Сухумские армяне помнят о геноциде
Армяне Абхазии, как и армяне всего мира, 24 апреля почтили помять жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия в республике отменены. Представители армянской общины Сухума устроили шествие к набережной и опустили в море цветы.
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