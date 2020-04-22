В Грузии зафиксирована пятая смерть от COVID-19, число инфицированных выросло до 411

Соединённые Штаты номинировали своего первого посла в Беларусь за 12 лет.

Президент Дональд Трамп объявил, что выбрал на пост главы американской миссии в Минске карьерного дипломата Джули Фишер. Сейчас она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу.

Решение Вашингтона стало еще одним сигналом потепления отношений между двумя странами, которые ухудшились в начале 2000-х годов.

Джули Фишер также занимала должности в НАТО и работала в России, Грузии и в Украине. Её кандидатуру в качестве посла в Минске теперь должен утвердить Сенат. Но пока не ясно, когда могут пройти слушания – в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса и планов, связанных с президентской кампанией в Штатах.

Американского посла в Минске не было с 2008 года, когда беларусский президент Александр Лукашенко распорядился сократить дипломатический штат США в стране. Событию предшествовало введение Вашингтоном санкций в отношении Минска, которые назвали ответом на нарушения прав человека и политических свобод на фоне президентских выборов в Беларуси в 2006 году. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

Приезд госсекретаря США Майка Помпео в Минск в феврале прошлого года стал первым визитом столь высокопоставленного американского дипломата в Беларусь с 1994 года. Помпео встречался с Александром Лукашенко и заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в укреплении связей с Беларусью.

Подчеркнув, что Вашингтон по-прежнему будет настаивать на улучшении ситуации с гражданскими правами в Беларуси, Помпео указал на намерение США развивать экономические контакты, включая экспорт в Беларусь американской нефти в условиях, когда Минск ведёт ценовой спор в сфере энергопоставок с Москвой. Беларусский лидер также не раз обвинял Кремль в попытках давления на Беларусь, чтобы склонить её к более тесной интеграции с Россией.