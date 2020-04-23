В украинскую реку Саакашвили входит дважды

Михаила Саакашвили снова позвали в правительство Украины. Ожидается, что 24 апреля Верховная Рада проголосует за утверждение его кандидатуры на посту вице-премьера по вопросам реформ. «Второе пришествие» Саакашвили в Украину воодушевило его сторонников в Грузии.

Сначала должно быть голосование, поправил Михаил Саакашвили телеведущего канала «Украина 24», который попросил его рассказать о первых шагах, которые он планирует предпринять в ранге вице-премьера по вопросам реформ. А в целом Саакашвили намерен помочь украинскому народу и нынешнему президенту Владимиру Зеленскому в нелегкой борьбе с коррупцией:

«Надеюсь на здравый подход большинства членов парламента, в первую очередь «слуги народа», но там разные фракции, есть много интересных людей. И сейчас вопрос не во мне, вопрос другой – принципиальный: мы будем что-то менять в стране или мы позволим коррупционерам съесть и этого президента, а вместе с ним и всю страну? Вот и вся история».

Об этой «всей истории» Саакашвили на этот раз говорил с несвойственным ему спокойствием, хотя он запомнился многим своей пламенной речью 5 ноября 2016 года, когда в знак протеста подал в отставку с поста главы Одесской администрации. Кстати, тогда он обещал вернуться:

«Я – тот солдат, который идет, сколько может, а потом еще столько, сколько надо. Сколько надо для полной победы и для того, чтобы избавить Украину от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которой единственная мотивация – набить себе карманы, усилить свой клан и окончательно ограбить Украину».

Дальнейшие эпизоды украинской одиссеи третьего президента многие в Грузии тоже помнят хорошо: чего стоит одно только явление Михаила Саакашвили народу на крыше своего киевского дома, когда его задерживал спецназ.

Помнят и то, как в июле 2017-го экс-президент Украины Порошенко лишил его украинского гражданства, и то, как его выдворили из страны. Памятен многим и незаконный прорыв через украинско-польскую границу с последующим новым задержанием и выдворением из страны. Лишь в мае 2019-го президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, и он смог вернуться в Украину. И вот спустя год он ожидает получить пост вице-премьера. Все эти воспоминания на форумах грузинских соцсетей заняли не одну страницу, многие даже держат пари – как долго в этот раз будут жить хорошие отношения Саакашвили и нового президента Украины. Сторонники «Грузинской мечты» не без иронии предполагают, что не очень. Но так не думают единомышленники Саакашвили. К ним относится и бывший заместитель министра юстиции, лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе:

«Это хороший пример того, какие шаги предпринимают нормальные, адекватные государства, чтобы выйти из кризиса. У Михаила Саакашвили большой опыт в реформах, в тех реформах, которые нужны стране в посткризисный период. Прямо скажу, такие реформы необходимы и Грузии, и, к сожалению, именно в проведении этих реформ нет опыта у «Грузинской мечты». Но «Грузинской мечте» опыт, тем более со стороны Михаила Саакашвили, не нужен, хотя третий президент в эти дни не раз обращался к грузинским властям и предлагал свою помощь в процессе возвращения граждан Грузии из-за рубежа».

20 апреля Саакашвили попросил также присвоить ему статус официального представителя правительства Грузии, чтобы, используя свои связи, мобилизовать финансовые ресурсы во всем мире для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Быстрее всех из правительства отмахнулся от предложения Саакашвили министр финансов Иване Мачавариани: «С ним связаться, так у нас могут и те деньги отнять, которые нам сейчас дают».

В «Грузинской мечте» пока никак не комментируют новости с назначением Михаила Саакашвили. Ранее, комментируя взлет третьего президента в Украине при президенте Петре Порошенко, представители власти отмечали, что все это внутренние дела Украины, в которые они не вмешиваются. Что же касается грузинского аспекта, «Грузинская мечта» всегда напоминала, что Михаил Саакашвили осужден за превышений полномочий и при возвращении в Грузию он сядет в тюрьму. Возлагают на него и политическую ответственность за августовскую войну 2008 года с Россией.

Тем не менее у правящей силы с новым назначением Михаила Саакашвили может появиться головная боль, если к тому же учесть приближающиеся парламентские выборы и то, что в регионах Грузии у Саакашвили остаются сторонники. Так было и накануне, когда в Марнеули на акции протеста находящееся в карантине население потребовало помощи от власти и стало скандировать «Миша, Миша!» Местные наблюдатели надеются, что грузинские власти не пойдут на охлаждение отношений с Украиной из-за Саакашвили, как это было ранее.