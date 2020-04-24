Сухумские армяне помнят о геноциде

Армяне Абхазии, как и армяне всего мира, 24 апреля почтили помять жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия в республике отменены. Представители армянской общины Сухума устроили шествие к набережной и опустили в море цветы.