Движемся спонтанно и нам везет?

Грузинское правительство намерено продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая. Соответствующий указ подписала сегодня президент Саломе Зурабишвили. Ожидается, что завтра, 22 апреля, парламентское большинство поддержит это решение правительства. Оппоненты между тем требуют от власти антикризисного плана экономики, поскольку не понимают, каким образом и когда Грузия начнет выходить из тяжелого положения, вызванного пандемией COVID-19.

Без продления ЧП не обойтись, утверждает правительство Грузии. Парламентское большинство правящей «Грузинской мечты» готово безоговорочно поддержать это предложение завтра, 22 апреля, на чрезвычайном парламентском заседании. Но спустя месяц после введенного ЧП оппозиция требует от власти более четкого экономического плана и разъяснений, для чего необходимо продлить режим. В «Европейской Грузии» и «Нацдвижении» и раньше предупреждали, что не поддержат инициативу без четкого экономического плана, за что в стане «Грузинской мечты» оппозиционеров осуждали и продолжают осуждать за «узкопартийное мышление, в то время как весь мир восхищается успешной борьбой Грузии с пандемией».

Этого мнения придерживается и депутат парламентского большинства Давид Матикашвили:

«Независимо от того, есть в стране пандемия или нет, они преследуют свои узкопартийные интересы, а не интересы страны. В этой ситуации ответственность ложится не только на власть, но и на общество и оппозицию. И нужно учитывать, какие шаги были сделаны и какие будут предприняты для того, чтобы наше общество максимально было защищено от этой очень тяжелой и коварной болезни». Простое большинство правящей силе в законодательном органе обеспечено, и этого достаточно, чтобы ЧП было продлено. Но вопросы по поводу действия властей и целесообразности его продления есть не только у оппозиции.

Гурам Имнадзе, директор программы «Правосудие и демократия» в Центре обучения и мониторинга прав человека (EMC) напоминает, что ЧП, когда полиция и государство обладают неограниченной властью, затрагивает фундаментальные права человека в разных областях, в том числе и в политике:

«Мы видим, что парламент остановлен, всей политической жизнью управляет одна лишь правящая команда в лице исполнительной власти».

И это не может не вызывать опасений, если учесть тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране, продолжает Гурам Имнадзе:

«У нас до сих пор нет ответов на очень многие вопросы, в том числе – какой социально-экономический пакет предложит государства для граждан. Неизвестно, какие ограничения останутся в случае продления ЧП, какие – нет. Собирается ли парламент оценить эффективность и последовательность применяемых мер, которые за это время действовали? Мы видели, что в некоторых случаях эти меры принимались избирательно: одни конкретные группы пользовались привилегиями, для других ограничения носили жесткий характер, к примеру, для уличных торговцев, в то время как патриархии и представителям церкви власть делала уступки и ограничения их не коснулись».

Гурам Имнадзе не надеется, что завтра на парламентском заседании эти вопросы будут обсуждаться.

Успешность в борьбе с пандемией многие ставят в заслугу грузинским медикам, а не властям. Прибегая к примерам европейских стран, этого мнения придерживается и специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константине Шубитидзе:

«Если обратить внимание не только на европейские страны, но и США, Южную Корею, Японию, мы видим, что там в срочном порядке начали работать над экономическими программами. Все осознают, что пандемия – большая проблема, но гораздо большей и долгосрочной проблемой станет экономическая проблема, когда эта пандемия завершится».

Константине Шубитидзе указывает, что в Германии, в тех же Испании и Италии, больше всего людей, пострадавших от COVID-19, тем не менее власти там стали постепенно ослаблять карантинные меры, введенные в попытке сдержать коронавирус.

«К сожалению, правительство Грузии до сих пор не предоставило последовательный план выхода из экономического кризиса. Мы слышим отдельные заявления о двух миллиардах лари, о погашении коммунальных платежей, еще что-то, но мы не знаем, откуда взялись те же два миллиарда, на что они конкретно пойдут, какому сектору окажут помощь, непонятна судьба тех десятков тысяч людей, которые остались без дохода, – очень слабой выглядит экономическая политика правительства».

У политолога замечания к властям не только экономического характера. Он указывает, что в тех же Германии, Италии, Испании власти уже называют точные даты, когда и в какой последовательности откроются школы, детсады и другие учреждения. В случае Грузии известно лишь то, что власти планируют продлить ЧП до 22 мая, и больше никаких подробностей. Сравнивая все это, Константине Шубитидзе заключает: «Кажется, что мы движемся спонтанно, и пока нам везет».