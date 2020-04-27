Вано Мерабишвили вступил в игру

Один из главных соратников Михаила Саакашвили эпохи его президентства возвращается в активную политику. Вано Мерабишвили, не так давно вышедший на свободу, намерен помочь оппозиции в борьбе с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой». Политик дал пространное интервью телеканалу «Мтавари архи», который многие считают связанным с третьим президентом Грузии.

Вано Мерабишвили – автор знаменитой полицейской реформы, бессменный глава МВД, а затем и премьер-министр, фигурант дела об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани и последние почти семь лет заключенный ныне расформированной т.н. Матросовской тюрьмы. Как утверждают он сам и его соратники – заключенный исключительно с приставкой политический. Теперь бывший узник намерен вернуть себе это определение, но уже на свободе. В интервью оппозиционному телеканалу «Мтавари архи» Мерабишвили заявил, что возвращается в большую политику. Но тут же оговорился – большие должности его больше не интересуют. При этом не удержался от колкости в адрес бывшего премьера, а теперь министра обороны Ираклия Гарибашвили:

«У меня нет политических амбиций. Я уже был премьер-министром. А бывший премьер-министр не может позволить себе стать министром. Но у меня есть амбиции по смене правительства, и я сделаю все возможное, чтобы привести к власти нормальных людей, мое участие в политике будет минимальным, и мой основной упор будет сделан на государственном строительстве. Я буду политической фигурой до смены правительства, но я не буду участвовать в системе управления».

Политическую деятельность Мерабишвили, по его собственному признанию, уже начал. Правда, пока при помощи мобильного телефона. Хотя в условиях тотального карантина смартфон с выходом в интернет может стать куда более значимым инструментом, чем рупор на массовых митингах. При этом, с какой именно партией он связывает свою будущую политическую деятельность, Мерабишвили уточнять не стал, отметив, что «это все знают». Автор признанной во всем мире образцовой полицейской реформы лишь заявил, что намерен реформировать диалог между оппозицией и народом:

«Я беседую с людьми, друзьями, коллегами, соратниками. С представителями всех партий, с большей частью оппозиционного спектра. Я говорю о политике и личных проблемах. Моя задача – объединить оппозицию с грузинским народом и изменить правительство вместе с грузинским народом».

Причем, как отмечают наблюдатели, возвращение Мерабишвили в большую политику организовано довольно грамотно. Сначала отказ принимать какую-либо сторону в расколе некогда единого «Национального движения», а теперь вот публичная работа над ошибками – прямо в эфире одного из наиболее популярных телеканалов в Грузии. Нашлось место и раскаянию за прошлые поступки, как в случае с делом банковского служащего Сандро Гиргвлиани:

«Для политиков это стало политическим вопросом. Лично для меня, для моих друзей, для других представителей власти — политической проблемой. Считаю, что я должен был быть более стойким, в свое время должен был принять более смелое решение. Как минимум должен был взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку».

Не ушел он и от вопросов о разгоне митинга 26 мая 2011 года и захвате телекомпании «Имеди» в ноябре 2007-го. В первом случае Мерабишвили признается, что жестокость спецназа – его недоработка. Мол, не хватило времени и средств, чтобы сформировать отряды спецназначения для работы на митингах. Пришлось использовать боевой спецназ, привыкший реагировать на агрессию агрессией. Что и привело к жертвам.

А вот инцидент с «Имеди» – не ошибка, а проблема. Телекомпанию, считает Мерабишвили, подставили под удар политические лидеры оппозиции, и у власти не было другого выхода. Но, тут же отмечает Мерабишвили, руководство страны взяло на себя политическую ответственность за нарушение свободы слова – президент ушел в отставку. Правда, ненадолго, вернувшись уже через пару месяцев с новым карт-бланшем от одумавшегося народа.

Не обошел вниманием бывший премьер и глава МВД и главного визави – Бидзину Иванишвили, намекнув, что у отца-основателя «Грузинской мечты» было много вариантов в выборе внешнеполитического вектора:

«Возможно, последний раз я общался с Бидзиной Иванишвили весной 2008 года, мне сложно назвать точное число. С тех пор я с ним не общался. У Бидзины Иванишвили был свободный выбор – он мог зависеть от России, но у него было и много других вариантов, он мог действовать по-другому. Есть много российских олигархов, которые не выполняют задания Путина. Таких примеров много. Вовсе не означает, что все те, кто имеет бизнес в России, включая грузин, автоматически выполняют российские заказы».

В «Грузинской мечте» на заявления Мерабишвили отреагировали болезненно. Созар Субари, во время разгона митинга 7 ноября и разгрома телекомпании «Имеди» занимавший пост Народного защитника, откровения Мерабишвили считает циничными:

«Вано Мерабишвили подтвердил то, что все и так знали. Однако самое плохое в этом то, что не видно никакого сожаления. Единственное сожаление было в том, что он не сумел избежать ответственности. 7-е ноября с первой же минуты было преступлением. Митинг был практически завершен. Прошло уже несколько дней. И пару десятков голодающих, которые были в палатках перед парламентом, жестоко избили. А потом ворвались в телекомпанию «Имеди», устроили разгром, избили журналистов, нанесли физические оскорбления членам парламента, а потом пытались оправдать это фальсифицированными делами».

Схожей позиции придерживаются в семье покойного Гиргвлиани. Дядя убитого Гоги Энукидзе назвал раскаяние бывшего главы МВД запоздалым и неискренним:

«Это признание нужно было делать в свое время. И не только ему, но и всем тем, кто участвовал в фальсификации этого дела».

Тем не менее интервью, в котором были подняты все неприглядные стороны правления «Единого национального движения», в том числе кадры тюремных пыток, по мнению наблюдателей, говорит о том, что Мерабишвили готовится к роли политика, вставшего выше интересов какой-то конкретной политической силы. И этот ход может стать выигрышным в условиях, когда граждане Грузии откровенно устали от взаимных упреков главных политических тяжеловесов.