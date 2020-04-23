Нарушения Конституции в онлайн-режиме

Уже больше месяца в соответствии с условиями чрезвычайного положения покупатели в Грузии в сложном положении. Купить можно только продукты питания, передвижения на автотранспорте запрещены, и только теперь власти начинают проверки готовности торгового бизнеса к продажам в онлайн-режиме.

Книги, игрушки, электроприборы, одежду, обувь, парфюмерию, оптику и многие другие товары широкого потребления купить негде. Большинство пользователей соцсетей с недоумением и даже с агрессией воспринимают медлительность властей в этом вопросе. К примеру, пользователь под именем Софья опубликовала пост, где обратилась с несколькими вопросами к властям:

1) У ребенка сломался брекет для зубов. Мы не можем пойти в клинику по расписанию, прошел еще месяц, и еще один придется ждать. В результате деньги, взятые в кредит, выброшены на ветер. Страдает эстетическая внешность ребенка. Итог: материальный ущерб и моральные страдания.

2) У меня закончились краски, и я не могу купить новые, потому что магазин закрыт, и ему не разрешено торговать в интернете. Результат: как художник, я не могу выполнять заказы и теряю доход.

3) Магазины в моем районе не снабжаются должным образом, и мы больше не можем покупать некоторые продукты – мясо, молочные продукты, зелень и т.д. Автомобили запрещены, до супермаркета Carrefour долгий путь, и мы не тяжеловесы в семье, чтобы километрами таскать на себе грузы. Результат: мы больше не знаем, что готовить и что есть. Речь идет о полноценном питании.

По данным Министерства экономики, со следующей недели начнутся проверки компаний, будет проверено около 260 объектов, которые уже обратились в Министерство экономики и устойчивого развития с просьбой продолжить деятельность в режиме онлайн и предоставить право доставлять продукцию клиентам.

По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, ежедневно будут проверяться десятки компаний. Министр пообещала, что как только чрезвычайные ограничения будут ослаблены, покупки в интернете станут доступными для всех:

«Соответственно, мы хотим, чтобы компании подготовились для получения права на трудовую деятельность. Нам необходимо убедиться, что специализирующиеся на онлайн-покупках компании или те фирмы, которые в силу новых обстоятельств приняли решение перейти на онлайн-покупки и сервисы доставки, отвечают рекомендациям Министерства здравоохранения», – сказала Натия Турнава.

По словам конституционалиста Левана Алапишвили, руководителя Центра стратегических инициатив, произошедшее можно квалифицировать как нарушение Конституции со стороны правительства. Ограничение права на равноправие, исключающего все виды дискриминации, запрещено вводить даже во время военного положения, говорит юрист:

«Если при чрезвычайном положении наложен запрет на определенного вида деятельность и в то же время по каким-то субъективным причинам допускаются преференции для определенных бизнес-структур, это является прямым нарушением Конституции Грузии. Если товар, к примеру, игрушка, находится в экономическом пространстве Грузии, и она продается в конкретном магазине, куда я, гражданин, должен пойти с риском заражения, но в то же время его продажа запрещена в электронном виде без сопутствующих обоснований, то это является дискриминацией в чистом виде. В этом вопросе власти в течение месяца нарушают наши конституционные права. Думаю, при соответствующих исках бизнеса в судебные инстанции государству придется столкнуться с серьезными проблемами».

Также, по мнению эксперта, нарушением Конституции является постановление правительства под номером 180 о введении карантина в Марнеульском муниципалитете. В регионе под предлогом борьбы с эпидемией на протяжении длительного периода ограничена работа СМИ, юристов, адвокатов и прочих служб. Дискриминационные действия властей привели к масштабной акции протеста местных фермеров, что увеличило риски распространения инфекции, считает юрист.