Эксперты: при цене нефти в $15 средств ФНБ хватит только на 2 года

В случае, если стоимость барреля российской нефти Urals будет составлять 15 долларов, ликвидных резервов Фонда национального благосостояния для поддержания российской экономики может хватить только на 2 года. Такую оценку дали экономисты Deutsche Bank Петр Сидоров и Кристиан Ветошка - сообщает РБК. Издание ознакомилось с текстом прогноза.

Эксперты оценивают объём средств ФНБ в 120 миллиардов долларов, по текущему курсу ликвидная часть фонда - около 9 триллионов рублей. Объём ФНБ уменьшился почти на 30 миллиардов долларов после покупки государством контрольного пакета Сбербанка у Банка России.

В случае, если цена российской нефти будет на уровне 30 долларов за баррель, средств ФНБ должно хватить на 6 лет. Похожую оценку ранее давали и российские власти.

Резкое падение цен на нефть произошло из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, а также разногласий между Россией и Саудовской Аравией об объёме снижения добычи нефти. в данный момент баррель Urals стоит даже дешевле 15 долларов - порядка 11-12 долларов.

Как напоминает РБК, по оценкам министерства финансов России при средней цене нефти в $20 за баррель на компенсацию выпадающих доходов бюджета придётся потратить порядка 2 триллионов рублей из средств ФНБ за год.