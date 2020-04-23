Новости
Тегеран ответил на призыв Трампа уничтожать иранские корабли
Тегеран будет уничтожать американские военные корабли в случае угрозы безопасности Ирану. Об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами.
Накануне, 22 апреля, с призывом атаковать иранские корабли, мешающие проходу военных США в Персидском заливе, призвал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об инцидентах с приближением иранских катеров к американским кораблям стало известно 15 апреля.
После заявления Трампа МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране. Ему передали ноту протеста для Белого дома. Иранские власти призвали Вашингтон к соблюдению морской безопасности и свободы судоходства.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились ещё сильнее в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани. Иран в ответ со своей территории обстрелял американские базы в Ираке. Пострадали десятки военнослужащих США.
Другие новости дня
За сутки в Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования коронавирусом
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 23 апреля.
По информации оперштаба, пациент 1925 года рождения находится в Гудаутской центральной районной больнице. Его состояние остается тяжелым, нестабильным. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
За прошедшие сутки тестирование прошли 22 человека. У всех диагноз коронавирус не был подтвержден.
Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
В Азербайджане 1548 подтверждённых случаев коронавируса, в Армении – 1523
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, еще 41 человек полностью излечился и выписан домой, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодняшний день в стране выявлено 1548 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 948 человек вылечились, 20 человек умерли, 580 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное.
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 50, в общем составив 1523. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 26 и составляет 659. Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении, составляет 840. С начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалист 24 пациента с диагнозом COVID-19.
Facebook укажет местоположение страниц с записями про выборы в США
Пользователи соцсети Facebook смогут увидеть местоположение страниц для сообщений о президентских выборах в США. Об этом говорится в сообщении корпорации. В соцсети считают, что в результате читатели получат больше информации и смогут сделать вывод о достоверности сообщений.
Сначала новая функция будет запущена в США. Применять её будут в первую очередь к зарубежным страницам с большим количеством американских подписчиков. Другие детали не сообщаются.
В середине сентября 2017 года Facebook направил специальному прокурору США данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российским Агентством интернет-исследований (так называемой "фабрикой троллей") и вмешательством России в американские выборы.
В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что рекламу могли увидеть в США около 10 миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.
В марте 2020 Facebook и Twitter удалили примерно по 300 учётных записей, через которые Россия якобы пыталась влиять на американских пользователей и сеять раздор в обществе.
Россия любое вмешательство в дела иностранных государств, в том числе через соцсети, отвергает.
Руководителей АГТРК и Рицинского парка освободили от должностей
Действующий премьер самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба сегодня освободил от занимаемых должностей директора «Абхазской государственной телерадиокомпании» Роланда Бганба и директора Рицинского реликтового национального парка Риту Лолуа.
Решение принято «согласно поданным заявлениям», - указано на сайте абхазского Кабмина.
Накануне от должностей были освобождены главы Очамчирского, Гудаутского районов и Нового Афона.
- Сегодня в Сухуми состоялась инаугурация Аслана Бжания - нового президента самопровозглашенной республики. Ранее он заявил, что должность премьера займёт Александр Анкваб.
Участников акции, требовавших отмену ЧП, перевезли в отделение полиции
Грузинская партия «Гирчи» провела акцию на территории бывшего тбилисского ипподрома с требованием отменить в стране чрезвычайное положение.
Как заявил журналистам лидер партии Зураб Джапаридзе, ситуация с пандемией коронавируса не изменится к лучшему и через месяц. Он считает, что необходимо «запустить» экономику, индивидуально принимать меры предосторожности (защитные маски, дистанция), а также максимально изолировать лиц, входящих в группу риска.
Вскоре после начала акции на месте появились сотрудники правоохранительных органов. Около 10 участников протеста перевезли в отделение полиции - им выписали штрафы за нарушение режима ЧП. Нескольких задержали за неподчинение полиции.
- Парламент Грузии накануне утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Часть депутатов от оппозиции требовала отменить режим ЧП, часть хотела выслушать детали антикризисного экономического плана, обещанного правительством.
Мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану из-за угрозы со стороны России
Мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану из-за угрозы со стороны России, пишет чешский журнал Respekt без указания на источник информации. По данным издания, власти опасаются, что им угрожает опасность после демонтажа памятнику советскому военачальнику Ивану Коневу и подготовки установки памятной плиты бойцам Русской освободительной армии.
По данным издания, под охраной полиции находятся глава Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита носит превентивный характер, пишет Respekt. Коларж уже получил угрозы убийством.
По утверждению издания, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, они обнаружили перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.
В Праге-6 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесён в создающийся Музея памяти XX века. Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма. Коларж после снятия скульптуры заявил, что у памятника не было маски на лице, а она сейчас требуется всем жителям Праги, выходящим на улицу.
В Ржепорые в мае запланирована установка памятной доски бойцам коллаборационистской Русской освободительной армии, которые оказали вооружённую помощь Пражскому восстанию в 1945 году. Эта инициатива так же вызвала резкую реакцию российских властей.
При Гржибе в Праге у российского посольства появилась площадь имени убитого оппозиционера Бориса Немцова и аллея имени убитой журналистски "Новой Газеты" Анны Политковской.
Гржиб подтвердил изданию, что его охранят полиция, но не уточнил причины охраны. Коларж отказался комментировать тему. Комментарий Новотны не приводится.
Бжания заявил, что будет вести с Россией более интенсивную работу по всем аспектам сотрудничества
Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что намерен более активно сотрудничать с Россией.
«Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии. В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Бжания на церемонии инаугурации.
Он отметил, что «в стране зарождается новая политическая культура» и поблагодарил бывших кандидатов в президенты.
«Рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель! Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию», - сказал Бжания.
По словам политика, одна из первостепенных задач для него – «восстановление доверия общества к власти». При этом он заявил, что не обещает моментального улучшения жизни граждан.
«Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая», - отметил Бжания.
Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, он сказал, что «скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы».
- Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия 56,5% голосов избирателей. Он заявил, что абхазское правительство возглавит экс-президент Александр Анкваб. Также Бжания сообщил о желании задействовать с Тбилиси новую переговорную площадку.
В Сухуми состоялась церемония инаугурации Аслана Бжания
Аслан Бжания вступил в должность президента самопровозглашенной республики Абхазия. Церемония прошла в конференц-зале здания президентской администрации в Сухуми.
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса на инаугурацию не пригласили иностранных гостей. Россию на церемонии представлял посол в Сухуми Алексей Двинянин.
Глава абхазского Минздрава накануне заявил, что из-за коронавируса на мероприятии будут соблюдены меры предосторожности - «соответствующее расстояние между людьми и ношение масок». Однако эти рекомендации организаторы и гости церемонии не выполнили.
- Кандидат от оппозиции Аслан Бжания набрал на выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия 56,5% голосов избирателей. Он заявил, что абхазское правительство возглавит экс-президент, глава его предвыборного штаба Александр Анкваб. Также Бжания сообщил о желании задействовать с Тбилиси новую переговорную площадку.
Власти сообщили о замедлении распространения коронавируса в России
В России за последние сутки зафиксировано 4774 случая заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. По официальной информации, прирост заражённых сокращается второй день подряд. Накануне оперативный штаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днём ранее.
Всего с начала вспышки заболели 62 733 человек. За сутки умерли еще 42 пациента с диагнозом коронавирусной инфекции. С начала вспышки умерли 555 человек. Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что более 2300 больных коронавирусной инфекцией в России находятся в тяжёлом состоянии, в том числе более 1300 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В мире число заболевших превышает два с половиной миллиона. Умерли более 184 тысяч пациентов. Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 являются США. Там зафиксировано почти 850 тысяч заражений. С начала пандемии умерли более 47 тысяч человек.
Заседание комитета министров Совета Европы не состоится в рамках председательства Грузии
По информации МИД Грузии, заседание комитета министров Совета Европы, запланированное на 15 мая, не состоится из-за пандемии коронавируса.
«Встреча, которая должна была пройти в рамках председательства Грузии 15 мая в Страсбурге, состоится 4 ноября в Афинах – в рамках председательства Греции», - заявили в МИД.
Ранее заседание перенесли из Тбилиси в Страсбург. Решение было связано с участием в форуме делегации России.
- Грузия стала председателем Совета Европы в ноябре прошлого года. По традиции, страна-председатель принимает у себя заседание комитета министров.
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США из-за COVID-19
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно приостанавливает иммиграцию в страну из-за эпидемии коронавируса. Трамп объяснил это решение необходимостью сохранить рабочие места и медицинские ресурсы для американцев.
"Это послужит гарантией, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика начнет восстановление",— цитирует Reuters слова Трампа на ежедневном брифинге по коронавирусу .
Ранее Трамп сообщил, что указ будет действовать 60 дней с возможностью продления. Он вступает в силу в ночь 24 апреля, и затрагивает иностранцев, которые находятся за пределами США и ещё не получили права на въезд. Исключение будет сделано для медработников и представителей других нужных в борьбе с эпидемией специальностей, а также ближайших родственников граждан США.
В то же время любая попытка президента приостановить допуск законных иммигрантов в страну может быть оспорена в суде, поскольку иммиграция в США регулируется федеральными законами.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Этот показатель уже приближается к 840 тысячам. Число летальных исходов превысило 46 с половиной тысяч.
Даур Кове провёл видеоконференцию с сопредседателями Женевских дискуссий
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове провел видеоконференцию с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Кове обратился к сопредседателям с просьбой оказать помощь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее Кове обратился с такой просьбой к постоянному представителю Программы развития ООН.
Во время видеоконференции глава абхазского МИД вновь упрекнул грузинские власти. По его словам, высшее руководство Грузии пытается исказить реальную ситуацию, заявляя, что вся международная помощь, оказываемая Абхазии в рамках борьбы с пандемией коронавируса, осуществляется по инициативе властей Грузии.
Кове упомянул видеоконференцию премьера Грузии и президента Еврокомиссии и выступил за прямой диалог Сухуми с международными организациями.
«Мы очень признательны всем международным организациям, откликнувшимся на нашу просьбу, за оказанную поддержку. Считаю, что в условиях проблемы пандемии, с которой сегодня столкнулся весь мир, крайне циничными выглядят попытки грузинских властей спекулировать на эти темы и придавать им политический окрас» - отметил Даур Кове.
По информации абхазского МИД, специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул важность координации действий в борьбе с распространением вируса.
Представитель ООН на Международных Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу заявила о необходимости «отодвинуть все разногласия». Специальный представитель ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольф Михалка сообщил, что ОБСЕ рассматривает возможность оказания помощи Абхазии, обсуждаются детали и механизмы, которые позволят определиться с доставкой помощи.
- 51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности был отложен из-за коронавируса. Переговоры, в которых участвуют представители Грузии, Российской Федерации, США, ООН, ОБСЕ, ЕС и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, должны были состояться 31 марта-1 апреля. Переговоры сейчас запланированы на июль текущего года.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 420, выздоровели 107
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 420, выздоровели 107 пациентов. Данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.
Пять пациентов в возрасте 86, 81, 76, 70 и 68 лет скончались. В карантине находятся 5223 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 584.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая инфицирования.
В Китае из-за коронавируса закрыли въезд в город Харбин
В Китае из-за увеличения числа заболевших COVID-19 закрыли въезд в Харбин для жителей и автомобилей из других городов. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, для выхода из дома жители Харбина должны иметь QR-код с подтверждением того, что они не инфицированы коронавирусом. На улице предписано носить медицинскую маску.
10-миллионный Харбин, как пишут агентства, стал центром второй волны распространения коронавируса в Китае — за последние 10 дней в городе подтверждены 57 случаев заражения.
Первые случаи заражения коронавирусом в мире были зафиксированы в конце декабря в китайском городе Ухань. В начале апреля китайские власти сняли ограничения на выезд из города.
На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае составляет почти 83 тысячи, умерли более четырех тысяч шестисот человек.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия коронавируса в мире далека от окончания. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, в то время как в странах Западной Европы ситуация стабилизируется, тревожный рост числа заражений наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе. Вирус по-прежнему очень опасен, и, новая вспышка заболевания может начаться в любой момент, подчеркнул глава ВОЗ.
По данным на утро 23 апреля, коронавирусом в мире заразилось более 2,6 миллионов человек, свыше 183 тысяч - умерли.
Еще одно грузинское село закрыто из-за коронавируса
Еще один населенный пункт в Грузии закрыт для предотвращения распространения коронавируса – строгий карантин объявлен в селе Гванкити Терджольского муниципалитета (регион Имерети). Об этом сообщает «Новости-Грузия».
Сегодня утром на въездах и выездах из населенного пункта были установлены блокпосты, которые патрулируют полицейские и военные. Жителям запрещено покидать село. В ближайшее время на место должны прибыть эпидемиологи, которые начнут обходы и массовый термоскрининг. Людей с симптомами респираторного заболевания будут тестировать.
Гванкити решили закрыть после того, как коронавирус подтвердился у нескольких его жителей. Только в среду в Инфекционную больницу Кутаиси оттуда доставили четырех человек с подтвержденным ковид-19. Все они являются членами одной семьи.
«Исходя из того, что вчера в Гванкити число инфицированных увеличилось, мы решили, что село будет полностью закрыто в течение определенного периода. Соответственно, с 6 часов утра началось обустройство блокпостов. Всего будет пять постов», — сказал журналистам губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.
В Гванкити проживает около 2,5 тысячи человек. Это более 700 семей. Местные власти обещают, что село будет регулярно снабжаться продовольствием, товарами первой необходимости и медикаментами.
Парламент Грузии накануне утвердил решение правительства и президента о продлении чрезвычайного положения в стране до 22 мая. Власти считают, что пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в течение 2-3 недель. При этом ограничения, введенные в стране, будут поэтапно сняты, - заявляют в правительстве.
Литва выделит 100 тысяч евро для стран Восточного Партнёрства, в том числе Грузии
100 тысяч евро выделит Литва для стран Восточного партнёрства – Грузии, Армении, Молдовы и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичюс.
Вильнюс закупит медицинские товары у литовских компаний и передаст их вышеупомянутым странам в качестве гуманитарной помощи.
Накануне в Евросоюзе подтвердили, что предоставят Грузии более 183 млн евро. Сумма будет направлена на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В Тбилиси также ожидают финансовую помощь от МВФ и других доноров.
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram в России
Депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект об отмене блокировки мессенджера Telegram. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По словам авторов документа, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется, в том числе, оперативными штабами правительств Москвы и Московской области для информирования граждан о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессенджер работает "без каких-либо помех", остальным же он доступен через бесплатные способы обхода блокировок. Таким образом, "дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти", – отмечают депутаты.
Накануне они направили законопроект на согласование премьеру Михаилу Мишустину и главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву. В правительстве пока не комментировали инициативу, но подтвердили получение документов.
- Блокировку Telegram по решению суда Роскомнадзор начал в апреле 2018 года из-за того, что мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов. Это вызвало сбои в работе различных сайтов и сервисов. Telegram при этом продолжает работать. До блокировки официальные каналы в мессенджере имели многие российские министерства и ведомства.
Германия начинает тестирование вакцины от COVID-19 на добровольцах
В Германии начинают тестировать на добровольцах вакцину против коронавируса. На это дал разрешение Институт Пауля Эрлиха – институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств. Создатель вакцины – компания BioNTech из Майнца. На первой стадии исследований в тестировании примут участие примерно 200 добровольцев.
Перспективные препараты сначала должны показать свою эффективность в клеточных культурах, потом у животных и только потом допускаются клинические исследования на людях. Эти исследования в свою очередь состоят еще из трех этапов. Германская вакцина готовится пройти первый из них – проверку на безопасность. Фактическое исследование эффективности делается на заключительном и наиболее масштабном третьем этапе.
Специалисты изначально оценивали разработку BioNTech как достаточно перспективную. Препарат создается совместно с фармацевтической корпорацией Pfizer. У компаний уже есть удачный совместный опыт разработки прививки от гриппа.
Германская вакцина относится к категории мРНК-вакцин. Это перспективный тип препаратов, которые фактически состоят из участков генетического кода вирусов. Попадая в организм, они провоцируют производство вирусных белков силами самих человеческих клеток. Белки в свою очередь вызывают иммунный ответ. Такие вакцины относительно дешевы и могут производиться быстро и в больших количествах, что очень важно в условиях пандемии. Однако ещё ни одна мРНК-вакцина в мире не получила официального допуска в клиническую практику.
Ранее весной Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего в мире разрабатывается около 20 вакцин. Тогда же стало известно, что первые испытания на людях начались в США и Китае. Россия заявляла о тестировании шести вакцин. Однако, по мнению специалистов, для массового применения вакцина от коронавируса будет готова не ранее начала 2021 года.
Трамп распорядился открывать огонь по иранским катерам для самообороны
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морскому флоту открывать огонь по иранским боевым катерам, которые будут препятствовать их свободному передвижению в море.
На прошлом неделе в Персидском заливе было зафиксировано несколько инцидентов с участием катеров Корпуса стражей исламской революции, которые совершали маневры в опасной близости от американских боевых кораблей - в частности от эсминца «Пол Гамильтон».
«Я приказал военно-морскому флоту США открывать огонь и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут мешать нашим кораблям в море» - написал Трамп в твиттере.
И без того напряженные отношения между США и Ираном еще более обострились в начале года после операции США по убийству иранского генерала Кассема Сулеймани и последовавшего затем обстрела американских баз в Ираке с иранской территории, в результате которого пострадали десятки военнослужащих.
Иран сегодня, 22 апреля, заявил, что космические силы Корпуса стражей запустили в космос первый в истории страны военный спутник.
Амиран Гамкрелидзе: Число инфицированных коронавирусом выросло до 416-ти
Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло до 416-ти, а количество выздоровевших до 107. Об этом руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил посредством Facebook Live.
«В течение дня добавилось еще пять случаев и большинство из них - контакты с ранее подтвержденными случаями, и их эпидисследование уже начато. Выздоровели 105 человек. К сожалению, есть и случаи смерти, в общей сложности их пять», - заявил Гамкрелидзе.
По его же словам, вновь большими кластерами являются больнисская и марнеульская группы, однако в последние дни инфекция COVID-19 подтвердилась лишь у трех пациентов из пятисот сделанных тестов.
- Сегодня, 22 апреля, в Грузии была зафиксирована пятая смерть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В Первой университетской клинике Тбилиси сообщили, что погиб 68-летний мужчина из «кластера Болниси». Состояние его здоровья было критическим на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний и перенесенного инфаркта миокарда.
- Первый случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Скончалась 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже умерли еще трое больных в возрасте 81 года, 86 и 70 лет.
В Абхазии за прошедшие сутки тест на коронавируст прошли 7 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 22 апреля.
В сообщении говорится, что за прошедшие сутки тестирование прошли 7 человек. Ни у одного из них коронавирус не был подтвержден. Пациент 1925 года рождения продолжает лечение в Гудаутском госпитале. Ее состояние расценивается как тяжелое и нестабильное.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
Оперштаб в очередной раз призвал граждан, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения.
Главы Очамчирского, Гудаутского районов и Нового Афона освобождены от должностей
И.о. президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба освободил от занимаемых должностей и.о. главы администрации Очамчирского района Геннадия Цвижба, главу администрации Гудаутского района Руслана Ладария, а также главу администрации г. Новый Афон Феликса Даутия. Указы опубликованы на сайте абхазского лидера.
Завтра в Сухуми состоится инаугурация Аслана Бжания, победившего на президентских выборах 22 марта.
Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства – пресс-служба
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины. Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе.
Ранее сам Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», - написал Саакашвили в Facebook.
Как сообщили украинские СМИ, кандидатуру Саакашвили представят завтра на заседании фракции «Слуга народа».
В Испании задержан один из самых разыскиваемых боевиков ИГ
На юге Испании, в городе Альмерия, задержан один из наиболее разыскиваемых в Европе боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщили власти.
По данным министерства внутренних дел, речь идёт о египтянине, воевавшем в Ираке и Сирии. Отмечается, что изображение этого человека появлялось на пропагандистских листовках о преступлениях «Исламского государства».
В Альмерии он укрывался в квартире с двумя другими людьми, которые также задержаны. Отмечается, что все трое прибыли в Испанию через Северную Африку и старались не привлекать к себе внимание в условиях строгих карантинных мер из-за коронавируса. Они всегда покидали квартиру по одному, носили защитные маски.
«Задержанный провёл на территории Сирии и Ирака несколько лет и имеет за собой список крайне жестоких преступлений, которые привлекли внимание полиции и спецслужб в Европе», - цитирует Reuters испанское министерство.
Источники агентства Associated Press сообщили, что имя боевика – Абдель Бари, и что он сын члена террористической организации «Аль-Каида», который был осуждён за события, связанные со взрывами в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году. Жертвами тех нападений стали свыше 220 человек.
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