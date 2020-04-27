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Минобороны РФ: коронавирус подтверждён у 874 военнослужащих
С начала марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, пятнадцать – в состоянии средней тяжести. При этом госпитализированы только 320 человек, остальные в этом не нуждаются.
Это первые официальные данные об общем числе заболевших COVID-19 в российской армии, озвученные военным ведомством.
Отдельно Минобороны сообщило, что коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений, и у 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России.
Всего число инфицированных в России граждан достигло на 26 апреля 80 949. За сутки вирус обнаружен у 6361 человека. Скончались с начала пандемии 747 человек.
Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрирован в Москве. За сутки в городе выявили 2971 инфицированного, всего заражены 42 480 человек.
По данным Университета им. Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.
Другие новости дня
496 подтверждённых случаев, 149 выздоровевших – последняя статистика из Грузии
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии выросло до 496, выздоровели 149 пациентов. Об этом сообщила медицинский директор инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая.
По данным правительственного портала StopCov.ge, в карантине находятся 4833 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 571.
Скончались шесть пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Одна смерть зафиксирована в самопровозглашенной республике Абхазия.
Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
В Грузии сняты некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса
Некоторые ограничения, введённые в Грузии из-за пандемии коронавируса, сняты с сегодняшнего дня.
В частности, полностью снят запрет на передвижение легковых автомобилей (в том числе такси). В машине по-прежнему могут находиться максимум три человека – водитель и два пассажира на задних местах.
На два дня – 27 и 28 апреля – снят запрет на въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Жители могут вернуться по фактическому адресу проживания.
Сегодня начали работу аграрные рынки открытого типа; в полноценном режиме смогут работать компании по онлайн-продажам и сервисам доставки.
Ограничения не снимаются в административных единицах, в которых объявлен жёсткий карантин. В силе и другие ограничительные меры, в том числе комендантский час.
Как заявил ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария, правительство будет принимать решения о снятии ограничений с интервалом в 2 недели – с учётом эпидемиологической ситуации. При этом Гахария отметил, что всем гражданам придётся учитывать действующие рекомендации – по социальному дистанцированию и ношению медицинских масок. Он также не исключил, что после снятия ограничений их могут вновь ввести – в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Часть специалистов считает, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
SIPRI: Россия вернулась в пятёрку лидеров по тратам на оборону
Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась с шестого на четвертое место. Помимо увеличения собственных расходов этому также способствовало снижение на 16 процентов расходов Саудовской Аравии, которая переместилась с третьей на пятую позицию.
В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62 процента общего объема военных затрат в мире.
Больше всех на оборону тратят США - 732 миллиарда долларов (38 процентов мировых расходов). На втором месте Китай, чей военный бюджет достиг 261 миллиарда долларов. При этом у Китая за десять лет прирост военных расходов составил 85 процентов. Третье место по тратам на вооружения заняла Индия – 71 миллиард долларов.
В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год повысив свой оборонный бюджет на 10 процентов.
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, мировые военные расходы в 2019 году составили 1,9 триллионов долларов. Это самые высокие показатели со времен финансового кризиса 2008 года.
Однако, как считают авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону. Но это продлится недолго, отмечают эксперты, а потом военные расходы вновь начнут расти.
COVID-19: В нескольких странах ЕС за сутки снизились показатели
В четырех европейских странах с наиболее высокими показателями смертей от коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано значительное снижение числа летальных исходов.
Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 242 человека, из них 152 в больницах и 90 в домах престарелых, сообщило в воскресенье, 26 апреля, министерство здравоохранения. Днём ранее этот показатель составлял 369 человек.
В Италии за сутки зарегистрировано 260 летальных исходов из-за коронавируса. Это самая низкая смертность в стране с 14 марта. Всего в стране от эпидемии скончались 26644 человек. Число новых пациентов, попавших за прошедшие сутки в больницы, составляет 2324 человека, это самая низкая цифра с 20 марта, когда эпидемия в Италии была на пике, сообщает RFI.
Департамент здравоохранения Великобритании зарегистрировал самый низкий показатель летальных исходов от COVID-19 с 31 марта. За минувшие сутки в британских больницах умерли 413 человек. Общее число жертв эпидемии 20 732. Однако, как отмечает "Немецкая волна", реальный показатель смертельных случаев от коронавируса в Соединенном Королевстве может быть выше - нынешняя официальная статистика не учитывает количество умерших в своих домах и квартирах, а также в домах престарелых.
В Испании за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 288 человек - это меньше, чем за любой день 20 марта. Накануне, в субботу 25 апреля, число летальных исходов составило в Испании 378. Общее число жертв эпидемии 23 190.
Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в мире 2 986 000 (+78 000, на 19% меньше, чем сутками ранее).
Умерли: 206 500 (+4000, на 40% меньше, чем сутками ранее)
Поправились: 875 000 (+43 000, на 20% меньше, чем сутками ранее)
Активных случаев – 1 904 000. Из них 1 847 000 – люди в состоянии средней тяжести, 57 581 (3%) – в тяжелом или критическом состоянии. Число таких пациентов снижается третий день подряд.
В США за минувшие сутки выявлено 22 647 новых случаев инфицирования, что меньше, чем в предыдущие сутки. В России число выявленных инфицированных за последние сутки составило 6361 - это больше, чем в предыдущие сутки.
В Латвии от коронавируса скончался гражданин Грузии
В Латвии от коронавируса скончался гражданин Грузии - 52-летний Гия Гиоргадзе из Телави. Родственники подтвердили данную информацию. По словам членов семьи, мужчина имел хроническое заболевание, связанное с сердцем и не смог перенести коронавирус, передает Общественный вещатель.
Гия Гиоргадзе много лет проработал в Латвии водителем грузового автомобиля. Последний раз он побывал в Грузии в январе 2020 года. По словам семьи, МИД Грузии активно контактирует с родственниками, однако когда тело будет доставлено в Грузию, пока неизвестно.
- Еще шесть граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей - четыре в Испании, один – в США, еще один - в Великобритании.
СМИ: инициаторов сноса памятника Коневу в Праге хотели отравить
Чешское издание «Респект» продолжает расследование деятельности российских спецслужб в свете событий, связанных с решением властей Праги снять с постамента статую советского маршала Ивана Конева.
В очередной публикации рассказывается, что три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл человек с русским дипломатическим паспортом. Его встречал автомобиль, который доставил пассажира в посольство России в район Дейвице.
Источники «Респекта» утверждают, что багаж прибывшего состоял из небольшого саквояжа, в котором, как предполагается, находился смертельный яд рицин.
Чешские спецслужбы знали о прибытии обладателя российского дипломатического паспорта и отнеслись к нему как к человеку, представлявшему непосредственную угроза для двоих чешских политиков. Речь идет о главе администрации 6-го района Праги Ондржее Коларже и мэре чешской столицы Зденеке Гржибе. Коларж принял решение снять с постамента статую Конева, а Гржиб подписал решение о переименовании площади перед центральной проходной посольства РФ в Праге в площадь Бориса Немцова. Оба политика, после прибытия в Прагу подозрительного российского «дипломата» получили круглосуточную охрану от чешских спецслужб.
Источники «Респекта» сообщили автору публикации, что «человек с рицином – агент российских секретных служб». Тот же источник сообщил, что «его коллеги месяц назад должны были отправиться из России в разные города Европы».
В Грузии от коронавирусной инфекции вылечили еще десять человек
Число излечившихся от коронавируса в Грузии увеличилось на десять – до 149 человек. Обновленные данные опубликованы на правительственном сайте StopCoV.ge.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. В Грузии из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. До сих пор в стране заболевание подтвердилось у 485 человек. Из них шесть - пациенты в возрасте от 68 до 86 лет - скончались. В карантине находятся 4 928 человек, под наблюдением медиков в стационарах - 522.
Специалисты считают, что сейчас Грузия находится на пике эпидемии. Ожидается, что в течение 1-2 недель в стране будет фиксироваться серьезный рост заболевших.
Мэр Тбилиси рассказал, когда будет восстановлена работа общественного транспорта
«Общественный транспорт возобновит работу в Тбилиси, как только позволит эпидемиологическая ситуация», - заявил журналистам сегодня, 26 апреля, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Для предотвращения распространения коронавируса 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение. С 31 марта был установлен всеобщий карантин и комендантский час. Остановлен был весь общественный транспорт, включая метро. Еще раньше, с 18 марта, по Тбилиси перестали курсировать маршрутные такси.
По словам Каладзе, мэрия примет решение о возобновлении движения автобусов, маршруток и метро только после того, как специалисты дадут соответствующие рекомендации.
«Бой не окончен, бой продолжается. Я хотел бы попросить всех быть максимально осторожными в сложившейся ситуации. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию. Как только появятся советы и призыв специалистов области о возможности доступа общественного транспорта, это решение будет принято незамедлительно», - сказал Каладзе.
Власти планируют поэтапно начать отменять установленные в рамках ЧП ограничения с 27 апреля. Уже в понедельник будет снят запрет на передвижение в легковых машинах, возобновится работа такси и онлайн-торговля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Фермерам разрешили выезжать из Тбилиси для проведения сельхозработ
С 29 апреля при наличии специального разрешения жители Тбилиси смогут выезжать за пределы города с целью сельскохозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. По данным ведомства, разрешение будет действовать с 06:00 до 08:00 утра. Вернуться в город нужно будет с 18:00 до 19:00 вечера.
Форма для получения разрешения доступна на сайте Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Агентство сообщает, что гражданин должен заполнить указанную форму за 12 часов до выезда из города.
«На основании поданного заявления министерство выдает разрешение в электронной и/или материальной форме (по необходимости, одноразовое или многократное). В случае отказа, заявитель получит ответ в электронном виде. Чтобы получить разрешение на сельскохозяйственную деятельность в Батуми, Рустави и Кутаиси, граждане должны обратиться в региональный штаб», - сообщили в ведомстве, передает агентство «Новости-Грузия».
- Из-за распространения коронавируса на территории всей страны 21 марта было объявлено чрезвычайное положение. С 31 марта установлен всеобщий карантин и комендантский час - выходить на улицу с 21:00 до 6:00 запрещено без специального пропуска.
- С 15 апреля запрещен въезд и выезд из четырех крупных городов – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Правительство Грузии приняло решение на два дня – 27 и 28 апреля – отменить это ограничение для тех, кто хочет вернуться по фактическому адресу проживания. Во всех других случаях междугородние поездки по-прежнему запрещены.
В результате спецоперации в Батуми изъято 40 кг героина
В результате проведенной в Батуми спецоперации, правоохранители изъяли 40 кг героина. Об этом журналистам сообщил начальник Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. По его информации, героин незаконно ввезли в Грузии двое граждан Болгарии, которые планировали переправить его в Европу.
«Совместная спецоперация Министерства внутренних дел Грузии и американского Центрального криминального департамента прошла успешно, изъят наркотик – героин в особо крупном размере. В результате проведенных специальных мероприятий, изъяты 40 кг героина, стоимость которого на черном рынке превышает 2 миллиона долларов.
Следствием установлено, что двое граждан Республики Болгария, операция по задержанию которых ведется в эти минуты, в марте прошлого года незаконно ввезли в Грузию в устроенном в легковом автомобиле тайнике наркотики в особо крупном размере и хранили их на временной квартире в Батуми, откуда намеревались переправить их в Центральную Европу. Соответствующие следственные действия продолжаются, осуществляется выявление других лиц», - заявил Мамука Челидзе.
Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло до 1645
Число излечившихся за сутки от COVID-19 в Азербайджане более чем вдвое превысило число новых случаев заражения, соотношение этих показателей составило 59 к 28. Общее число заразившихся достигло 1 645, из них 1139 пациентов выздоровели, 21 – умер.
Сегодня, 26 апреля, оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сообщил о том, что в больницах специального режима находятся на лечении 485 заболевших COVID-19. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 25 - как средней тяжести, остальных – стабильное, говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении оперштаба при правительстве Азербайджана.
- С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 18 апреля он был продлен до 4 мая. Людям старше 65 лет запрещено покидать свои жилища, остальным разрешено выходить из дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения.
Епископ РПЦ Вениамин умер от вызванной коронавирусом пневмонии
Епископ Русской православной церкви Вениамин (Королёв), инфицированный коронавирусом, умер в инфекционной больнице Курска, сообщает сайт церкви. У него была диагностирована двусторонняя пневмония. Умерший стал первым иереем РПЦ, скончавшимся от болезни.
54-летний Вениамин - епископ Железногорский и Льговский, учился в Орловском государственном институте искусства и культуры, в 1996 году ушёл в Знаменский мужской монастырь в Курске, в 1997 году рукоположен в сан иеромонаха - монашествующего священника. В 2012 году стал епископом.
12 апреля, в Вербное воскресенье, Королёв отслужил последнюю службу с небольшим количеством пожилых прихожан, отмечает издание Ахилла. По утверждению издания, как минимум двое священнослужителей из епархии больны коронавирусной инфекцией. 18 апреля сообщество епархии во ВКонтакте сообщило о смерти протодиакона местного прихода.
В середине марта в Москве было организовано поклонение принадлежащий Железногорской епархии иконе «Умиление». Мероприятия критиковалось за возможное несоблюдение гигиенических норм в преддверие эпидемии коронавирусной инфекцией.
К концу апреля сообщается об инфицировании коронавирусной инфекцией ряда ключевых священников и иерархов РПЦ. В субботу глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в своем телеграм-канале, что церковь не скрывает масштабы эпидемии среди духовенства, но он не считает, что заболевших среди священников выше, чем среди представителей других слоев общества.
В Грузии из-за вспышки коронавируса закрыли поселок Тетрицкаро
В Тетрицкаройском муниципалитете Грузии выявлено 19 новых случаев коронавируса, из них 12 непосредственно в поселке Тетрицкаро. Исходя из этого, принято решение о закрытии поселка, сообщил государственный уполномоченный в регионе Квемо Картли Шота Рехвиашвили.
В больнице Тетрицкаро введен режим карантина, поскольку первым инфицированным пациентом является медсестра данной клиники, сообщает Общественный вещатель. Подтвержденные 19 контактов являются ее контактами, тогда как источник заражения самой медсестры на данном этапе неизвестен.
- Тетрицкаро соседствует с Болнисским районом, который с 23 марта объявлен зоной строгого карантина. В Болниси зафиксировано уже более 80 случаев инфицирования. Врачи из Тетрицкаро также ездили на вызовы в Болниси.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента, зафиксировано 6 летальных исходов.
Имнадзе: Грузия находится на пике эпидемии коронавируса
В настоящее время Грузия находится на пике заболеваемости коронавирусом, и главная задача заключается в том, чтобы выйти на плато эпидемии. Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.
«Наша задача будет состоять в том, чтобы взять этот пик под контроль, так сказать, выйти на плато эпидемии, чтобы это была не Джомолунгма, а всего лишь небольшой холм», - сказал он. Имнадзе добавил, что в течение двух последних дней в Грузии фиксируется особенный рост новых случаев, однако эти показатели не являются чрезвычайными. По его словам, существующая статистика указывает на то, что управление эпидемией происходит эффективно.
Как известно, за последние сутки по стране выявлено 29 новых случаев коронавируса, а 25 апреля – 25 случаев. Самый большой прирост до сих пор был зафиксирован 17 апреля – 34 случая за сутки.
«На протяжении месяцев нам по максимуму удавалось сделать так, чтобы распространение по стране не было скачковым, лавинным, и прибавление случаев происходило постепенно. Практически, уже можно сказать, что мы смогли это… Очень надеюсь, что прирост продолжится такими темпами», - сказал Имнадзе.
Замглавы Национального центра по контролю заболеваний добавил, что ситуация с распространением коронавируса по регионам указывает на то, что население крупных городов внимательнее относятся к рекомендациям специалистов и соблюдению режима ЧП, нежели жители сел.
«Оставаться дома - значит оставаться дома, сидеть дома. Сегодня мы получаем печальные результаты, например, в Болниси, Тетрицкаро. К сожалению, есть случаи инфицирования наших коллег, медицинского персонала, там сейчас проводится углубленное исследование условий, их заражения - это были профессиональные или бытовые причины», - добавил Имнадзе.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
- Сегодня в Грузии была зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом.
Паата Имнадзе: За день в районе Тетрицкаро выявлено до 20 случаев коронавируса
До 20 случаев коронавируса за последние сутки выявлено в Тетрицкаро (регион Квемо Картли). Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.
«Вчера целый день в Тетрицкаро работала наша группа. Результатом этой работы стало то, что там были выявлены инфицированные. К сожалению, среди них много наших коллег. В Тетрицкаро примерно 20 положительных случаев. Наша группа будет работать там и сегодня. Сейчас они в пути. Надеюсь, что в Тетрицкаро произойдет своевременное сдерживание, также как произошло в других районах», - сказал Имнадзе.
По его словам, эпидемиологи должны будут установить, где были инфицированы медики – в больницах или за пределами медучреждений, в нерабочее время.
Тетрицкаро соседствует с Болнисским районом, который с 23 марта объявлен зоной строгого карантина. В Болниси зафиксировано уже более 80 случаев инфицирования. По информации телеканала «Мтавари архи», врачи из Тетрицкаро также ездили на вызовы в Болниси.
- По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
- Сегодня в Грузии была зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался в Первой Университетской клинике Тбилиси. По словам директора больницы Левана Ратиани, пациент находился в терминальном состоянии. У пожилого мужчины были хронические патологии. В его анамнезе - сердечная недостаточность и мерцательная аритмия.
Власти сообщили о более 80 тысячах инфицированных коронавирусом в России
Число инфицированных коронавирусом в России возросло до 80 949, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За сутки вирус обнаружен у 6 361 человека.
Почти у половины – 45,9 процентов инфицированных не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Наибольший суточный прирост по числу зараженных вновь зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2 971 инфицированного, всего в городе заражены 42 480 человек.
По данным Университета им. Джона Хопкинса, Россия занимает десятое место по числу заразившихся коронавирусом и в ближайшее время обгонит по числу подтверждённых случаев Китай.
Умер итальянский журналист и политик Джульетто Кьеза
Итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза умер на 80 году жизни, сообщил в твиттере итальянский карикатурист Вауро Сенеси. Он почти 30 лет проработал корреспондентом итальянских изданий в Москве и был членом Европаралмента.
Кьеза был левым активистом, в 1979 году начал заниматься журналистикой, был редактором официальной газеты Итальянской коммунистической партии L’Unità, с 1980 года был ее корреспондентом в Москве.
В 1989-1990 он был исследователем России в институте Кеннана в Вашингтоне, в 1991 году вернулся в Москву корреспондентом одной из старейших итальянских газет La Stampa. Писал книги о России, был колумнистом многих российских изданий, в своих текстах и публичных выступлениях поддерживал российскую власть и внешнюю политику Кремля.
В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент от центристской партии «Италия ценностей», вышел из ее фракции и присоединился к фракции Партии европейских социалистов. В 2009 году был выдвинут кандидатом в Европарламент от Латвии от пророссийской партии, но не смог избраться.
Кьеза неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
За последние 24 часа в Грузии выявлено 132 факта нарушения режима ЧС
За последние 24 часа, в результате осуществленного правоохранителями мониторинга, в масштабе всей Грузии выявлено 132 новых факта нарушения ограничений режима чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МВД Грузии, с 21:00 часов 25 апреля до 06:00 часов 26 апреля в масштабе всей страны полиция оштрафовала 75 граждан по факту нарушения т.н. комендантского часа. За нарушение правил перевозки граждан и перемещения на автомобиле правоохранителями оштрафованы еще 24 лица. Кроме того, за нарушение ограничения на собрание более трех человек в публичном пространстве и несоблюдение 2-метровой социальной дистанции были оштрафованы в общей сложности 33 гражданина.
«Полиция продолжает работу в 24-часовом режиме с целью выявления лиц, нарушающих ограничения, установленные правительством Грузии в рамках чрезвычайного положения и т.н. комендантского часа. Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел в целях предотвращения и превенции распространения коронавируса в стране оперативно реагируют на все факты правонарушений.
МВД вновь призывает граждан соблюдать ограничения, установленные в рамках чрезвычайного положения, в противном случае будут применяться предполагаемые законом соответствующие меры.
Все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны соблюдать чрезвычайный режим и подчиняться требованиям действующего в Грузии в сфере здравоохранения законодательства. Нарушение режима чрезвычайного положения влечет административную ответственность – штрафование физических лиц на 3 000 лари, а юридических лиц – на 15 000 лари», - говорится в информации.
Еще два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались в Игнушетии
Еще два человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались в Игнушетии, общее число скончавшихся составило 15 человек, сообщил оперативный штаб. Как сообщает «Кавказский узел», к 25 апреля число инфицированных в Ингушетии достигло 515 человек, выздоровели 67, 13 скончались.
Состояние 43 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они находятся в отделении реанимации, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечается в сообщении оперштаба. Число выздоровевших возросло на восемь и составило 75 человек.
По числу зараженных на 100 тысяч населения Ингушетия опережает другие регионы СКФО, лидером по абсолютному числу зараженных остается Дагестан. Первым регионом СКФО, где был зафиксирован коронавирус, стал Ставропольский край - это произошло 19 марта.
Муфтият Дагестана закрыл мечеть в Кизляре из-за массовой пятничной молитвы
Одна из мечетей Кизляра закрыта после пятничного массового намаза из-за несоблюдения рекомендаций не проводить религиозные обряды с присутствием людей в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно приказу муфтия Дагестана, до 30 апреля не допускается проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, для верующих проводятся онлайн-богослужения, сообщает «Кавказский узел». Озвучены и новые ограничительные меры, в частности, запрещено посещать кладбища и места скопления людей, а также богослужения, включая таварих-намаз (читаются в ночное время месяца Рамадан), а все намазы, совершаемые в святые ночи в Рамадан, следует проводить дома.
24 апреля у мусульман начался священный месяц Рамадан, который завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов обратился к жителям республики с просьбой соблюдать режим самоизоляции. Он напомнил о принятом решении ограничить проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей.
«Несмотря на все предостережения и призывы не посещать мечети и не нарушать режим самоизоляции, некоторые граждане упорно продолжают это делать», - говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте муфтията. В обращении отмечается, что в случае несоблюдения ограничений «та или иная мечеть будет полностью закрыта, как это уже было сделано в городе Кизляре».
Председатель совета имамов города и района Али Газиев отметил, что разъяснительные беседы с прихожанами проведены, но они все равно приходят в мечеть. «У нас нет права ограничивать их в посещении пятничного намаза, мы не можем запретить зайти в мечеть. Мы просим единоверцев воздержаться от посещения мечетей, совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием и благоразумие», - сказал он.
В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом
В Грузии зафиксирована шестая смерть пациента с коронавирусом. 83-летний мужчина скончался сегодня, 26 апреля, в Первой Университетской клинике Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
По словам директора больницы Левана Ратиани, пациент находился в терминальном состоянии. У пожилого мужчины были хронические патологии. В его анамнезе - сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. «Реанимационные мероприятия оказались безрезультатными, и сегодня утром была зафиксирована биологическая смерть», - сказал Ратиани.
В Первой Университетской клинике на данный момент находятся 115 пациентов, из них 86 инфицированы коронавирусом. Семь человек с COVID-19 посещены в реанимационное отделение больницы. Состояние двоих из них критическое.
По данным правительственного сайта stopcov.ge, в Грузии на сегодняшний день подтверждено 485 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 139 выздоровевших. В карантине остаются 5 928 человек, в стационаре - 522 пациента.
Последний случай смерти от коронавируса в Грузии произошел 22 апреля. 68-летний мужчина также был пациентом Первой Университетской клиники. В анамнезе пациента был инфаркт миокарда, он поступил в больницу с острой дыхательной недостаточностью.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом был зафиксирован в Грузии 4 апреля. Это была 79-летняя женщина с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Позже скончались еще три пациентки в возрасте 81 года, 86 и 73 лет. Еще шесть граждан Грузии умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей - четыре в Испании, один – в США, еще один - в Великобритании.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 69
Число случаев инфицирования коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 69, в общем составив 1 746. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 26 апреля число выздоровевших пациентов увеличилось на 30 и сейчас составляет 833.
За прошедшие сутки никто из пациентов с диагнозом COVID-19 не скончался, сообщает Радио Азатутюн. В общем с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось 28 пациентов с этим диагнозом.
Количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 885, а из проведенных тестов на коронавирус 17 931 дали отрицательный результат.
Абхазский оперштаб сообщил о кончине пациентки 1925 года рождения от Covid-19
Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась сегодня ранним утром, 26 апреля, от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщил Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции.
Диагноз COVID-19 был поставлен ей еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния, сообщает «Нужная газета».
Как рассказывает главный терапевт абхазского Минздрава Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось преклонным возрастом.
Как отмечает Анжела Арчелия, пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ. В 7:00 утра 26 апреля она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии. «Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», – сказала Анжела Арчелия.
Для возвращения граждан Грузии назначено три авиарейса Минск-Тбилиси
Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит три специальных рейса, чтобы доставить граждан Грузии из Минска Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии. Рейсы назначены на 3, 10 и 17 мая. Они выполняются в координации с правительством Грузии. В МИД пояснили, что власти приняли соответствующее решение, учитывая большой поток грузинских эмигрантов, использующих для возвращения на родину транзитный маршрут Минск-Ереван.
«Как известно, находящиеся за границей граждане Грузии систематически пользуются указанным транзитным маршрутом. В сотрудничестве с армянской стороной происходит их транспортировка из Армении на территорию Грузии», - сообщили в МИД.
В ближайшее время для возвращения граждан Грузии запланировано еще шесть рейсов авиакомпании Georgian Airways из европейских столиц: 27 апреля - Варшава-Тбилиси, 30 апреля - Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая - Афины-Тбилиси, 7 мая - Амстердам-Тбилиси, 9 мая - Берлин-Тбилиси.
По рекомендации межведомственного координационного совета, цена билетов на спецрейсы для возвращения граждан Грузии не должна превышать 199 евро, сообщает агентство «Новости-Грузия».
При содействии правительства Грузии специальными авиарейсами, сухопутными и морскими путями на родину в условиях пандемии вернулись уже 7 786 соотечественников. Каждый из них проходит обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медиков в специальных зонах.
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