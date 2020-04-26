В Грузии из-за вспышки коронавируса закрыли поселок Тетрицкаро

В настоящее время Грузия находится на пике заболеваемости коронавирусом, и главная задача заключается в том, чтобы выйти на плато эпидемии. Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

«Наша задача будет состоять в том, чтобы взять этот пик под контроль, так сказать, выйти на плато эпидемии, чтобы это была не Джомолунгма, а всего лишь небольшой холм», - сказал он. Имнадзе добавил, что в течение двух последних дней в Грузии фиксируется особенный рост новых случаев, однако эти показатели не являются чрезвычайными. По его словам, существующая статистика указывает на то, что управление эпидемией происходит эффективно.

Как известно, за последние сутки по стране выявлено 29 новых случаев коронавируса, а 25 апреля – 25 случаев. Самый большой прирост до сих пор был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.

«На протяжении месяцев нам по максимуму удавалось сделать так, чтобы распространение по стране не было скачковым, лавинным, и прибавление случаев происходило постепенно. Практически, уже можно сказать, что мы смогли это… Очень надеюсь, что прирост продолжится такими темпами», - сказал Имнадзе.

Замглавы Национального центра по контролю заболеваний добавил, что ситуация с распространением коронавируса по регионам указывает на то, что население крупных городов внимательнее относятся к рекомендациям специалистов и соблюдению режима ЧП, нежели жители сел.

«Оставаться дома - значит оставаться дома, сидеть дома. Сегодня мы получаем печальные результаты, например, в Болниси, Тетрицкаро. К сожалению, есть случаи инфицирования наших коллег, медицинского персонала, там сейчас проводится углубленное исследование условий, их заражения - это были профессиональные или бытовые причины», - добавил Имнадзе.