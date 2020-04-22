Новости
Германия начинает тестирование вакцины от COVID-19 на добровольцах
В Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса. На это дал разрешение Институт Пауля Эрлиха – институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. Создатель вакцины – компания BioNTech из Майнца. На первой стадии исследований в тестировании примут участие примерно 200 добровольцев.
Перспективные препараты сначала должны показать свою эффективность в клеточных культурах, потом у животных и только потом допускаются клинические исследования на людях. Эти исследования в свою очередь состоят еще из трех этапов. Германская вакцина готовится пройти первый из них – проверку на безопасность. Фактическое исследование эффективности делается на заключительном и наиболее масштабном третьем этапе.
Специалисты изначально оценивали разработку BioNTech как достаточно перспективную. Препарат создается совместно с фармацевтической корпорацией Pfizer. У компаний уже есть удачный совместный опыт разработки прививки от гриппа.
Германская вакцина относится к категории мРНК-вакцин. Это перспективный тип препаратов, которые фактически состоят из участков генетического кода вирусов. Попадая в организм, они провоцируют производство вирусных белков силами самих человеческих клеток. Белки в свою очередь вызывают иммунный ответ. Такие вакцины относительно дешевы и могут производиться быстро и в больших количествах, что очень важно в условиях пандемии. Однако ещё ни одна мРНК-вакцина в мире не получила официального допуска в клиническую практику.
Ранее весной Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего в мире разрабатывается около 20 вакцин. Тогда же стало известно, что первые испытания на людях начались в США и Китае. Россия заявляла о тестировании шести вакцин. Однако, по мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.
Другие новости дня
Трамп распорядился открывать огонь по иранским катерам для самообороны
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морскому флоту открывать огонь по иранским боевым катерам, которые будут препятствовать их свободному передвижению в море.
На прошлом неделе в Персидском заливе было зафиксировано несколько инцидентов с участием катеров Корпуса стражей исламской революции, которые совершали маневры в опасной близости от американских боевых кораблей - в частности от эсминца «Пол Гамильтон».
«Я приказал военно-морскому флоту США открывать огонь и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут мешать нашим кораблям в море» - написал Трамп в твиттере.
И без того напряженные отношения между США и Ираном еще более обострились в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани и последовавшего затем обстрела американских баз в Ираке с иранской территории, в результате которого пострадали десятки военнослужащих.
Иран сегодня, 22 апреля, заявил, что космические силы Корпуса стражей запустили в космос первый в истории страны военный спутник.
Амиран Гамкрелидзе: Число инфицированных коронавирусом выросло до 416-ти
Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 416-ти, а количество выздоровевших до 107. Об этом руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил посредством Facebook Live.
«В течение дня добавилось еще пять случаев и большинство из них - контакты с ранее подтвержденными случаями, и их эпидисследование уже начато. Выздоровели 105 человек. К сожалению, есть и случаи смерти, в общей сложности их пять», - заявил Гамкрелидзе.
По его же словам, вновь большими кластерами являются больнисская и марнеульская группы, однако в последние дни инфекция COVID-19 подтвердилась лишь у трех пациентов из пятисот сделанных тестов.
- Сегодня, 22 апреля, в Грузии была зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В Первой университетской клинике Тбилиси сообщили, что погиб 68-летний мужчина из «кластера Болниси». Состояние его здоровья было критическим на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний и перенесенного инфаркта миокарда.
- Первый случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Скончалась 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже умерли еще трое больных в возрасте 81 года, 86 и 70 лет.
В Абхазии за прошедшие сутки тест на коронавируст прошли 7 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 22 апреля.
В сообщении говорится, что за прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. Ни у одного из них коронавирус не был подтвержден. Пациент 1925 года рождения продолжает лечение в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое и нестабильное.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Главы Очамчирского, Гудаутского районов и Нового Афона освобождены от должностей
И.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба освободил от занимаемых должностей и.о. главы администрации Очамчирского района Геннадия Цвижба, главу администрации Гудаутского района Руслана Ладария, а также главу администрации г. Новый Афон Феликса Даутия. Указы опубликованы на сайте абхазского лидера.
Завтра в Сухуми состоится инаугурация Аслана Бжания, победившего на президентских выборах 22 марта.
Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства – пресс-служба
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе.
Ранее сам Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», - написал Саакашвили в Facebook.
Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа».
В Испании задержан один из самых разыскиваемых боевиков ИГ
На юге Испании, в городе Альмерия, задержан один из наиболее разыскиваемых в Европе боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщили власти.
По данным министерства внутренних дел, речь идёт о египтянине, воевавшем в Ираке и Сирии. Отмечается, что изображение этого человека появлялось на пропагандистских листовках о преступлениях «Исламского государства».
В Альмерии он укрывался в квартире с двумя другими людьми, которые также задержаны. Отмечается, что все трое прибыли в Испанию через Северную Африку и старались не привлекать к себе внимание в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Они всегда покидали квартиру по одному, носили защитные маски.
«Задержанный провёл на территории Сирии и Ирака несколько лет и имеет за собой список крайне жестоких преступлений, которые привлекли внимание полиции и спецслужб в Европе», - цитирует Reuters испанское министерство.
Источники агентства Associated Press сообщили, что имя боевика – Абдель Бари, и что он сын члена террористической организации «Аль-Каида», который был осуждён за события, связанные со взрывами в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. Жертвами тех нападений стали свыше 220 человек.
Парламент утвердил решение о продлении чрезвычайного положения в Грузии
Парламент Грузии утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. «За» проголосовали 97 депутатов, «против» - 10.
Часть депутатов от оппозиции требовала отменить режим ЧП, часть хотела выслушать от правительства антикризисный экономический план. В Кабмине же накануне заявили, что презентация плана состоится в пятницу, 24 апреля.
Власти считают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель. При этом ограничения, введенные в стране, будут поэтапно сняты, - заявляют в правительстве.
- Число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 411. Их них 98 выздоровели, 5 скончались.
Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства. Об этом Саакашвили написал в социальной сети Facebook.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве.
Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост и связываю с его командой большие надежды для Украины. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах.
Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.
Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей.
Я также надеюсь использовать свой международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами, чтобы отстоять в первую очередь интересы украинского народы и способствовать прогрессу в стране», - написал Саакашвили.
Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа».
Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили «придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением».
LIGA.net напоминает, что в июле 2017-го экс-президент Украины Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентября того же года Саакашвили проник в Украину из Польши без погранконтроля: его признали виновным в незаконном пересечении границы. В феврале 2018-го его задержали в Киеве и вернули в Польшу. В мае 2019-го президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Осенью того же года Верховный суд признал, что Саакашвили законно выдворили в Польшу.
Акция в Марнеули. Фермеры требуют помощи в реализации продукции. ВИДЕО
Фермеры в селе Шулавери Марнеульского района проводят акцию протеста, требуя от властей помощи в реализации сельскохозяйственной продукции. Тем самым они нарушают действующий в стране режим чрезвычайного положения (запрет на собрание более 3 человек), лишь немногие используют защитные маски.
«Радио Марнеули» опубликовало видео, на котором жители скандируют «Миша, Миша!» (Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии).
Губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили назвал акцию «политической», отметив, что власти работают над решением проблемы.
«Есть определенные трудности. В городах спрос на продукцию упал. Мы работаем над тем, чтобы наладить поставку товаров в регионы», - отметил Рехвиашвили.
- Марнеульский район был одним из эпицентров распространения коронавируса в Грузии, из-за чего в муниципалитете объявили строгий карантин.
Для фермеров в Грузии ослабили запрет на передвижение автомобилей
В регионах Грузии для фермеров ослабили запрет на передвижение легковых автомобилей. Об этом сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани.
Граждане смогут продолжить сельскохозяйственные работы, используя личный транспорт с 06:00 до 08:00 утра и с 18:00 до 19:00 вечера. Разрешения будет выдавать местные власти.
При этом граждане должны учитывать правила переезда – не более трех человек в машине, двое из которых должны быть на заднем сиденье.
Как сообщили в правительстве накануне, запрет на передвижение легковых автомобилей продлён до 27 апреля. Чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса продлят до 22 мая.
Двое чеченцев получили огнестрельные ранения во Франции
Во французском городе Ницца произошла перестрелка, в которой были ранены двое уроженцев Чечни.
Местные жители вызвали полицию по адресу 22 boulevard Louis Braille. На месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили двоих чеченцев с ранениями. Они были доставлены в больницу города Канны и сейчас их жизни ничего не угрожает.
Информацию подтвердил в понедельник вечером прокурор Ниццы Ксавье Боном. Он заявил, что возбуждено уголовное дело по статье "двойное покушение на убийство".
Прокурор добавил, что в данный момент причины перестрелки неизвестны, а очевидцы с места преступления отказываются давать показания.
Сотрудникам полиции на месте происшествия было оказано сопротивление. Местные жители стали кидаться в них различными предметами, а один из сотрудников полиции получил травму головы.
В Ницце проживает многотысячная чеченская диаспора, сформировавшаяся с начала 2000-х годах из числа тех, кто покидал Чечню из-за военных действий, - сообщает "Кавказ.Реалии".
В России зафиксировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции
В России за последние сутки выявлено 5 236 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала вспышки болезни вирус на территории страны обнаружен у 57 999 человек.
Новых инфицированных за последние сутки несколько меньше, чем сутками ранее.
Большинство инфицированных — в Москве. Число заразившихся коронавирусом жителей города за сутки выросло на 2 548 до 31 981. В городе введён карантин и запрещены поездки на общественном и личном транспорте без уважительной, с точки зрения властей, причины.
За прошедшие сутки в России умерли 57 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Это рекордный показатель. Общее число умерших с начала эпидемии COVID-19 в России — 513. Выздоровели 4420 человек, из них за сутки — 547.
- В России до 30 апреля действует так называемый режим нерабочих дней, в большинстве регионов введён карантин, который власти называют режимом самоизоляции. Представители властей заявляли, что в ближайшее время, возможно, в начале мая, Россия достигнет пика эпидемии, после чего начнётся так называемое "плато". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на этой неделе могут быть приняты решения о мерах после 30 апреля, но когда именно и о каких мерах идёт речь - неясно.
- Из-за эпидемии было перенесено голосование о поправках в Конституцию, которые должны были дать Владимиру Путину возможность баллотироваться в президенты ещё два раза. Оно должно было пройти сегодня, 22 апреля. Новая дата не определена.
- Также перенесены торжества по случаю Дня победы, 9 мая на Красной площади не будет парада.
- Оппозиционные политики критикуют власти за недостаточные, по их мнению, меры помощи гражданам и бизнесу во время карантина. Алексей Навальный собирает подписи под требованием, в частности, выплатить каждому гражданину России по 20 тысяч рублей.
Число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 72, выздоровевших – на 24
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 72, в общем составив 1473. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 24 и сейчас составляет 633.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил на своей странице в Facebook, что среди выздоровевших есть и пожилые пациенты. Как сообщил министр, самой пожилой выздоровевший от коронавируса является 93-летняя женщина. Среди выздоровевших есть также 90-, 88- и 86-летние пациенты, добавил Арсен Торосян.
«Для того, чтобы защитить наших пап и мам, бабушек и дедушек, надо оставаться дома», - написал министр здравоохранения Армении.
Отметим также, что количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 816, а из проведенных тестов на коронавирус 14966 дали отрицательный результат.
Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 24 пациента с диагнозом COVID-19.
Грузия экстрадировала в Россию трёх граждан. ВИДЕО
Грузия выдала России трёх граждан, - сообщили в министерстве юстиции Грузии. Ведомство предоставило «Эху Кавказа» информацию об экстрадированных лицах.
Гражданин Азербайджана Теймур Гарибов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.
Гражданин России Курбан Омаров обвиняется в пособничестве в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Гражданин России Максим Фатеев обвиняется в незаконном хранении наркотических средств, совершенном в крупном размере.
В министерстве юстиции Грузии указывают, что процедуры, связанные с экстрадицией, были проведены в соответствии с грузинским законодательством и международными нормами.
Пресс-релиз об экстадиции опубликовала и Генпрокуратура России. В нём говорится о деталях одного из преступлений.
«[Теймур] Гарибов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). По версии следствия, в апреле 2013 года в г. Петрозаводске Гарибов с сообщником пришли в дом к матери его сожительницы и, пока она спала, задушили ее. В дальнейшем труп женщины они вывезли в лес и сожгли. За убийство Гарибов расплатился с соучастником двумя обручальными кольцами», - сказано в сообщении.
В генпрокуратуре указывают на «организованное взаимодействие с компетентными органами грузинской стороны».
В связи с ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение Государственной границы РФ экстрадируемыми было согласовано с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, - сказано в сообщении.
В Грузии зафиксирована пятая смерть от COVID-19, число инфицированных выросло до 411
В Грузии зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Информация опубликована на правительственном портале Stopcov.ge.
В Первой университетской клинике Тбилиси сообщили, что погиб 68-летний мужчина из «кластера Болниси». Состояние его здоровья было критическим на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний и перенесенного инфаркта миокарда.
Первый случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Скончалась 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже умерли еще трое больных в возрасте 81 года, 86 и 70 лет.
Число лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 411. Из них 98 выздоровели.
Оппозиция критикует Иванишвили за ВИДЕО в TikTok
«Тайное рукопожатие» - видео, опубликованное в видеохостинге TikTok с участием экс-премьера Грузии, лидера правящей партии Бидзины Иванишвили и его сына Беры, стало накануне в Грузии самой обсуждаемой темой.
Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, что Иванишвили впервые появился на публике с начала пандемии коронавируса.
Иванишвили стал объектом критики лидеров оппозиции. Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что Иванишвили наплевать на страну. «Это видео – оскорбление всего общества», - отметил Бокерия.
«Они не поздравили [народ] с Рождеством, не выразили соболезнование из-за смерти людей, даже не заметили закрытие бизнесов, рост безработицы», - отметил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, назвав видео циничным.
Сенатский комитет: вмешательство России было беспрецедентным
Глава сенатского Комитета по разведке республиканец Ричард Берр и вице-председатель комитета демократ Марк Уорнер во вторник 21 апреля представили новый доклад, содержащий анализ выводов, представленных разведывательным сообществом США о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В четвёртом - и предпоследнем докладе по проблеме российского вмешательства - анализируются источники и методы, ставшие основой доклада разведсообщества, подготовленного и представленного в 2017 году, отмечает "Голос Америки".
Глава комитета Ричард Берр заявил, что "комитет не увидел причин оспаривать выводы разведсообщества". По его словам, один из самых важных выводов разведки заключается в том, что агрессивное вмешательство со стороны России должно рассматриваться как «новая норма».
Масштаб и агрессивность российского вмешательства носили беспрецедентный характер, отметили члены сенатского комитета по разведке.
Газета "Нью-Йорк Таймс", комментируя новый доклад, отмечает его "убедительность". Выводы, содержащиеся в докладе, опровергают давно высказываемые Трампом и его союзниками обвинения в адрес оппонентов, что они якобы проявили предвзятость и были настроены против него.
Сенатский комитет по разведке, занимавшийся в течение трёх лет изучением проблем, связанных с российским вмешательством, ранее уже давал положительную оценку работе ЦРУ и ФБР. Однако в 158-страничном докладе, представленном во вторник, 21 апреля, содержатся дополнительные подробности проделанной работы. Когда в 2017 году Белому дому был представлен доклад разведсообщества США, некоторые фрагменты текста были признаны "весьма чувствительными", и сотрудникам администрации Трампа пришлось их вымарать, пишет "Нью-Йорк Таймс".
В заключение своей публикации газета приводит заявление вице-председателя комитета по разведке сенатора-демократа Марка Уорнера, предупредившего, что "российский успех 2016 года может сподвигнуть Кремль на продолжение вмешательства в деятельность демократических институтов США".
Трамп и лидеры Конгресса договорились о $500 млрд для бизнеса и больниц
Лидеры республиканцев и демократов в Конгрессе США достигли согласия с Белым домом о выделении американской экономике пакета помощи в 500 миллиардов долларов – на ликвидацию последствий эпидемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Конгресса одобрить новый пакет, чтобы не задерживать обсуждение дальнейших назревших решений в нынешней кризисной ситуации. Об этом сообщило агентство Reuters.
Получивший предварительное одобрение президента новый законопроект включает программу помощи малому бизнесу на сумму в 321 миллиард долларов. Малому бизнесу адресована ещё одна кредитная программа помощи – на 60 миллиардов долларов – для компенсации потерь, вызванных "катастрофическими обстоятельствами". 75 миллиардов долларов должны быть выделены на нужды больниц и госпиталей, а 25 миллиардов – для развёртывания национальной программы тестирования на коронавирус.
Голосование в Сенате пройдёт в следующий вторник, а затем, через два дня в Конгрессе.
Законопроект, согласованный во вторник в Белом доме, станет четвёртым крупным законодательным актом, который направлен на смягчение экономического и человеческого ущерба, нанесённого пандемией. В США жертвами эпидемии, по состоянию на 21 апреля, стали 42 тысячи человек, без работы остались 22 миллиона американцев.
Кадыров побрился налысо. Его примеру последовали первые лица Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо. Его примеру последовали многие чиновники и госслужащие в республике, - сообщает "Кавказ.Реалии".
В понедельник на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории республики местный житель спросил Кадырова о необходимости открытия парикмахерских. Было бы неплохо всем постричься налысо, ответил руководитель региона.
Во вторник на странице @za_kra_95 в инстаграме Кадыров появился с выбритой головой. Он порекомендовал всем постричься, так как "салоны красоты закрыты, да и парикмахеров нет дома".
"Так делали наши предки, и главное со вторника на среду это делал пророк", – заявил глава Чечни.
Предложение Кадырова подхватили его подчиненные. Первые лица из местных чиновников выложили на своих страницах фото и видео с выбритыми головами.
Самыми исполнительными оказались люди из ближайшего окружения Кадырова.
Инициативу подхватили и служащие различных структур МВД и Минобороны.
В ватсаппе распространяется указание отдела МВД неназванного района, чтобы все побрили головы.
Напомним, что в конце января глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов пришел на работу с бритой головой и потребовал от подчиненных последовать его примеру. Почти все члены администрации исполнили его указание.
В начале апреля в республике был введен комендантский час. В Чечне 17 апреля был объявлен строгий карантин на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Еще ранее на территории Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.
В США и Бразилии прошли акции против карантинных мер
Акции против карантинных мер из-за пандемии коронавируса прошли в нескольких странах мира. Самые массовые протесты уже состоялись и запланированы в разных штатах в США. Участники требуют восстановления рабочих мест и смягчения ограничений.
Протестующих поддержал президент Дональд Трамп. Он считает, что губернаторы некоторых штатов зашли с карантинными мерами «слишком далеко». Однако в некоторых штатах, где уже начали ослаблять карантинные меры, и там, где проходили акции протеста, наблюдается рост числа заболевших СOVID-19.
Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу заболевших – более 800 тысяч, умерли более 43 тысяч человек.
Губернатор штата Вашингтон резко осудил Трампа за его высказывания и обвинил его в разжигании внутреннего мятежа, подвергая миллионы людей риску заражения.
Противники Трампа в Нью-Йорке устроили ответную акцию – они выложили мешки с фальшивыми телами у зданий, которые принадлежат президенту.
Митинги против карантина прошли также Бразилии. Там протесты поддержал президент Жаир Болсонару. На одном из митингов он даже призвал молодых людей не соблюдать ограничения и вернуться к работе.
В Бразилии выявлена почти 41 тысяча случаев СOVID-19, умерли почти две с половиной тысячи пациентов.
В Северной Осетии накануне также несколько сотен человек вышли в центр Владикавказа, нарушив самоизоляцию. Многие говорили о том, что потеряли доход и им нечем кормить свои семьи.
Организатора митинга Вадима Чельдиева арестовали на два месяца. По данным СМИ, на него завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти. Всего на протестной акции возле дома правительства Северной Осетии задержали 69 человек.
Российская оппозиция в конце апреля планирует протестную акцию в интернете. Одно из требований будет – финансовая поддержка населения со стороны государства на время пандемии коронавируса.
В России, по последним данным, зафиксировано почти 53 тысячи случаев COVID-19. Число смертей составляет 456.
В мире количество заболевших коронавирусом превысило два с половиной миллиона человек. Умерли почти 175 тысяч пациентов.
Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 20
57-летний пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Азербайджане, сообщили сегодня, 21 апреля, в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана. При этом отмечено, что он страдал сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и почек. Общее число умерших от вируса достигло 20.
По данным штаба, за сутки зафиксировано 44 новых случаев заражения COVID-19, 74 больных выздоровели и выписаны из больниц. В результате общее число инфицированных составило 1480, 865 человек излечились. На лечении в медучреждениях находятся 595 человек, состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 20 – средней тяжести, остальных - стабильное, отмечается в сообщении оперштаба.
К сегодняшнему дню было проведено 102 764 тестовых исследований, говорится в пресс-релизе оперштаба. По информации «Кавказского узла», шестые сутки в стране число выздоровевших превышает число новых случаев заражения.
- С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. Людям старше 65 лет, которые не имеют трудовых контрактов, запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения.
В Абхазии второй пациент, излечившийся от коронавируса, выписан из больницы
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса ознакомил с эпидемиологической ситуацией на сегодняшний день, 21 апреля.
Пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние стабильное, средней степени тяжести. В стационаре пациенту проводится специализированная терапия, согласно утвержденному стандарту лечения COVID-19.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 8 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.
НГ опубликовала новые кадры преступлений ЧВК Вагнера в Сирии
«Новая газета» опубликовала видеокадры, на которых изображены участники ЧВК «Вагнер» с отрезанной головой своей жертвы - жителя Сирии, которого перед смертью подвергли жестоким издевательствам. На эту публикацию обратило внимание издание «Медуза».
На видеозаписях показано, как пленному взрывают в паху запал от ручной гранаты, стреляют в него из автомата и бьют кувалдой. В публикации названы имя и фамилия одного из предполагаемых участников расправы: Станислав Дычко, 1990 года рождения. По данным «Новой газеты», он с 2016 года находится в списке бойцов ЧВК «Вагнер».
Материал опубликован под заголовком «Головорезы 2.0». Он открывается напоминанием «Новой газеты» о том, что полгода назад журналисты этого издания уже рассказывали о преступлении, совершенном несколькими наемниками Группы Вагнера. Представленные ранее документы, как заявляет газета, доказывали, что пытки, убийство и последующее глумление над трупом совершены на территории Сирии российскими гражданами. Редакция сообщает, что до сих пор ни прокуратура России, ни Следственный комитет не проявили интереса к этому преступлению. «Мы смогли получить более полную версию видео, на котором запечатлена расправа. Возможно, новые данные убедят правоохранителей, что совершено преступление против человечности». Журналисты считают, что на публикацию должна последовать реакция Следственного комитета России.
Умер настоятель Елоховского собора. Три недели назад он сослужил с патриархом Кириллом
У него был обнаружен коронавирус
Настоятель Елоховского кафедрального собора Русской православной церкви Александр Агейкин умер в подмосковной частной клинике. У него был обнаружен коронавирус. Три недели назад он участвовал в церковной службе с предстоятелем церкви патриархом Кириллом.
О смерти Агейкина сообщил в фейсбуке бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
Умершему протоиерею было 48 лет. Он был рукоположен в сан диакона в 1996 году, в 2012 году принял священство. 13 лет служил в кафедральном храме Христа Спасителя, в 2013 году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове, 53 года бывшего патриаршим.
3 апреля Агейкин участвовал в службе вместе с патриархом. Тогда Кирилл объехал город с иконой “Умиление”, а затем возглавил утреню в Богоявленском кафедральном соборе.
Был ли священник уже тогда инфицирован коронавирусом — не сообщается, как и дата его госпитализации. Он стал первым священнослужителем с подтверждённым коронавирусом, умершим в Москве.
- Елоховский собор — один из главных православных храмов России. В нем проводились интронизации четырёх патриархов, двое — Алексий II и Сергий захоронены внутри храма.
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