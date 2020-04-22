«Грузинская мечта» перешла на чрезвычайное положение

Парламент Грузии утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Несмотря на протест оппозиции. Часть депутатов требовала отменить режим ЧП, часть хотела выслушать детали антикризисного экономического плана, обещанного правительством.

97 – «за», 10 – «против» – парламент Грузии на сегодняшнем заседании поддержал продление чрезвычайного положения в стране до 22 мая, удовлетворив обращение главы правительства и декрет президента страны. На утверждение документ депутатам представила лично Саломе Зурабишвили, не забыв упомянуть о заслугах руководства страны:

«Благодаря чрезвычайному положению мы смогли максимально проконтролировать на первом этапе обстановку с пандемией коронавируса и защитить страну от крайних осложнений. Однако теперь, когда мы входим в фазу пика, мы не должны ограничиваться этими достижениями. Нельзя расслабляться, наоборот, мы все знаем, что начатое внутреннее распространение инфекции повлечет усугубление ситуации».

Президент уверяет: сейчас главное – держать под контролем темпы роста внутреннего распространения и не перегружать систему здравоохранения. А для обеспечения этого, считает Зурабишвили, сначала необходимо продление чрезвычайного положения, а уже потом долгожданный антикризисный план:

«Мы должны объединиться вокруг этого решения, как и месяц назад, чтобы общественность полностью понимала, насколько важно управлять вторым этапом так же успешно, как мы смогли сделать это на первом этапе. В вопросе необходимости продления чрезвычайного положения не может быть иного мнения. Некоторые сейчас же требуют антикризисного плана. Все мы согласны, что такой план необходим, но это очень легитимное требование не должно быть причиной для задержки продления чрезвычайного положения. Сегодня не время для популизма и ложных обещаний».

Видимо, в противовес «популизму» и «ложным обещаниям» президент отметила убедительные шаги правительства по привлечению масштабной финансовой помощи, на основании которой как раз и будет разработан план по преодолению кризиса. Готов он будет в ближайшую пятницу, 24 апреля, и, уверяет Зурабишвили, «удовлетворит потребности граждан и предприятий, которым необходима неотложная государственная поддержка». Дополнительных ограничений правительство вводить не намерено, пообещала глава государства, особо отметив, что свобода слова и СМИ в стране будет обеспечиваться неукоснительно.

Впрочем, речь госпожи Зурабишвили на оппозицию впечатления не произвела. Противники власти заранее дали понять, что поддерживать продление чрезвычайного положения не будут. Председатель фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе напомнил, что на слово верить «Грузинской мечте» больше никто не собирается:

«Наша партия пообещала поддержать продление чрезвычайного положения только в том случае, если у правительства будет план по спасению от голода миллиона оставшихся безработными наших граждан, а также бизнес-план поддержки бизнеса. Мы ничего не видим. Власти заняли бессильную и избирательную позицию в условиях чрезвычайного положения, а дополнительные ограничения повлекли еще более серьезные последствия и нанесли ущерб бизнесу. Вы допустили много ошибок. Поэтому, если у нас не будет четкого плана, мы не сможем разделить ответственность. Вам одним придется объявлять о продлении чрезвычайного положения».

Коллега Гоциридзе из «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили не считает способы, которыми власти добились сравнительно небольшого количества инфицированных в масштабах страны, оправданными. И прямо обвинил правительство в избирательном подходе к исполнению закона о чрезвычайном положении:

«Сохранение этого уровня инфицирования за счет закрытия всего не является эффективностью правительства. При этом правительство заигрывает с фанатиками, которые пользуются законопослушностью остальной части населения, что делает практически бессмысленным тот огромный экономический ущерб, голод и лишения, от которых пострадали почти все граждане Грузии».

Чиаберашвили также упрекнул «Грузинскую мечту» в том, что та добивается снижения суточного количества заболевших за счет ограничения тестирования.

Не поддержали инициативу правительства и президента и недавние соратники. Лидер партии «За справедливость» Эка Беселия потребовала сначала ознакомить депутатов с антикризисным планом, а уже затем просить поддержки:

«Как мы можем взять на себя ответственность за это решение, когда речь идет об ограничениях, если мы не знаем, что ждет нашу страну и ее граждан завтра. Почему мы должны принимать решение сегодня, а узнать обо всем только в пятницу? Я не хочу принимать такие решения ради статистики».

Требование оппозиции продолжить заседание высшего законодательного органа в формате вопрос-ответ, чтобы представители правительства объяснили хотя бы суть антикризисного плана, было отклонено. Председатель парламента Арчил Талаквадзе сослался на регламент, не предусматривающий подобного формата.

Единственное пояснение правительство Грузии сделало в отношении продления ограничения на передвижение легковых автомобилей до 27 апреля. В частности, в виде исключения пользоваться машинами будет разрешено с целью выполнения сельскохозяйственных работ. В этой связи установлен допустимый временной коридор – с 6 до 8 утра и с 6 до 7 вечера. Получить соответствующий пропуск можно будет в местных муниципалитетах.

О продлении режима чрезвычайного положения в масштабах всей страны до 22 мая правительство Грузии объявило 21 апреля. Причиной решения было названо нахождение страны на этапе полномасштабного распространения коронавируса и переход в течение следующих 2-3 недель «в самую активную, пиковую фазу» распространения эпидемии.