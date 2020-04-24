Абхазская неделя: инаугурация без масок, исход чиновников, премьер Анкваб

Нынешняя неделя была отмечена ослаблением противовирусных мер, вступлением в должность президента Аслана Бжания и громкими отставками накануне инаугурации. Но обо всем по порядку.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на этой неделе призывал население к бдительности. По мнению главы этого ведомства, то, что в Абхазии диагностированы только три случая распространения коронавируса, не дает оснований расслабляться. Министр призывает население к дальнейшей самоизоляции, и его озабоченность связана с «непростой ситуацией» в сопредельных государствах. Он прогнозирует сложный период по борьбе с коронавирусом на конец мая. Пресс-конференция министра прошла в режиме онлайн накануне инаугурации Аслана Бжания, он сообщил, что на торжественном мероприятии будут соблюдаться все меры безопасности – дезинфекция, средства защиты, дистанция и так далее.

Однако рекомендации министра здравоохранения остались благим пожеланием – в маске на данном мероприятии оказалась только Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл. Все остальные гости проигнорировали опасность распространения эпидемии, и благо, что их было не более полусотни – участие в инаугурации приняли почти все депутаты парламента, глава Центральной избирательной комиссии, главы Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор. Гостями мероприятия стали послы России, Приднестровья, Южной Осетии, брат второго президента Абхазии и супруга Аслана Бжания, приехавшая по случаю инаугурации из Москвы, где проживает семья избранного президента, глава АПЦ (Абхазской православной церкви) и Верховного духовенства мусульман Абхазии. Руководитель другой церковной организации СМА (Священной митрополии Абхазии), как обычно, не был удостоен приглашения.

Не присутствовали на инаугурации главный конкурент Аслана Бжания на выборах Адгур Ардзинба, главы силовых ведомств, в том числе, и министр обороны, глава Общественной палаты, главы городов и районов Абхазии. Впрочем, большинство из них, не дожидаясь вступления Аслана Бжания в должность, подали в отставку.

В круг журналистов, допущенных к наблюдению за церемонией, не попали представители даже государственных СМИ (я уже не говорю о негосударственных) – газет «Республика Абхазия», «Апсны» и ИА «Апсныпресс».

Само мероприятие, которое транслировалось в онлайн-режиме, выглядело достаточно уныло. За все время никто не обнаружил даже признаков радости на лице самого Аслана Бжания, тяжким путем пробиравшегося к главному креслу страны на протяжении последних шести лет. И это не осталось незамеченным общественностью, которая тут же провела сравнительный анализ других инаугураций. На фоне всех остальных президентов, в торжественной обстановке произносивших клятву на верность народу и стране, Аслан Бжания, прямо скажем, выглядел весьма печально. Возможно, это связано с состоянием здоровья избранного президента, который недавно перенес двустороннюю полисегментарную пневмонию.

Речь президента на инаугурации не отличалась оптимизмом – стандартные фразы о верховенстве закона, борьбе с преступностью и коррупцией, единстве, и обещание, что «завтра не будет всеобщего благоденствия».

Президента поздравили со вступлением в должность послы России, Приднестровья и Южной Осетии. Посол России Алексей Двинянин, который обратился к собравшимся на абхазском языке, достаточно поэтично выразил уверенность, что российско-абхазское сотрудничество получит дополнительную динамику, «его палитра пополнится новыми яркими красками», и пообещал дальнейшее содействие дружественной Абхазии. Церемония вступления Аслана Бжания в должность президента длилась полчаса.

Канун инаугурации был отмечен «массовым исходом» чиновников разного уровня. Заявления об отставке на имя и.о. президента подали главы двух районов – Очамчырского и Гудаутского, и глава города Новый Афон. Не стали дожидаться официального сложения полномочий кабинет министров и главы государственных СМИ. Заявление о добровольной отставке приняты премьер-министром Бганба от директора ТВ и его заместителя, от главы государственного информационного агентства «Апсныпресс». Отказалась работать с новоизбранным президентом и директор Рицинского национального парка Рита Лолуа. Ее заявление об отставке премьер-министр Валерий Бганба подписал накануне вступления в должность Аслана Бжания. Отмечу, что за время нахождения Риты Лолуа в руководстве национального парка она проявила себя как опытный менеджер – более чем в десять раз возросли доходы в бюджет страны от деятельности парка.

24 апреля кабинет министров в соответствии с законом сложил свои полномочия, и на должность премьер-министра был назначен Александр Анкваб. Он уже возглавлял правительство при президентстве Сергея Багапш, который скоропостижно скончался в 2011 году, после чего Александр Анкваб был избран президентом Абхазии на недолгие 2,5 года, когда покинул должность в результате политического кризиса 2014 года. До нынешнего назначения премьер-министром Анкваб являлся депутатом парламента. Думаю, что это не единственный депутат, который при формировании правительства и местных органов управления уйдет в исполнительную власть. Поэтому Центральной избирательной комиссии не стоит расслабляться – работа на ближайшее будущее гарантирована, нашу страну ждут новые выборные кампании. Не знаю, обрадует ли эта новость избирателей, подуставших от бесконечных выборов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия