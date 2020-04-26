Пандемия COVID-19: более 200 000 летальных исходов

Более 200 000 человек по всему миру стали жертвами пандемии коронавируса. В мире более 2 800 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 830 тысяч человек. Эти данные публикует американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего летальных исходов в США - 53 000 при общем числе заболевших - 930 тысяч.

Власти пяти государств к настоящему времени сообщили, что число умерших от новой болезни превысило 20 000. Кроме США, это Испания, Италия, Франция и Великобритания.

В Италии более 26 000 умерших, 195 000 заболевших.

В Испании почти 23 000 умерших, 224 000 заболевших.

Во Франции 22 600 умерших, 160 000 заболевших.

В Великобритании 20 380 умерших, 149 500 заболевших.

Среди крупнейших европейских стран по числу летальных исходов выделяется Германия: 5846 умерших, 156 000 заболевших. Канцлер Ангела Меркель неоднократно отмечала, что медицина Германии справилась с нагрузками и не допустила перегрузки системы здравоохранения. В последние дни в Германии объявлено о постепенном ослаблении ограничений для бизнеса. Одновременно, всем гражданам строго рекомендуется соблюдать правила социальной дистанцированности.

В России, по официальным данным, по состоянию на 25 апреля, жертвами эпидемии стал 681 человек; случаев заболевания за последние сутки 5966; всего выявлено инфицированных коронавирусом 74 588 человек. Эти данные публикуются на сайте СтопКоронавирус.РФ.