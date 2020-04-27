SIPRI: Россия вернулась в пятёрку лидеров по тратам на оборону

Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. В 2019 году Москва направила на военные расходы более 65 миллиардов долларов, что на 4,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).



По сравнению с прошлогодним рейтингом Россия поднялась с шестого на четвертое место. Помимо увеличения собственных расходов этому также способствовало снижение на 16 процентов расходов Саудовской Аравии, которая переместилась с третьей на пятую позицию.

В целом на страны из первой пятерки — США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию приходится 62 процента общего объема военных затрат в мире.

Больше всех на оборону тратят США - 732 миллиарда долларов (38 процентов мировых расходов). На втором месте Китай, чей военный бюджет достиг 261 миллиарда долларов. При этом у Китая за десять лет прирост военных расходов составил 85 процентов. Третье место по тратам на вооружения заняла Индия – 71 миллиард долларов.

В Западной Европе самый значительный рост военных расходов показала Германия, за минувший год повысив свой оборонный бюджет на 10 процентов.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, мировые военные расходы в 2019 году составили 1,9 триллионов долларов. Это самые высокие показатели со времен финансового кризиса 2008 года.

Однако, как считают авторы доклада, пандемия коронавируса внесет коррективы в траты на оборону: многие страны пересмотрят бюджеты на будущий год и, вероятно, будут больше тратить на здравоохранение и образование, нежели оборону. Но это продлится недолго, отмечают эксперты, а потом военные расходы вновь начнут расти.