Власти Новой Зеландии объявили о победе над эпидемией COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что стране «удалось избежать худшего» в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, и в настоящее время эпидемия в стране остановлена. В течение нескольких последних дней в Новой Зеландии выявляют лишь единицы новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано менее 1500 заболевших, умерли 19 человек.

По словам Ардерн, в стране удалось остановить неконтролируемое распространение инфекции. Спциалисты могут отследить источник каждого нового заражения и все контакты зараженных и держать распространение коронавируса под контролем.

Новая Зеландия ввела строгие ограничительные меры в самом начале эпидемии. Были быстро перекрыты границы, введен строгий карантин для всех вернувшихся из-за границы, закрыты для посещений общественные места, кафе и рестораны (им было запрещено даже работать на вынос или через сервисы доставки). Благодаря этим мерам стране фактически удалось предотвратить эпидемию.

Новая Зеландия в понедельник сняла часть ограничений, впрочем, власти подчеркивают, что речь пойдет об открытии экономики, а в общественной жизни пока сохранятся ограничения.

Новая Зеландия вошла в число стран, где распространение инфекции практически удалось остановить, – наряду с Южной Кореей, Вьетнамом, Австралией и самим Китаем, где за последние сутки зафиксированы только три новых случая инфицирования.