когда он думать начинает. Там не только идеи про чипирование могут родиться».