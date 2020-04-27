Коронавирус, коронация, реинкарнация

Происходящие в Абхазии события выстроились у меня в определенный ассоциативный ряд – коронавирус, коронация и реинкарнация. Этот микс не буриме, все слова связаны между собой самым непосредственным образом.

Инаугурация (коронация) президента Абхазии, которая прошла на прошлой неделе, отвлекла жителей страны от темы коронавируса. Несмотря на то что одна из пациенток инфекционной больницы умерла, новая власть не стала пролонгировать карантинные меры, и по движущимся по улицам людям невозможно обнаружить какое-либо беспокойство по поводу распространения эпидемии. Почти никто не пользуется масками и перчатками, официально открыты колхозные рынки, в магазинах не соблюдаются меры безопасности. Призывы министра здравоохранения соблюдать карантин хотя бы до 15 мая мало кем услышаны, а все чаще вызывают возмущения. Теперь наша общественность отвлечена от угрозы смерти угрозой назначений и не желает, чтобы ее отвлекали от этой темы. Все заняты виртуальным соучастием в раздаче должностей. Кто-то в сотый раз бьется рыбой об лед, проповедуя конкурсный отбор кадров, кто-то иронизирует, предлагая себя на ту или иную высокую должность, кто-то видит скрытую угрозу в демарше ряда чиновников накануне инаугурации. Напомню, что, не дожидаясь вступления Аслана Бжания в должность президента, подали в отставку многие главы муниципальных органов власти, а министр обороны и глава СГБ не приняли участие в инаугурации.

Все эти обсуждения – пустое и ненужное занятие, как, впрочем, и деятельность анонимов, которые выкладывают компромат на предполагаемых назначенцев и их оппонентов, пытаясь отвлечь внимание пользователей соцсетей от биографических данных новых-старых чиновников. Никто никого не слышит, а караван уже сдвинулся с места.

Первые назначения позволяют судить о дальнейшем развитии событий в стране. Забегая вперед, скажу – полное дежавю. Как и пятнадцать лет назад, на должность премьер-министра назначен Александр Анкваб. Скорее всего, эта фигура будет диктовать дальнейшую политику страны и оказывать решающее влияние на все решения главы государства. Поэтому остановлюсь на ней подробней.

За последние пятнадцать лет Анкваб сменил несколько кресел. Он был премьер-министром, а затем вице-президентом при Сергее Багапше, которого привел к власти в результате политического кризиса 2004 года. После скоропостижной смерти Багапша в 2011 году стал президентом, но был смещен с должности в результате опять же политического кризиса 2014 года. В 2016 году стал депутатом парламента, опять же во второй раз. До этого в биографии Анкваба был еще один политический кризис 1992 года, предшествовавший грузино-абхазской войне, о котором теперь мало кто вспоминает. Занимавший должность заместителя министра внутренних дел Грузинской ССР Александр Анкваб, вернувшись из Тбилиси в Сухум, избирается в Верховный Совет Абхазии и одновременно занимает кресло смещенного с должности главы МВД Гиви Ломинадзе. Благодаря постоянному хождению по политическим кризисам, творческий потенциал этого политика хорошо известен обществу и в более выгодных условиях, не обремененных последствиями коронавируса и мировым экономическим кризисом. Ничего не менялось, во всяком случае, в положительную сторону.

Еще одно назначение, заслуживающее внимания, – на должность главы администрации президента назначен председатель партии «Амцахара» Алхас Квициниа. Он был дублером нынешнего президента Аслана Бжания на выборах 2019 года, и его проигрыш на выборах был поводом для политического кризиса в январе 2019 года, когда силами оппозиции с должности президента был смещен Рауль Хаджимба. Ранее Алхас Квициниа был заместителем главы администрации Сухума Алиаса Лабахуа (думаю, что и этот персонаж в ближайшее время окажется в списках членов правительства).

Чуть ранее по настоянию той же партии «Амцахара» на должность секретаря Совета безопасности был назначен Беслан Квициниа. Его биография соткана из многочисленных компрометирующих историй, рассказом о которых в силу их неоригинальности я не стану утомлять читателей. Скажу только, что в 2007 году он был назначен Багапшем на должность заместителя генерального прокурора Абхазии, а в 2012-м – освобожден от этой должности Александром Анкваб.

На сегодня все. Назначения продолжаются, и сеанс реинкарнации в разгаре. Уверена, что ни одно из назначений не станет для меня неожиданностью – бывшие или их потомки. Если случится удивление, обязательно расскажу.

Очевидно, что вступивший в должность президент Аслан Бжания намерен возвращать долги в основном экс-чиновникам, поддержавшим его во время выборов, и на этом незамысловатом принципе и будет построена вся его кадровая политика. Как показала новейшая история Абхазии, такие «единомышленники», кочующие в поисках ресурсов от одной политической силы к другой накануне каждого очередного переворота, становятся одной из самых больших проблем всех президентов, подбирающих тех, кто может хоть как-то поспособствовать победе на выборах.

Поэтому не стоит заматывать скотчем ворота на госдачу, устанавливать железные двери в администрацию и замуровывать в квартирах обычных граждан окна, выходящие на ту или иную охраняемую территорию только по той причине, что по ней проедет раз в неделю президент или премьер-министр. Это бессмысленно, так как сегодня в стране полностью зачищено политическое пространство, нет оппозиции, деморализован парламент, и единственная угроза, которая может возникнуть для власти, – это их недовольные «единомышленники». Чтобы возвращение не обернулось плохой приметой, надо удовлетворить их потребности в полном объеме – деньгами и должностями. Если не получится, то единственное, что я могу посоветовать новому-старому руководству страны, – показать язык своему отражению в зеркале. Говорят, что даже тем, кто не верит в суеверия, правильное соблюдение ритуала помогает.

Так что у меня полное дежавю. А еще я готовлюсь к обещанной «прозрачности». Интересно будет посмотреть, как понимают этот посыл, прозвучавший в инаугурационной речи Аслана Бжания, и сам президент, и премьер-министр, и их окружение.

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